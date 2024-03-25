{台中美食}Mister Donut 濃厚雙茶季，攜手來自北海道的 高品質抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」 以抹茶及焙茶雙茶出擊，還不快吃起來！

2024年春天來囉！Mister Donut 「濃厚雙茶季」攜手來自北海道的 高品質抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」，

以抹茶及焙茶雙茶出擊，結合波提、蓬鬆巧貝、QQ圈等，推出了十幾款限定甜甜圈，

蒙布朗為概念推出的網美系ＱＱ圈、滿滿的抹茶、焙茶卡士達將搭配Ｑ軟蕨餅的巧貝，

還有嚴選京都府產宇治一番茶以及日本靜岡焙茶的波提，抹茶、被茶控們還不快吃起來！

這次來台中新時代走走，發現美食街上的Mister Donut從2024年3月19號開始，

與日本高品質抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」合作與推出了「濃厚雙茶季」，趕快來嚐鮮一下。

「濃厚雙茶季」總共推出了抹茶以及焙茶兩大系列，有波提、蒙布朗ＱＱ圈、還有蕨餅巧貝等十多款的甜甜圈，

每一種看起來都好吃喔！

這次帶了幾款來跟大家分享，每一種看起來都超好吃的啊！

一〇八抹茶茶廊 生抹茶波提

雙層抹茶波提再淋上抹茶可可沾醬，表層再撒上特製帶點苦甜的抹茶糖粉，

波提本身也加入抹茶製作，整體吃起來抹茶濃郁微苦帶點甘甜，

多層次的抹茶風味宛如抹茶生可可的香濃美味！

一〇八抹茶茶廊 生焙茶巧克力波提

經典巧克力波提再裹上醇厚的焙茶可可醬，

表層再撒上特製的焙茶粉，整體吃起來濃郁焙茶微微苦味回甘，完全不甜膩超推！

一〇八抹茶茶廊 抹茶蕨餅巧貝

蓬鬆的巧貝剖半作為餅皮,擠上滿滿富含抹茶香氣的卡士達醬，

中心再放上整顆濃厚豆香的美味蕨餅，巧貝外層裹滿抹茶可可沾醬，再灑上一O八LOGO復刻一O八大判燒風格，

整體吃起來巧貝鬆軟、抹茶卡士達醬濃郁香甜，中間的豆香Ｑ軟的蕨餅巧妙的中和了甜味，

外層滿滿的抹茶可可醬，吃起來非常過癮，一口咬下多種層次口感超級豐富，根本就是甜甜圈版豪華大判燒！

一〇八抹茶茶廊 焙茶蕨餅巧貝

蕨餅巧貝也有推出焙茶版本，整體吃起來焙茶口感濃郁，略帶些苦味與卡士達醬的香甜完美結合，

吃起來香甜不膩，很適合大人口感。

一〇八抹茶茶廊 抹茶/焙茶蒙布朗ＱＱ圈

ＱＱ圈麵團裡分別加入了抹茶跟焙茶，讓甜甜圈本身吃起來就充滿茶香，

再淋上抹茶以及焙茶可可醬濃郁滿分，擠上綿密的卡士達醬，再分別灑上金色雪花片以及可可片，

根本就是只有在日本甜品店才會出現的網美系甜甜圈，咬下一口滿滿道地的日式美味，真的是讓人無法抗拒啊！

Mister Donut 濃厚雙茶季從2024年3月19號開始販售，直到售完為止，

還沒有品嚐過的朋友，一定要把握時間吃一波才行啊！