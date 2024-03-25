台南，是一個充滿了濃濃人情味和美食文化的城市。好像每一個巷弄間都藏著一個令人垂涎欲滴的小吃店，而今天阿菲要介紹的，就是其中一個讓人回味無窮的小卷料理店家『臺南味葉家小卷料理』。這家店位於台南市中西區國華街三段165號，地點極為方便，這一區充滿了各種人氣美食店家。來到這裡一定能滿足每個人想吃台南美食的胃口。感覺在這裡能發現許多美食寶藏小店！
臺南味葉家小卷料理-店外觀
純樸簡單的店外觀
讓人一眼就被吸引住
想趕快進來用餐
體驗專屬於台南口味的小卷米粉
斗大的小卷米粉招牌
讓人很難不去注意到它的存在
用餐環境
『臺南味葉家小卷料理』提供多樣化的用餐環境
有可以享受戶外的半露天座位
也有提供室內的冷氣座位
就看大家怎麼選擇
臺南味葉家小卷料理-菜單
主打每日新鮮處理的小卷
搭配新鮮蔬果熱煮出的鮮甜湯頭
就是這種純正好滋味
吸引了不少饕客前來光顧
餐點介紹
這裡最受歡迎的餐點之一是它們的小卷米粉
第一次來用餐
所以阿菲先點一碗來吃看看味道
這樣一碗是120元
搭配的是粗米粉
小卷給的量很多
吃起來超級滿足過癮
因為阿菲到訪的時間比較晚
所以可能是店家快打烊的關係
粗米粉感覺都是短短的
吃起來口感有點可惜
不過小卷跟湯本身是好吃的
用餐過程中能感受到老闆十分有台南人情味
總是熱情招呼著每一位客人
讓阿菲覺得整個用餐過程中更加愉悅
在台南
品嚐美食是一種冒險與尋寶
認真感受台南的慢活步調也是一種享受
無論是對於台南小吃的熱愛
還是阿菲對於台南這個城市的喜歡
總想將在台南吃到的美味小吃與大家分享
大家敬請期待後續更多的台南美食小吃連載
今天的『臺南味葉家小卷料理』希望對大家的台南小吃美食之旅有所幫助
也歡迎留言分享你心目中必吃的台南小卷米粉
臺南味葉家小卷料理-店家資訊
- 台南味 小卷米粉料理
- 評分： / 3.8
- 地址：700台灣台南市中西區國華街三段165號( 地圖 )
- 電話：06 221 8286
- 營業時間
星期一: 08:30 – 19:00,
星期二: 08:30 – 19:00,
星期三: 08:30 – 19:00,
星期四: 休息,
星期五: 08:30 – 19:00,
星期六: 08:30 – 19:00,
星期日: 08:30 – 19:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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