【Mateas鮮奶‧茶沙龍】顧名思義主打當然就是鮮奶茶啦!!

鮮奶茶使用的是瑞穗鮮乳~~~點大杯+7塊就可以升級成加整罐的Dr.milker!!!有夠奢侈!!!

珍珠還可以免費加!!!鮮奶茶控還不趕快喝起來!!!

Mateas鮮奶茶沙龍發跡於台中，在台中開了6間店，也有擴展到彰化地區

然後在今年的一月也進駐台北了!就在臨江街(通化)夜市旁!!!

敢開在飲料店滿滿的一級戰區!可見是相當有企圖心啊!

菜單部分當然就是以鮮奶跟茶為主囉(廢話?!)

雖然通化店有比中部的其他分店貴一點點

不過以台北的物價跟店租算蠻合理的價格

今天點了幾杯招牌盧哈娜鮮奶茶、茶王鮮奶茶還有手刷抹茶鮮奶茶

既然都來了當然就要+7塊感受一下Dr.milker的威力啦!!!

真的是整罐給他加下去沒在跟你客氣的

看起來是不是水嘎!真讓人捨不得搖開來喝

盧哈娜是來自斯里蘭卡的紅茶，尾韻會帶有淡淡的焦糖香氣

明顯的茶香搭配濃郁的極鮮乳，喝起來風味厚實~

茶王鮮奶茶融合了有玄米香氣的茶跟濃醇的鮮奶

喝起來非常清香~比較茶控的朋友選這杯就對了

珍珠是使用白玉珍珠，口感偏Q稍微硬，吃起來香香甜甜~搭配奶茶就是120分啦!

手刷抹茶鮮奶茶，使用日本靜岡的抹茶粉現場手刷

結合鮮乳後比較沒有苦澀的味道，充滿濃濃的抹茶香氣

Mateas豪邁的用料真的會讓人不小心豪邁的喝~

想要喝喝看鮮奶茶天花板的朋友可以來感受一下喔!

對了Mateas還有提供線上點餐!真的很方便呢!

【Mateas鮮奶茶沙龍】

地址:台北市大安區通化街46號

電話號碼： 02-27008168

營業時間：1030-2230

官網: Mateas鮮奶‧茶沙龍 FB 、 IG

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