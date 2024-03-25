在龍潭這個熱鬧又純樸的客家族群居多的小鎮裡，近幾年悄悄冒出一家令人驚艷的新餐廳，它就是位於龍潭的『Next Stop 香港手作料理-龍潭店』。店名聽起來既有趣又吸引人，讓人好奇其中究竟有何特色。更令阿菲驚喜的是，這家店居然是桃園金牌好店，能獲得這樣的殊榮讓人更加期待這趟美食之旅。

Next Stop 香港手作料理-品牌緣由

Next Stop 香港手作料理

位於龍潭區聖亭路128號

是一家由香港夫妻經營的餐廳

這裡的裝潢風格別具一格

明亮且有質感讓人感到舒適

餐點主要是港式料理為主

並且提供多樣選擇

讓喜歡港式料理的朋友不用跑遠也能品嘗到這種地道美味

用餐環境

一走進『Next Stop 香港手作料理-龍潭店』

會立刻被它整間店獨特的設計所吸引

儘管是小小一間

但它的整體裝潢充滿了設計感

散發出一種時尚與溫馨的氛圍

這也是在龍潭地區比較少見的精緻型餐廳

這天造訪是平日午後

所以大部份客人都已經用餐完畢離場了

溫暖的陽光透過大片落地窗灑落進來

讓人感覺暖呼呼

非常棒的用餐氛圍

店內的佈置讓人感到身處於家的感覺

特別是這些擺放在櫃檯下方的兒童故事書和玩具

都能讓小朋友在這裡用餐時更加穩定好安撫

也能感受到店家的用心

畢竟有小孩後出門真的都跟打仗一樣

小孩子臨時會有什麼情況大人是無法預料到

所以一間親子餐廳是否足夠用心

就可以從小細節來觀察

Next Stop 香港手作料理-小故事

菜單內寫著創辦人一家五口的故事

2017年從香港飄洋過海移民定居在台灣

也實現了創辦人的餐飲夢想

2019年Next Stop開始在龍潭慢慢扎根成長

也展開了港式菠蘿包與港式美食冷凍包的工作室

就這樣慢慢一步一步穩定成長

讓大家能感受到港風料理的美好細節與價值

用餐須知

1. 餐點現點現做需等待

2.不收服務費

3.無低消

4.禁帶外食和飲料

Next Stop 香港手作料理-菜單

色彩繽紛的可愛菜單

就像一本可愛的故事書一樣

餐點分享

香港絲襪凍檸茶

清涼又爽口的凍檸茶

一口接一口停不下來

由於口味很道地

所以家人要離開餐廳時還特地再外帶一杯回家享用

實在是讓人很驚豔

叉燒三重奏米飯

口感鮮嫩的叉燒共有3種

配上香氣四溢的米飯

一口接一口

讓人忍不住就吃光光了

好吃的半熟蛋

用筷子輕輕一搓就能吃到滑溜的蛋液和白飯交織在一起的美味口感

這是店家自製3種叉燒口味

分別是

蜜汁烤叉燒

柚子醬的柚子蜜叉燒

還有花椒香麻辣叉燒

務必要搭配店家自製的辣油及蔥油

整體就是100分的絕妙組合

冰火菠蘿包

外皮酥脆內部鬆軟的菠蘿包

配上清涼又爽口的凍檸茶

非常合適

或是來一杯店內也很暢銷的冰鎮絲襪奶茶也可以

就看你怎麼選擇

奶油脆豬仔包

港式茶餐廳的經典：奶油脆豬仔包

香脆的麵包外層

內裡鬆軟的豬仔包

最外層塗抹上濃郁的奶油

一口咬下就能感受到各種層次的口感

讓人很喜歡的一道小點心

如果平常突然想吃港式點心

可以來『Next Stop 香港手作料理-龍潭店』

想不到在住家附近就能吃到這般美味小點心

就覺得很幸福

土匪雞翅搶劫一丁先生

這道料理不僅名字特別

味道也是別具一格

香脆的雞翅搭配著特製的醬汁

讓人欲罷不能

土匪雞翅在香港是一種很受歡迎的小吃

雞翅用孜然香料醃製

再灑上黑芝麻，

是色香味俱全的雞翅

土匪雞翅相傳是由湖南一帶的土匪所創

他們四處搶錢搶食物，

他們將搶劫得來的香料用來燒雞翅

那種孜然香味撲鼻

所以當人們問到這種味道

就知道土匪出現了

自此土匪雞翅就流傳四方

（資料來源）

用餐心得

在龍潭竟藏著一家如此美味的香港料理餐廳

實在是讓人意外又驚喜

不僅僅有美味的食物

還有店內溫馨的氛圍和用心的服務

都讓我們覺得溫暖

無論是和家人朋友一起共享美食

還是獨自一人來品味

相信都能在這裡找到幸福滋味

Next Stop 香港手作料理-店家資訊

NEXT STOP 香港.手作料理(龍潭店)

評分： / 4.6

地址：325台灣桃園市龍潭區聖亭路128號( 地圖 )

電話：0968 913 881

營業時間

星期一: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00,

星期二: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00,

星期三: 休息,

星期四: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00,

星期五: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00,

星期六: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00,

星期日: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00

星期一: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00, 星期二: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00, 星期三: 休息, 星期四: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00, 星期五: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00, 星期六: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00, 星期日: 11:00 – 15:00, 16:30 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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