現撈活海鮮，價格公道、上菜速度快，料理廚藝精湛，擺盤也很精緻，是宜蘭頭城美食推薦必吃的餐廳

撰文。拍攝／呂萱萱

活龍蝦Q彈多汁有夠鮮，浮誇的大鮑魚很有咬勁，還有用避風塘料理的斑節瀨尿蝦也非常有特色哦

景點位置

蟹老闆活海鮮餐廳，位於宜蘭頭城知名的烏石港，店家有免費停車場，很適合早上看賞鯨結束後到這邊用餐休息

餐廳內部是長方型的格局，有3-4人的小座位，也有適合多人數的圓型大桌

飲料酒水自取（開車不喝酒，未成年勿喝酒）

蟹老闆活海鮮餐廳，最大的特色，就是現撈活海鮮，水族箱裡的水產，每個都活跳跳超新鮮

價格公道透明化，現場秤重一兩多少錢，店員都會講清楚說明白，牆面上也貼有餐點價格表可參考

看這龍蝦超活潑

啪啪啪一直動咧

沙公、鮑魚

也是大隻的很浮誇

還有瀨尿蝦…等各種水產，活跳跳可是來這裡才享用得到

今天我們四個大人來用餐，點了滿滿一桌活海鮮，新鮮程度真的無可挑剔，吃得超過癮！以下就分別跟大家介紹囉

下圖這張是上菜前的小菜，土豆很入味，不會太硬

首先登場的是活龍蝦，因為還滿大隻的，所以選擇二吃的料理

龍蝦肉鮮甜又彈實，濃郁鹹香的蒜蓉醬汁，吸附在口感綿密的純米粄條，滋味豐富

我個人好喜歡這道龍蝦味噌湯，透過味噌烹調手法，更能襯托出龍蝦肉的Q彈富嚼勁，滿滿海味，口感超級鮮

泰式卡達是店家的招牌菜，咖哩醬辛香十足，帶有微甜的口感，再搭配爆蛋的大沙母，實在有夠奢華的

從電影紅到餐桌的瀨尿蝦，最美味的就是結實彈牙的蝦肉，透過避風塘的料理，鹹辣蒜香，味道層次豐富，令人一試難忘

這真的超浮誇！大鮑魚的尺吋實在有巨大，口感很Q彈，而且真的愈咬愈香，鹽烤過再淋上師傅獨門醬料，真的好好吃

海瓜子多汁、肥滋滋又澎塞塞，醬汁很下飯呢

來宜蘭一定要吃聞名小吃『卜肉』表皮很酥香，裡面的豬肉也很軟嫩

師傅的火侯控制很好

吃的到青菜的甜味與脆度

↑隱藏菜單的地瓜拔絲好好吃，地瓜經過油炸，還有脆甜的表皮，很適合做為飯後甜點，但不是每天都有的哦~

最後附上精緻水果

真的大大超滿足

原文連結

: https://evanchiny.com/宜蘭烏石港海鮮推薦蟹老闆活海鮮餐廳/ ‎