『螺哩囉嗦柳州螺螄粉(中原店)』這家近期在網路上掀起一陣討論的小吃店，讓我忍不住想要一探究竟。對於螺螄粉這種食物，我一直抱持著滿滿的好奇心，只要聽說家附近有賣，就想立刻衝去試試看。這家柳州螺螄粉中原店的網路評價一直相當不錯，今天就讓我們一起去看看，是否真的有這麼厲害吧！趕緊來看看阿菲的螺螄粉食記。

螺哩囉嗦柳州螺螄粉-品牌由來

『螺哩囉嗦柳州螺螄粉』的名字聽起來就很有趣

螺螄粉主要源自於中國柳州的地方特色小食

透過特有的製作方法和調味料

將這道美食推向了全世界

就像是一場來自遠方的美食之旅

讓我們在這小小的店裡

感受到專屬於柳州的飲食文化風情

店面外觀

抵達店前面時

我被它復古可愛的外觀吸引住了

小小的一間店

有著這樣的復古趣味氛圍

讓我更加期待在裡面用餐了

點餐方式

主要是掃碼點餐

也可以直接到櫃台跟老闆點餐

看大家方便哪個方式

螺哩囉嗦柳州螺螄粉-菜單

簡單清晰的菜單

目前他們主打的是螺螄粉系列

而且可以依個人口味調整

相當不錯

另外也可以自行決定是否加料

滿足了不同人的需求

讓每個人都能找到適合自己的味道

用餐環境

店內就是被各種有特色的書法掛畫包圍著

牆上全部掛滿滿的

也算是一種特色裝飾

螺哩囉嗦柳州螺螄粉-餐點分享

柳州螺螄粉(豬)

這款餐點有附豬肉片

配料相當豐富

吃起來非常過癮

湯頭酸辣可口

讓人吃了飽足又回味無窮

肥腸螺螄粉

肥腸的處理相當不錯

沒有腥臭味

讓人吃得很開心

滑溜溜的粉

一口一口接著吃

實在有夠過癮

兩碗的配料都相當豐富

覺得很超值也很有誠意

螺螄粉的湯頭充滿層次感

酸辣鮮美的風味

讓人吃了很開胃

也很滿足過癮

像阿菲一家人是第一次來到這家店

所以我點一份基本款的柳州螺螄粉

它的配料已經相當豐富

對於女生的食量來說

阿菲覺得完全不需要再加點配料就能吃飽

如果真的食量較大吃得還不夠

到時候再考慮加點其他配料

增加口感的變化

用餐途中如果覺得餐點太酸太辣

還可以購買飲料來解辣

選擇很多

竟然還有解辣豆奶

店內角落的自助區也有調味料可添加

像是辣油、醋、餐具都是需要自己拿取的

用餐心得

餐點的美味真的讓人很驚嘆

每一口都充滿了幸福感與滿足感

而且老闆的服務態度古意又誠懇

店內牆壁上的書法掛畫也相當有特色

讓整個用餐環境更加趣味

而且價格也相當合理

絕對是值得再度回訪的店家

小缺點是店外若有人抽菸

菸味會飄進店內

有點影響了用餐品質

希望店家能夠稍作改善

這樣就能讓大家有更好的用餐環境了

螺哩囉嗦柳州螺螄粉-店家資訊

螺哩囉嗦 柳州螺螄粉 中原店 中壢美食

評分： / 4.1

地址：320台灣桃園市中壢區實踐路57號( 地圖 )

電話：03 466 3541

營業時間

星期一: 11:00 – 22:30,

星期二: 11:00 – 22:30,

星期三: 11:00 – 10:30,

星期四: 11:00 – 22:30,

星期五: 11:00 – 22:30,

星期六: 11:00 – 22:30,

星期日: 11:00 – 22:30

星期一: 11:00 – 22:30, 星期二: 11:00 – 22:30, 星期三: 11:00 – 10:30, 星期四: 11:00 – 22:30, 星期五: 11:00 – 22:30, 星期六: 11:00 – 22:30, 星期日: 11:00 – 22:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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