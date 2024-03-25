來到台南，除了古蹟與文化，美食更是吸引阿菲的重要原因之一。不管來幾次都充滿驚喜與熱愛。在這座美食天堂中，必不可少的一道料理就是牛肉湯。也是最讓我念念不忘的美食。無論是台南當地人還是遊客，『文章牛肉湯(安平店)』都是一個不錯的選擇，尤其它的營業時間幾乎全年無休、用餐環境明亮舒適，集合了各種讓人一再前往用餐的原因！趕緊來看看阿菲這次的分享。

關於-文章牛肉湯

文章牛肉湯的創辦人原是一個安平的討海人

駕駛漁船與大海搏鬥2、30年

民國82年秋天的晚上

漁船正進行拖網作業

到了凌晨3點

機艙突然冒出大火火勢瞬間一發不可收拾

一夜之間不但船沒了工作也沒了

這2、30年的努力都付諸流水了

中年失業的文章

只能上岸尋找新的生機

因為清燙牛肉湯是討海人的傳統早餐又是自己熱愛的美食

於是用心鑽研湯頭

積極尋找優質肉源

在承天橋口

開始了『文章牛肉湯(安平店)』

堅持使用新鮮的牛肉與獨特的湯底調配

讓文章牛肉湯擁有了獨特的口味

深受當地人與遊客的喜愛

文章牛肉湯(安平店)-位置

文章牛肉湯位於台南市安平區運河旁的街道上

交通便利

徒步或搭乘公共交通工具都十分方便

無論是來自當地還是外地的遊客

都能輕鬆找到這家店

用餐環境

文章牛肉湯的店內環境明亮舒適

桌椅間距寬敞

讓人在用餐時感受到放鬆舒適的氛圍

無論是家庭聚餐還是朋友相聚

這裡都很合適

文章牛肉湯(安平店)-菜單

文章牛肉湯(安平店)-營業時間

營業時間從早上10:30至凌晨2:00

可說是相當棒的時間

讓人不管何時想來上一碗道地台南風味的牛肉湯

都可以在這裡品嚐到

像阿菲這次在台南待了好多天

有時心血來潮就想喝碗牛肉湯解解饞

就會來到文章牛肉湯

文章牛肉湯(安平店)-自助區

自助區這裡有提供沾牛肉使用的醬料、餐具、兒童餐具

都是需要自己來拿取使用的

洋蔥辣椒蔥醬

新鮮的薑絲

也是滿滿一大盆

豆瓣醬

阿菲每次來喝牛肉湯的標配

一開始建議大家可以先品嘗牛肉湯的清甜滋味

之後如果想沾醬再沾醬

文章牛肉湯(安平店)-餐點介紹

招牌牛肉湯(小碗)

招牌牛肉湯是文章牛肉湯的必吃料理

湯頭清爽鮮美

一口喝下整個身子都暖和起來了

這是在其他地方都喝不到的牛肉湯滋味

也是阿菲每次來台南必吃的美食之一

如果大家只是想要輕鬆品嚐

可以點小碗的牛肉湯

份量適中

價格實惠

小碗的招牌牛肉湯一碗只需要120元

牛肉柔嫩有嚼勁

整碗吃起來就是令人回味無窮

再沾一點店家提供的新鮮醬料來吃

也是非常美味

用餐心得

清爽的湯頭搭配著鮮嫩的牛肉

讓我品嚐到專屬於台南的美食文化

在『文章牛肉湯(安平店)』這樣舒適的用餐環境中

也享受美食帶來的愉悅感

各位朋友們來台南旅遊時

別忘了來這裡一嚐美味

絕對不會讓您失望

文章牛肉湯(安平店)-店家資訊

文章牛肉湯 安平總店

評分： / 4.3

地址：708台灣台南市安平區安平路300號( 地圖 )

電話：06 358 7910

營業時間

星期一: 10:30 – 02:00,

星期二: 10:30 – 02:00,

星期三: 10:30 – 02:00,

星期四: 10:30 – 02:00,

星期五: 10:30 – 02:00,

星期六: 10:30 – 02:00,

星期日: 10:30 – 02:00

星期一: 10:30 – 02:00, 星期二: 10:30 – 02:00, 星期三: 10:30 – 02:00, 星期四: 10:30 – 02:00, 星期五: 10:30 – 02:00, 星期六: 10:30 – 02:00, 星期日: 10:30 – 02:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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