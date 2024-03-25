喜歡吃厚實口感的羅宋麵包嗎~

台南必吃-加熊賀羅宋專賣

讓你知道羅宋不是只有單純的原味

除了羅宋麵包之外亦有夾餡芋見奶露

各式小點心與小糕點也有販售

是間相當有特色的台南麵包店～

加熊賀羅宋專賣

羅宋麵包

🔸黃金起士羅宋

羅宋內餡沒有包料

起士主要是淋在羅宋的外層上

尤其咬到最中間會有厚重的鹹奶起司香味

🔸巧酥羅宋

巧酥羅宋上面舖上滿滿的巧克力醬加上巧酥顆粒

吃起來像是oreo結合口感綿密的羅宋麵包



🔸明太子羅宋

聽老闆說是魚卵加上特殊風味的墨西哥辣椒粉

讓其吃起來有種大海般的鹹味和鮮味

有興趣的人可以來嘗試看看！

🔸酸甜人生羅宋

淋上特製檸檬醬的羅宋麵包

味道上酸中帶甜~配上羅宋扎實的口感

是人氣高的口味選擇

🔸夢幻草莓羅宋

草莓羅宋是在外層鋪上一層草莓巧克力脆皮

咬著咬著會有草莓的顆粒感

奶露

🔸芋見奶露

新鮮芋頭製成的芋見奶露

質地紋理柔軟一撕即斷

咬起來口感蓬鬆又綿密~



芋泥味道則是不會太死甜

如果吃不完放冰箱

芋泥還會呈現扎實的冰淇淋口感!



🔸原味奶露

原味奶露口味比較偏向奶油香

奶露質地柔軟~鮮奶餡料則是滑順又綿密

葡式蛋撻

跟印象中吃的蛋撻一模一樣

蛋撻外層酥軟像是酥皮濃湯外皮

內餡味道則是相當濃郁的奶香

營業資訊

📍台南市北區文賢一路43號

⏰11:30–19:30

☎️06-3586391

🔸建議提前3天預訂比較訂的到哦！

🔸「電話、粉專、現場做預訂」

FB粉專:https://www.facebook.com/profile.php?id=61553364718130