台南，是一個充滿了濃濃人情味和美食文化的城市。好像每一個巷弄間都藏著一個令人垂涎欲滴的小吃店，而今天阿菲要介紹的，就是其中一個讓人回味無窮的小卷料理店家『臺南味葉家小卷料理』。這家店位於台南市中西區國華街三段165號，地點極為方便，這一區充滿了各種人氣美食店家。來到這裡一定能滿足每個人想吃台南美食的胃口。感覺在這裡能發現許多美食寶藏小店！

臺南味葉家小卷料理-店外觀

純樸簡單的店外觀

讓人一眼就被吸引住

想趕快進來用餐

體驗專屬於台南口味的小卷米粉

斗大的小卷米粉招牌

讓人很難不去注意到它的存在

用餐環境

『臺南味葉家小卷料理』提供多樣化的用餐環境

有可以享受戶外的半露天座位

也有提供室內的冷氣座位

就看大家怎麼選擇

臺南味葉家小卷料理-菜單

主打每日新鮮處理的小卷

搭配新鮮蔬果熱煮出的鮮甜湯頭

就是這種純正好滋味

吸引了不少饕客前來光顧

餐點介紹

這裡最受歡迎的餐點之一是它們的小卷米粉

第一次來用餐

所以阿菲先點一碗來吃看看味道

這樣一碗是120元

搭配的是粗米粉

小卷給的量很多

吃起來超級滿足過癮

因為阿菲到訪的時間比較晚

所以可能是店家快打烊的關係

粗米粉感覺都是短短的

吃起來口感有點可惜

不過小卷跟湯本身是好吃的

用餐過程中能感受到老闆十分有台南人情味

總是熱情招呼著每一位客人

讓阿菲覺得整個用餐過程中更加愉悅

在台南

品嚐美食是一種冒險與尋寶

認真感受台南的慢活步調也是一種享受

無論是對於台南小吃的熱愛

還是阿菲對於台南這個城市的喜歡

總想將在台南吃到的美味小吃與大家分享

大家敬請期待後續更多的台南美食小吃連載

今天的『臺南味葉家小卷料理』希望對大家的台南小吃美食之旅有所幫助

也歡迎留言分享你心目中必吃的台南小卷米粉

臺南味葉家小卷料理-店家資訊

台南味 小卷米粉料理

評分： / 3.8

地址：700台灣台南市中西區國華街三段165號( 地圖 )

電話：06 221 8286

營業時間

星期一: 08:30 – 19:00,

星期二: 08:30 – 19:00,

星期三: 08:30 – 19:00,

星期四: 休息,

星期五: 08:30 – 19:00,

星期六: 08:30 – 19:00,

星期日: 08:30 – 19:00

星期一: 08:30 – 19:00, 星期二: 08:30 – 19:00, 星期三: 08:30 – 19:00, 星期四: 休息, 星期五: 08:30 – 19:00, 星期六: 08:30 – 19:00, 星期日: 08:30 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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