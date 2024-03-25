身為一名龍潭媳婦，我一直期待著龍潭有各種連鎖餐飲品牌或是賣場等等新亮點。一個能提供不限時間的咖啡空間，以及良好的辦公讀書環境的地方。終於『STARBUCKS 星巴克-龍潭門市』滿足了我的期待。這裡的飲品、麵包和餐點多樣，品質穩定，加上不定時推出的優惠活動，都讓我常常來光顧，也期待龍潭之後會有更多的發展。接下來阿菲也會持續探索龍潭各類型的餐飲好店與大家分享。

STARBUCKS星巴克(龍潭門市)-店位置

『STARBUCKS 星巴克-龍潭門市』位於龍潭市中心

鄰近各大商業區和主要道路

不論是開車、搭乘大眾運輸工具

還是步行都非常方便

STARBUCKS星巴克(龍潭門市)-停車資訊

對於開車的人來說

店正後方設有一個汽車收費停車場

非常的方便

停好車之後走約3分鐘即可抵達店內

騎機車的顧客

店前也設有專屬的停車區域

讓大家可以輕鬆停放

非常貼心又方便

店內環境

這裡總共有2層樓

空間感舒服不擁擠

1樓也設有用餐區及結帳櫃台等等

整間店彌漫著濃郁的咖啡香氣

聞起來有種幸福感

而且在這裡不限時

可以讓我們讀書辦公都很適合

如果喜歡到咖啡廳辦公的朋友

星巴克也是一個不錯的選擇

特色飲品推薦

太妃核果那堤

這款飲品結合了濃郁的太妃味道和堅果的香脆口感

每一口都讓人愛不釋手

喝起來香香甜甜的美妙滋味

濃郁卻不膩口

讓人感覺到非常幸福

有種戀愛的感覺

而且星巴克的咖啡

具有高度客製化的選擇

可以依照自己平常的飲食喜好來做點餐

這點非常棒

在這裡除了有好喝的咖啡飲品之外

也能購買麵包或是蛋糕來搭配

甜食鹹食通通有

選擇很多

在龍潭這個小鎮上

能夠有一家優質的連鎖咖啡集團店

讓阿菲覺得非常幸福

『STARBUCKS 星巴克-龍潭門市』不僅提供了高品質的咖啡和美味的餐點

更營造了一個舒適愉悅的用餐環境

無論是工作還是想單純喝杯咖啡放鬆一下

『STARBUCKS 星巴克-龍潭門市』都是我最常光顧的咖啡廳之一

STARBUCKS星巴克(龍潭門市)-店家資訊

STARBUCKS 星巴克 (龍潭門市)

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：325台灣桃園市龍潭區北龍路292號( 地圖 )

電話：03 470 8676

營業時間

星期一: 06:30 – 21:30,

星期二: 06:30 – 21:30,

星期三: 06:30 – 21:30,

星期四: 06:30 – 21:30,

星期五: 06:30 – 21:30,

星期六: 07:00 – 21:30,

星期日: 07:00 – 21:30

星期一: 06:30 – 21:30, 星期二: 06:30 – 21:30, 星期三: 06:30 – 21:30, 星期四: 06:30 – 21:30, 星期五: 06:30 – 21:30, 星期六: 07:00 – 21:30, 星期日: 07:00 – 21:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

龍潭美食懶人包

【飯類】

探訪『お食事処 男丸』的味覺驚喜｜龍潭美味之旅｜龍潭日式料理餐廳

『複園焢肉飯』龍潭在地好吃便當店｜老司機的口袋名單｜味噌湯辣蘿蔔乾免費吃

『老爹早點』在地人激推招牌豬皮飯、古早味蛋餅｜道地台式早午餐｜龍潭大池旁的隱藏版美食

『虎藏燒肉丼食所(龍潭店)』大火炙燒香噴噴牛五花丼飯只需158元｜自助區無限享用

【麵類】

龍潭『老街麵店』 客家風味濃厚的美味麵食 在地人狂推 榨菜肉絲麵必吃 滷味小菜銅板價 飄香一甲子

『橋頭老麵店』 在地巷弄人氣美食 只賣榨菜肉絲麵系列 復古傳統好滋味

『麵屋一人拉麵店』用心烹煮每一碗拉麵的優質日式小店、美到就像藝術品的拉麵

『太常大腸麵線』｜每一口都是滿滿配料和麵線！大推『綜合麵線』自製辣椒醬香辣唰嘴、下重本的鮮奶茶

潛藏巷弄中的國民小吃美食｜隱藏版美食店家『郭記麵館』的美味故事

『龍潭牛肉麵』 純土黃牛！產地直送人氣牛肉麵 吹冷氣吃牛肉麵超享受

『好伴麵店』 龍潭文青麵店 特色麵食通通有 九宮格小菜選擇多 整天營業

『龍潭市場餛飩』 龍潭傳統中式早餐 在地人巷弄美食 人氣早餐 晚來就吃不到

【牛排、西餐類】

100%原肉平價牛排館『大腕屋牛排(龍潭店)』｜大份量原肉牛排超嫩超多汁｜麻辣燙、麵包、濃湯、飲料、冰品吃到飽

『小時厚牛排-桃園龍潭店』高達11種免費自助吧吃到飽吃到撐！龍潭人氣平價牛排店、天天都在大排長龍、想吃就要耐心等

【異國美食類】

探店必訪『Next Stop 香港手作料理-龍潭店』餐點精緻美味｜親子共享美食時光

『Yeah Right Food Truck』經典美式漢堡餐車｜北部超人氣排隊餐車美食

『手作涼皮』｜每日現作、限量、酸酸辣辣、滑嫩冰涼、涼皮好味道

『村子里米干』 雲南風味！米干、米線、粑粑絲必吃！復古可愛的懷舊小吃店

『台越小吃』 龍潭市場內排隊人氣美食 內用外帶通通要等 越南小吃 越南美食

『清邁雞肉飯 (龍潭店)』 龍潭異國料理 泰式料理

【甜食、飲料類】

『STARBUCKS 星巴克-龍潭門市』不限時咖啡廳｜環境寬敞停車方便

『茉莉花園cafe』 龍潭植物系咖啡廳｜只有冬季才營業｜療癒系秘境咖啡廳｜提供綠意盎然的恬謐空間

『SUSUMU 蛋糕甜點咖啡廳』｜韓系夢幻奶茶色系咖啡廳｜甜點好吃精緻、在這裡拍照每張都是大片｜龍潭最強咖啡廳

『澎湃豆花 龍潭店』 料多味美 內用可續豆花 桃園最強豆花冰品甜食店

『無敵仙草冰』 龍潭冰店 料多實在 龍潭人大推在地美食 超滑嫩仙草冰 龍元宮附近

『玉津咖啡(龍潭龍元店) Y.J COFFEE』｜龍潭韓系質感咖啡廳、平價咖啡茶飲/甜點輕食選擇多、不限時咖啡廳

『Louisa Coffee 路易・莎咖啡（龍潭北龍旗艦門市）』悠閒午後時光最佳選擇 不限時咖啡廳

【早午餐類】

『旅人咖啡館 (龍潭店)』精緻美味無極限｜從早晨到夜晚都能滿足你的味蕾｜全日供應早午餐

『食潮Shidzhau早午餐』 龍潭早午餐 溫馨網美文青風 龍潭早餐新店速報

『More Burger 墨爾漢堡 (龍潭南龍店)』 每天都想去吃的平價早午餐店 餐點美味、選擇多、價格便宜

『微笑夯吐司早午餐』｜碳烤三明治專賣店｜美味碳烤片片帶來的幸福滋味

『龍潭市場餛飩』 龍潭傳統中式早餐 道地好味道 餛飩專賣 在地人巷弄美食 人氣早餐 晚來就吃不到

『晨間廚房 (龍潭東龍店)』｜與家人朋友共享的美味時光

『巨林美而美（龍潭店）』｜傳統早餐店、溫暖系早餐店、就像回家吃早餐一樣放鬆

【小吃類】

『歡樂烤無煙串燒專賣店』｜龍潭市區必吃美食、無煙串燒多樣食材、親民價格

『龍潭廟口小籠包蒸餃燒賣』 被小籠包耽誤的超有料”酸辣湯”！龍元宮廟口美食

龍潭『阿嬤ㄟ功夫（鹽酥雞）』 炸物種類豐富 飽滿多汁 老闆娘親切熱情 龍潭炸物王 丫嬤ㄟ功夫 晚餐宵夜好選擇

『一派胡塩酵素臭豆腐-桃園龍潭店』｜探尋台灣味道之旅、臭豆腐的美味與傳奇

『合家蚵仔麵線』臭豆腐、手工肉圓 龍潭美食 龍潭小吃店 龍元宮美食推薦