為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋麵包~另外還有奶露和葡式蛋撻的台南麵包店

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋麵包~另外還有奶露和葡式蛋撻的台南麵包店

2024-03-25 17:24:07 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：101
share
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：266篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：加熊賀羅宋專賣
place台南市北區文賢一路43號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

喜歡吃厚實口感的羅宋麵包嗎~
台南必吃-加熊賀羅宋專賣
讓你知道羅宋不是只有單純的原味
除了羅宋麵包之外亦有夾餡芋見奶露
各式小點心與小糕點也有販售
是間相當有特色的台南麵包店～

加熊賀羅宋專賣

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

羅宋麵包

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

🔸黃金起士羅宋
羅宋內餡沒有包料
起士主要是淋在羅宋的外層上
尤其咬到最中間會有厚重的鹹奶起司香味

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

🔸巧酥羅宋
巧酥羅宋上面舖上滿滿的巧克力醬加上巧酥顆粒
吃起來像是oreo結合口感綿密的羅宋麵包

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋
🔸明太子羅宋
聽老闆說是魚卵加上特殊風味的墨西哥辣椒粉
讓其吃起來有種大海般的鹹味和鮮味
有興趣的人可以來嘗試看看！

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

🔸酸甜人生羅宋
淋上特製檸檬醬的羅宋麵包
味道上酸中帶甜~配上羅宋扎實的口感
是人氣高的口味選擇

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

🔸夢幻草莓羅宋
草莓羅宋是在外層鋪上一層草莓巧克力脆皮
咬著咬著會有草莓的顆粒感

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

奶露

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

🔸芋見奶露
新鮮芋頭製成的芋見奶露
質地紋理柔軟一撕即斷
咬起來口感蓬鬆又綿密~

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋
芋泥味道則是不會太死甜
如果吃不完放冰箱
芋泥還會呈現扎實的冰淇淋口感!

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋
🔸原味奶露
原味奶露口味比較偏向奶油香
奶露質地柔軟~鮮奶餡料則是滑順又綿密

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

葡式蛋撻

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

跟印象中吃的蛋撻一模一樣
蛋撻外層酥軟像是酥皮濃湯外皮
內餡味道則是相當濃郁的奶香

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

加熊賀羅宋專賣-明太子、黃金起士特色羅宋麵包!台南必吃的羅宋

營業資訊

📍台南市北區文賢一路43號
⏰11:30–19:30
☎️06-3586391

🔸建議提前3天預訂比較訂的到哦！
🔸「電話、粉專、現場做預訂」

FB粉專:https://www.facebook.com/profile.php?id=61553364718130

加入窩客島line好友搶看限時優惠
#台南美食
morechevron_right
文章關鍵字
加熊賀羅宋專賣 台南美食 台南晚餐 台南午餐 more
檢舉
share
chevron_left

鴨霸煙燻滷味鳳山中山店-高雄宵夜美食煙燻滷味
延伸閱讀
FIN纖氣泡水強勢登場！FIN纖氣泡水打造出全新「清爽口感」，要用三大特色搶攻氣泡水商機。
 WalkerLand數位編輯室
熱在口中，暖在心中。辻利茶舖「抹茶巧克力鍋」就是要和你暖在一起！
 張子豪
約85〫C買麵包！挑戰比臉大「唱片麵包」，85〫C推出直徑長18公分「大蒜唱片、切達唱片」，活動期間加購價35元開吃。
 編輯 李維唐
一上架就秒殺！香濃滑順卡士達餡真的好吃到吃手手，還有吃貨激推的創意新吃法，真的吃一個不夠啦。
 Walker新發現
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up