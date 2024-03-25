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台中北區｜絕美歐風復古咖啡廳整裝回歸，開到深夜12點還有賣紅油抄手好特別｜Coffury Studio No.71

2024-03-25 16:09:56 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：110
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窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：207篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Coffury Studio No.71
place台中市北區忠太西路71號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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台中北區｜絕美歐風復古咖啡廳整裝回歸，開到深夜12點還有賣紅

 

從去年底開始台中最熱門的咖啡廳非「Coffury Studio No.71」莫屬，宛如置身歐洲街頭咖啡廳，陽光灑落絕美到不行！剛改裝好的那一陣子，不管平假日預約全滿！上周終於讓我預約到假日下午！趁著現在還算涼涼的天氣趕快來去看看！

台中北區｜絕美歐風復古咖啡廳整裝回歸，開到深夜12點還有賣紅

一到這，被眼前的美景驚豔到！整個咖啡廳從裡到外的美到不行！自帶奶茶色氛圍的裝潢，甚至有種美拉德風格

室外桌只有三桌，最美最好拍的是最左邊，除了兩旁都有植栽點綴以外，玻璃的另一側是店家工作區，也免於其他桌會有與室內顧客對到眼的尷尬情況~我們很幸運的，似乎是室內桌的客人比我們還社恐，一入座就拉上窗簾XD（在此感謝他們，才能有這麼多好看的照片！）

台中北區｜絕美歐風復古咖啡廳整裝回歸，開到深夜12點還有賣紅

室內的美也不亞於室外，氛圍直接拉滿！甚至有種藝廊感~細節處都看得出店家的用心！

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Coffury Studio No.71菜單

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台中北區｜絕美歐風復古咖啡廳整裝回歸，開到深夜12點還有賣紅

焦糖布丁$130

焦糖布丁滑嫩Q~幾乎無甜膩感！

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帶點焦糖苦味，是有點大人味的布丁，上面還有加上一片乾燥檸檬乾做裝飾（建議不要吃好酸XD

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南特蛋糕$160

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這款也是充滿大人味的蛋糕，因為有蘭姆酒的香氣~口感有點像費南雪~上層鋪上一層糖霜~吃起來比較濕潤，甜而不膩！

台中北區｜絕美歐風復古咖啡廳整裝回歸，開到深夜12點還有賣紅

鮮蝦紅油抄手$160

沒錯這麼歐風的咖啡廳竟然有賣紅油抄手！！！是不是蠻違和的XD他們也有賣咖哩飯聽說很不錯~下次再來試試！

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紅油抄手有6顆都不小顆，顆顆飽滿~辣度大概只有微辣，裡頭的蝦仁也不小，鮮味滿滿！

台中北區｜絕美歐風復古咖啡廳整裝回歸，開到深夜12點還有賣紅

紅烏龍茶牛奶$160

友人說覺得普普，但我覺得茶味蠻濃的，卻不會感到澀~可以調甜度冰塊這點還不錯！

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洋梨百香果蘇打$180

沒錯不能喝太多碰咖啡因的我，想當然爾氣泡一定是我的XD百香果的味道比較突出~酸酸甜甜的，上面還放了1/4顆的百香果，撥進飲品裡攪一攪味更濃！

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整體來說，我覺得很不錯~絕對不是單純的網美咖啡廳！環境美不說，食物、飲品都在水準上！不愧是已營業5年的深夜咖啡廳，有機會再來品嘗他的咖哩飯~

記得要做室外桌一定要訂位，可備註要室外桌，但一切都需要提前到店才比較有機會喔！給大家參考~我們是預約到周日下午3:40，提前至3:30分到店還有兩桌室外桌可選！

Coffury Studio No.71
店家FB https://www.facebook.com/CoffuryStudioNo.71/
店家IG https://www.instagram.com/coffurystudio71/
地址｜台中市北區忠太西路71
電話｜04-22080818
營業時間｜14:00-00:00
線上訂位｜ 點這裡


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