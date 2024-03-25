喜歡吃厚實口感的羅宋麵包嗎~
台南必吃-加熊賀羅宋專賣
讓你知道羅宋不是只有單純的原味
除了羅宋麵包之外亦有夾餡芋見奶露
各式小點心與小糕點也有販售
是間相當有特色的台南麵包店～
加熊賀羅宋專賣
羅宋麵包
🔸黃金起士羅宋
羅宋內餡沒有包料
起士主要是淋在羅宋的外層上
尤其咬到最中間會有厚重的鹹奶起司香味
🔸巧酥羅宋
巧酥羅宋上面舖上滿滿的巧克力醬加上巧酥顆粒
吃起來像是oreo結合口感綿密的羅宋麵包
🔸明太子羅宋
聽老闆說是魚卵加上特殊風味的墨西哥辣椒粉
讓其吃起來有種大海般的鹹味和鮮味
有興趣的人可以來嘗試看看！
🔸酸甜人生羅宋
淋上特製檸檬醬的羅宋麵包
味道上酸中帶甜~配上羅宋扎實的口感
是人氣高的口味選擇
🔸夢幻草莓羅宋
草莓羅宋是在外層鋪上一層草莓巧克力脆皮
咬著咬著會有草莓的顆粒感
奶露
🔸芋見奶露
新鮮芋頭製成的芋見奶露
質地紋理柔軟一撕即斷
咬起來口感蓬鬆又綿密~
芋泥味道則是不會太死甜
如果吃不完放冰箱
芋泥還會呈現扎實的冰淇淋口感!
🔸原味奶露
原味奶露口味比較偏向奶油香
奶露質地柔軟~鮮奶餡料則是滑順又綿密
葡式蛋撻
跟印象中吃的蛋撻一模一樣
蛋撻外層酥軟像是酥皮濃湯外皮
內餡味道則是相當濃郁的奶香
營業資訊
📍台南市北區文賢一路43號
⏰11:30–19:30
☎️06-3586391
🔸建議提前3天預訂比較訂的到哦！
🔸「電話、粉專、現場做預訂」