喜歡大自然的朋友，總是在尋找一個可以舒展身心的地方。位於桃園市龍潭區的『三坑自然生態公園』恰如其名，是一個絕佳的戶外大自然景點。這裡有著清新的空氣、優美的自然風光，不僅適合散步、溜小孩，還提供了方便的停車場，讓我們大家可以輕鬆停車、曬曬太陽、盡情拍照，盡情享受大自然的悠閒與美好。 阿菲實在是好喜歡這裡！

三坑自然生態公園-由來

『三坑自然生態公園』位於桃園市龍潭區

是一個結合了自然生態與環境教育的公園

這裡原本是一處荒廢的空地

後來經過政府單位的整建與綠化

逐漸變成了一個供市民休憩的免費景點

公園內有豐富的大量綠色植物

還有生態池與空氣品質淨化區

是一個可以讓人盡情親近自然

感受大自然魅力的好地方

像阿菲就是特別喜歡到戶外走走欣賞風景

現在有了小孩後

更需要這種優質戶外景點

讓我們可以帶小孩出門溜搭

順便曬曬太陽

三坑自然生態公園-開放時間

『三坑自然生態公園』全年開放

而開放時間則視季節而定

官網上面的表定時間是00:00-23:59

不過阿菲建議是大概早上7:00至下午5:00這段時間內去遊玩

是最佳時刻

適合親子來遊玩的原因

『三坑自然生態公園』是一個非常適合親子來遊玩的地方

這裡有開闊的草坪可以讓小朋友奔跑玩耍

還有豐富的生態景觀可以讓他們探索和學習

而且停車方便

交通也便利

非常適合全家一起來享受大自然的樂趣

阿菲來一次後就覺得很喜歡

也趕緊跟身邊有小孩的朋友們大力推薦

實在是太適合來這裡讓小孩子放電了

三坑自然生態公園-植物開放季節分享

公園內的植物豐富多樣

每個季節都有不同的景色

春天，是櫻花盛開的季節

夏天，是綠蔭婆娑的時候

秋天，是楓葉紅紅的景象

冬天，則是清靜幽美的景觀

不論何時造訪

都能感受到大自然的神奇與美妙

三坑自然生態公園-散步路線

公園內設有幾條散步路線

大部份都是輕鬆的平地步道

會有一小段路是因為施工關係而稍微不好走

不過待施工完成後

這裡的路況真的是非常好行走的

大家可以不用擔心

像阿菲就帶了簡便型的嬰兒推車前來

也是可以在這裡輕鬆行走散步

通通都是沒問題的

提供給大家參考

中途走累了也有涼亭可休息

相當貼心

不怕腳痠

整個公園內的標示很清楚

會指引我們往想去的地方前進

裝置藝術-(浮草庵-從湖上觀望)

《浮草庵-從湖上觀望》

這個大型裝置藝術是由藝術家：水內貴英設計而成

為一個將茶室漂浮在三坑自然生態公園

讓民眾可在此喝茶

並針對此地區的歷史及文化有所體悟的體驗型作品

茶是很有名的台灣名產

而作品設置點的龍潭做為茶的生產及運輸集貨地也有著光榮的歷史

（資料來源）

在『三坑自然生態公園』內

處處都是美景

從郁郁蔥蔥的樹木到美麗的湖泊

每一個角落都值得我們探索和拍攝

裝置藝術-(年輪下，細說樟之細路)

《年輪下，細說樟之細路》

循著自然生態公園湖邊漫步

一株宛若歷經滄桑的大樹裝置

如歷史巨人巍然矗立在湖畔旁

作品以多根木材與鋼板重組

像極了童話故事中才會出現的創作

人們可以走進樹幹身軀之中

藉由擺放於中央處的溪石伯公

掃描QR Code而知曉樟之細路過往今來之始末

隨後抬頭仰望則將看見圓環狀鋼板鏤刻之年輪

當陽光從縫隙中灑落

便能瞥見上頭刻著這片土地歷來所承載的大事紀

而與之相伴的蜻蜓翅膀裝置在微風吹拂下輕盈晃動

土地、天空與時間三者合而為一

浪漫詩意

同時也與周邊自然、山嶺、湖水與溪流呼應的樟之細路微型博物館正式誕生

（資料來源）

三坑自然生態公園-遊玩心得

走訪了『三坑自然生態公園』

深深感受到大自然的奇妙與美好

在這裡可以暫時遠離都市的喧囂

放鬆身心享受大自然

準備好您的相機或是野餐裝備

一起來探索這個美麗的自然生態公園

停車資訊

在『三坑自然生態公園』入口處就有專屬停車場

提供給遊客使用

遊客都可以在這裡停車

讓我們好好享受大自然之旅

也不用擔心停車問題

三坑自然生態公園-景點資訊

三坑自然生態公園-空氣品質淨化區

評分： / 4.3

地址：325台灣桃園市龍潭區三坑里( 地圖 )

電話：03 479 3070

營業時間

星期一: 24 小時營業,

星期二: 24 小時營業,

星期三: 24 小時營業,

星期四: 24 小時營業,

星期五: 24 小時營業,

星期六: 24 小時營業,

星期日: 24 小時營業

星期一: 24 小時營業, 星期二: 24 小時營業, 星期三: 24 小時營業, 星期四: 24 小時營業, 星期五: 24 小時營業, 星期六: 24 小時營業, 星期日: 24 小時營業 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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