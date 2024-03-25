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{台中美食}Mister Donut 濃厚雙茶季，攜手來自北海道的 高品質抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」 以抹茶及焙茶雙茶出擊，還不快吃起來！

2024-03-25 22:36:52 別讓一姐不開心 人氣：102
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別讓一姐不開心

發表篇數：199篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 東區

造訪商家：Mister Donut 新時代
phone04-2220-9902
place台中市東區復興路四段186號B1(台中火車站)
作者本次評價：
4.65
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
5.00
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{台中美食}Mister Donut 濃厚雙茶季，攜手來自北

{台中美食}Mister Donut 濃厚雙茶季，攜手來自北海道的 高品質抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」 以抹茶及焙茶雙茶出擊，還不快吃起來！

2024年春天來囉！Mister Donut 「濃厚雙茶季」攜手來自北海道的 高品質抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」，

以抹茶及焙茶雙茶出擊，結合波提、蓬鬆巧貝、QQ圈等，推出了十幾款限定甜甜圈，

蒙布朗為概念推出的網美系ＱＱ圈、滿滿的抹茶、焙茶卡士達將搭配Ｑ軟蕨餅的巧貝，

還有嚴選京都府產宇治一番茶以及日本靜岡焙茶的波提，抹茶、被茶控們還不快吃起來！

{台中美食}Mister Donut 濃厚雙茶季，攜手來自北

這次來台中新時代走走，發現美食街上的Mister Donut從2024年3月19號開始，

與日本高品質抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」合作與推出了「濃厚雙茶季」，趕快來嚐鮮一下。

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「濃厚雙茶季」總共推出了抹茶以及焙茶兩大系列，有波提、蒙布朗ＱＱ圈、還有蕨餅巧貝等十多款的甜甜圈，

每一種看起來都好吃喔！

{台中美食}Mister Donut 濃厚雙茶季，攜手來自北

這次帶了幾款來跟大家分享，每一種看起來都超好吃的啊！

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一〇八抹茶茶廊 生抹茶波提

雙層抹茶波提再淋上抹茶可可沾醬，表層再撒上特製帶點苦甜的抹茶糖粉，

波提本身也加入抹茶製作，整體吃起來抹茶濃郁微苦帶點甘甜，

多層次的抹茶風味宛如抹茶生可可的香濃美味！

{台中美食}Mister Donut 濃厚雙茶季，攜手來自北

一〇八抹茶茶廊 生焙茶巧克力波提

經典巧克力波提再裹上醇厚的焙茶可可醬，

表層再撒上特製的焙茶粉，整體吃起來濃郁焙茶微微苦味回甘，完全不甜膩超推！

{台中美食}Mister Donut 濃厚雙茶季，攜手來自北

一〇八抹茶茶廊 抹茶蕨餅巧貝 

蓬鬆的巧貝剖半作為餅皮,擠上滿滿富含抹茶香氣的卡士達醬，

中心再放上整顆濃厚豆香的美味蕨餅，巧貝外層裹滿抹茶可可沾醬，再灑上一O八LOGO復刻一O八大判燒風格，

整體吃起來巧貝鬆軟、抹茶卡士達醬濃郁香甜，中間的豆香Ｑ軟的蕨餅巧妙的中和了甜味，

外層滿滿的抹茶可可醬，吃起來非常過癮，一口咬下多種層次口感超級豐富，根本就是甜甜圈版豪華大判燒！

{台中美食}Mister Donut 濃厚雙茶季，攜手來自北

一〇八抹茶茶廊 焙茶蕨餅巧貝

蕨餅巧貝也有推出焙茶版本，整體吃起來焙茶口感濃郁，略帶些苦味與卡士達醬的香甜完美結合，

吃起來香甜不膩，很適合大人口感。

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一〇八抹茶茶廊 抹茶/焙茶蒙布朗ＱＱ圈

ＱＱ圈麵團裡分別加入了抹茶跟焙茶，讓甜甜圈本身吃起來就充滿茶香，

再淋上抹茶以及焙茶可可醬濃郁滿分，擠上綿密的卡士達醬，再分別灑上金色雪花片以及可可片，

根本就是只有在日本甜品店才會出現的網美系甜甜圈，咬下一口滿滿道地的日式美味，真的是讓人無法抗拒啊！

{台中美食}Mister Donut 濃厚雙茶季，攜手來自北

Mister Donut 濃厚雙茶季從2024年3月19號開始販售，直到售完為止，

還沒有品嚐過的朋友，一定要把握時間吃一波才行啊！

 

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