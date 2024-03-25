從去年底開始台中最熱門的咖啡廳非「Coffury Studio No.71」莫屬，宛如置身歐洲街頭咖啡廳，陽光灑落絕美到不行！剛改裝好的那一陣子，不管平假日預約全滿！上周終於讓我預約到假日下午！趁著現在還算涼涼的天氣趕快來去看看！

一到這，被眼前的美景驚豔到！整個咖啡廳從裡到外的美到不行！自帶奶茶色氛圍的裝潢，甚至有種美拉德風格

室外桌只有三桌，最美最好拍的是最左邊，除了兩旁都有植栽點綴以外，玻璃的另一側是店家工作區，也免於其他桌會有與室內顧客對到眼的尷尬情況~我們很幸運的，似乎是室內桌的客人比我們還社恐，一入座就拉上窗簾XD（在此感謝他們，才能有這麼多好看的照片！）

室內的美也不亞於室外，氛圍直接拉滿！甚至有種藝廊感~細節處都看得出店家的用心！

Coffury Studio No.71菜單

▼焦糖布丁$130

焦糖布丁滑嫩Q彈~幾乎無甜膩感！

帶點焦糖苦味，是有點大人味的布丁，上面還有加上一片乾燥檸檬乾做裝飾（建議不要吃好酸XD

▼南特蛋糕$160

這款也是充滿大人味的蛋糕，因為有蘭姆酒的香氣~口感有點像費南雪~上層鋪上一層糖霜~吃起來比較濕潤，甜而不膩！

▼鮮蝦紅油抄手$160

沒錯這麼歐風的咖啡廳竟然有賣紅油抄手！！！是不是蠻違和的XD他們也有賣咖哩飯聽說很不錯~下次再來試試！

紅油抄手有6顆都不小顆，顆顆飽滿~辣度大概只有微辣，裡頭的蝦仁也不小，鮮味滿滿！

▼紅烏龍茶牛奶$160

友人說覺得普普，但我覺得茶味蠻濃的，卻不會感到澀~可以調甜度冰塊這點還不錯！

▼洋梨百香果蘇打$180

沒錯不能喝太多碰咖啡因的我，想當然爾氣泡一定是我的XD百香果的味道比較突出~酸酸甜甜的，上面還放了1/4顆的百香果，撥進飲品裡攪一攪味更濃！

整體來說，我覺得很不錯~絕對不是單純的網美咖啡廳！環境美不說，食物、飲品都在水準上！不愧是已營業5年的深夜咖啡廳，有機會再來品嘗他的咖哩飯~

記得要做室外桌一定要訂位，可備註要室外桌，但一切都需要提前到店才比較有機會喔！給大家參考~我們是預約到周日下午3:40，提前至3:30分到店還有兩桌室外桌可選！

【 Coffury Studio No.71 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/CoffuryStudioNo.71/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/coffurystudio71/

▸ 地址｜台中市北區忠太西路71號

▸ 電話｜04-22080818

▸ 營業時間｜14:00-00:00

▸ 線上訂位｜ 點這裡



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