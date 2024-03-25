來到台南，除了古蹟與文化，美食更是吸引阿菲的重要原因之一。不管來幾次都充滿驚喜與熱愛。在這座美食天堂中，必不可少的一道料理就是牛肉湯。也是最讓我念念不忘的美食。無論是台南當地人還是遊客，『文章牛肉湯(安平店)』都是一個不錯的選擇，尤其它的營業時間幾乎全年無休、用餐環境明亮舒適，集合了各種讓人一再前往用餐的原因！趕緊來看看阿菲這次的分享。
關於-文章牛肉湯
文章牛肉湯的創辦人原是一個安平的討海人
駕駛漁船與大海搏鬥2、30年
民國82年秋天的晚上
漁船正進行拖網作業
到了凌晨3點
機艙突然冒出大火火勢瞬間一發不可收拾
一夜之間不但船沒了工作也沒了
這2、30年的努力都付諸流水了
中年失業的文章
只能上岸尋找新的生機
因為清燙牛肉湯是討海人的傳統早餐又是自己熱愛的美食
於是用心鑽研湯頭
積極尋找優質肉源
在承天橋口
開始了『文章牛肉湯(安平店)』
堅持使用新鮮的牛肉與獨特的湯底調配
讓文章牛肉湯擁有了獨特的口味
深受當地人與遊客的喜愛
文章牛肉湯(安平店)-位置
文章牛肉湯位於台南市安平區運河旁的街道上
交通便利
徒步或搭乘公共交通工具都十分方便
無論是來自當地還是外地的遊客
都能輕鬆找到這家店
用餐環境
文章牛肉湯的店內環境明亮舒適
桌椅間距寬敞
讓人在用餐時感受到放鬆舒適的氛圍
無論是家庭聚餐還是朋友相聚
這裡都很合適
文章牛肉湯(安平店)-菜單
文章牛肉湯(安平店)-營業時間
營業時間從早上10:30至凌晨2:00
可說是相當棒的時間
讓人不管何時想來上一碗道地台南風味的牛肉湯
都可以在這裡品嚐到
像阿菲這次在台南待了好多天
有時心血來潮就想喝碗牛肉湯解解饞
就會來到文章牛肉湯
文章牛肉湯(安平店)-自助區
自助區這裡有提供沾牛肉使用的醬料、餐具、兒童餐具
都是需要自己來拿取使用的
洋蔥辣椒蔥醬
新鮮的薑絲
也是滿滿一大盆
豆瓣醬
阿菲每次來喝牛肉湯的標配
一開始建議大家可以先品嘗牛肉湯的清甜滋味
之後如果想沾醬再沾醬
文章牛肉湯(安平店)-餐點介紹
招牌牛肉湯(小碗)
招牌牛肉湯是文章牛肉湯的必吃料理
湯頭清爽鮮美
一口喝下整個身子都暖和起來了
這是在其他地方都喝不到的牛肉湯滋味
也是阿菲每次來台南必吃的美食之一
如果大家只是想要輕鬆品嚐
可以點小碗的牛肉湯
份量適中
價格實惠
小碗的招牌牛肉湯一碗只需要120元
牛肉柔嫩有嚼勁
整碗吃起來就是令人回味無窮
再沾一點店家提供的新鮮醬料來吃
也是非常美味
用餐心得
清爽的湯頭搭配著鮮嫩的牛肉
讓我品嚐到專屬於台南的美食文化
在『文章牛肉湯(安平店)』這樣舒適的用餐環境中
也享受美食帶來的愉悅感
各位朋友們來台南旅遊時
別忘了來這裡一嚐美味
絕對不會讓您失望
文章牛肉湯(安平店)-店家資訊
- 文章牛肉湯 安平總店
- 評分： / 4.3
- 地址：708台灣台南市安平區安平路300號( 地圖 )
- 電話：06 358 7910
- 營業時間
星期一: 10:30 – 02:00,
星期二: 10:30 – 02:00,
星期三: 10:30 – 02:00,
星期四: 10:30 – 02:00,
星期五: 10:30 – 02:00,
星期六: 10:30 – 02:00,
星期日: 10:30 – 02:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
延伸閱讀
『悅津鹹粥』24小時都可以吃到的台南鹹粥｜料多實在的平價海鮮鹹粥
『Chun純薏仁。甜點。』台南老宅中的甜點悠悠時光｜品味京都一保堂抹茶的絕妙滋味
『清水堂愛玉專賣店』爆量水果冰、超巨大草莓、幸福感爆棚的草莓布丁冰
『白面酥生(法式千層脆片)』｜擁有1458層千層的驚人美味結構｜台南伴手禮推薦
『王子神谷（台南民族總店）』超人氣日式草莓舒芙蕾｜季節限定售完為止｜台南美食甜點鹹食一次滿足
必訪台南小吃名店『文章牛肉湯(安平店)』收藏台南牛肉湯中的經典
『邱家小卷米粉、台南安平阿財牛肉湯』台南美食小吃推薦