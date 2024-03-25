喜歡大自然的朋友，總是在尋找一個可以舒展身心的地方。位於桃園市龍潭區的『三坑自然生態公園』恰如其名，是一個絕佳的戶外大自然景點。這裡有著清新的空氣、優美的自然風光，不僅適合散步、溜小孩，還提供了方便的停車場，讓我們大家可以輕鬆停車、曬曬太陽、盡情拍照，盡情享受大自然的悠閒與美好。 阿菲實在是好喜歡這裡！
三坑自然生態公園-由來
『三坑自然生態公園』位於桃園市龍潭區
是一個結合了自然生態與環境教育的公園
這裡原本是一處荒廢的空地
後來經過政府單位的整建與綠化
逐漸變成了一個供市民休憩的免費景點
公園內有豐富的大量綠色植物
還有生態池與空氣品質淨化區
是一個可以讓人盡情親近自然
感受大自然魅力的好地方
像阿菲就是特別喜歡到戶外走走欣賞風景
現在有了小孩後
更需要這種優質戶外景點
讓我們可以帶小孩出門溜搭
順便曬曬太陽
三坑自然生態公園-開放時間
『三坑自然生態公園』全年開放
而開放時間則視季節而定
官網上面的表定時間是00:00-23:59
不過阿菲建議是大概早上7:00至下午5:00這段時間內去遊玩
是最佳時刻
適合親子來遊玩的原因
『三坑自然生態公園』是一個非常適合親子來遊玩的地方
這裡有開闊的草坪可以讓小朋友奔跑玩耍
還有豐富的生態景觀可以讓他們探索和學習
而且停車方便
交通也便利
非常適合全家一起來享受大自然的樂趣
阿菲來一次後就覺得很喜歡
也趕緊跟身邊有小孩的朋友們大力推薦
實在是太適合來這裡讓小孩子放電了
三坑自然生態公園-植物開放季節分享
公園內的植物豐富多樣
每個季節都有不同的景色
春天，是櫻花盛開的季節
夏天，是綠蔭婆娑的時候
秋天，是楓葉紅紅的景象
冬天，則是清靜幽美的景觀
不論何時造訪
都能感受到大自然的神奇與美妙
三坑自然生態公園-散步路線
公園內設有幾條散步路線
大部份都是輕鬆的平地步道
會有一小段路是因為施工關係而稍微不好走
不過待施工完成後
這裡的路況真的是非常好行走的
大家可以不用擔心
像阿菲就帶了簡便型的嬰兒推車前來
也是可以在這裡輕鬆行走散步
通通都是沒問題的
提供給大家參考
中途走累了也有涼亭可休息
相當貼心
不怕腳痠
整個公園內的標示很清楚
會指引我們往想去的地方前進
裝置藝術-(浮草庵-從湖上觀望)
《浮草庵-從湖上觀望》
這個大型裝置藝術是由藝術家：水內貴英設計而成
為一個將茶室漂浮在三坑自然生態公園
讓民眾可在此喝茶
並針對此地區的歷史及文化有所體悟的體驗型作品
茶是很有名的台灣名產
而作品設置點的龍潭做為茶的生產及運輸集貨地也有著光榮的歷史
處處都是美景
從郁郁蔥蔥的樹木到美麗的湖泊
每一個角落都值得我們探索和拍攝
裝置藝術-(年輪下，細說樟之細路)
《年輪下，細說樟之細路》
循著自然生態公園湖邊漫步
一株宛若歷經滄桑的大樹裝置
如歷史巨人巍然矗立在湖畔旁
作品以多根木材與鋼板重組
像極了童話故事中才會出現的創作
人們可以走進樹幹身軀之中
藉由擺放於中央處的溪石伯公
掃描QR Code而知曉樟之細路過往今來之始末
隨後抬頭仰望則將看見圓環狀鋼板鏤刻之年輪
當陽光從縫隙中灑落
便能瞥見上頭刻著這片土地歷來所承載的大事紀
而與之相伴的蜻蜓翅膀裝置在微風吹拂下輕盈晃動
土地、天空與時間三者合而為一
浪漫詩意
同時也與周邊自然、山嶺、湖水與溪流呼應的樟之細路微型博物館正式誕生
三坑自然生態公園-遊玩心得
走訪了『三坑自然生態公園』
深深感受到大自然的奇妙與美好
在這裡可以暫時遠離都市的喧囂
放鬆身心享受大自然
準備好您的相機或是野餐裝備
一起來探索這個美麗的自然生態公園
停車資訊
在『三坑自然生態公園』入口處就有專屬停車場
提供給遊客使用
遊客都可以在這裡停車
讓我們好好享受大自然之旅
也不用擔心停車問題
三坑自然生態公園-景點資訊
- 三坑自然生態公園-空氣品質淨化區
- 評分： / 4.3
- 地址：325台灣桃園市龍潭區三坑里( 地圖 )
- 電話：03 479 3070
- 營業時間
星期一: 24 小時營業,
星期二: 24 小時營業,
星期三: 24 小時營業,
星期四: 24 小時營業,
星期五: 24 小時營業,
星期六: 24 小時營業,
星期日: 24 小時營業
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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