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台北市大安區台北飲品 Mateas鮮奶‧茶沙龍｜台中鮮奶茶天花板來台北囉~好看又好喝!

2024-03-26 10:30:03 算命的說我很愛吃 人氣：105
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：868篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：Mateas鮮奶茶沙龍·台北通化店
place台北市大安區通化街46號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【Mateas鮮奶‧茶沙龍】顧名思義主打當然就是鮮奶茶啦!!
鮮奶茶使用的是瑞穗鮮乳~~~點大杯+7塊就可以升級成加整罐的Dr.milker!!!有夠奢侈!!!
珍珠還可以免費加!!!鮮奶茶控還不趕快喝起來!!!
Mateas鮮奶茶沙龍發跡於台中，在台中開了6間店，也有擴展到彰化地區
然後在今年的一月也進駐台北了!就在臨江街(通化)夜市旁!!!
敢開在飲料店滿滿的一級戰區!可見是相當有企圖心啊!
菜單部分當然就是以鮮奶跟茶為主囉(廢話?!)
雖然通化店有比中部的其他分店貴一點點
不過以台北的物價跟店租算蠻合理的價格
今天點了幾杯招牌盧哈娜鮮奶茶、茶王鮮奶茶還有手刷抹茶鮮奶茶
既然都來了當然就要+7塊感受一下Dr.milker的威力啦!!!
真的是整罐給他加下去沒在跟你客氣的
看起來是不是水嘎!真讓人捨不得搖開來喝

盧哈娜是來自斯里蘭卡的紅茶，尾韻會帶有淡淡的焦糖香氣
明顯的茶香搭配濃郁的極鮮乳，喝起來風味厚實~
茶王鮮奶茶融合了有玄米香氣的茶跟濃醇的鮮奶
喝起來非常清香~比較茶控的朋友選這杯就對了
珍珠是使用白玉珍珠，口感偏Q稍微硬，吃起來香香甜甜~搭配奶茶就是120分啦!

手刷抹茶鮮奶茶，使用日本靜岡的抹茶粉現場手刷
結合鮮乳後比較沒有苦澀的味道，充滿濃濃的抹茶香氣
Mateas豪邁的用料真的會讓人不小心豪邁的喝~
想要喝喝看鮮奶茶天花板的朋友可以來感受一下喔!
對了Mateas還有提供線上點餐!真的很方便呢!

 

【Mateas鮮奶茶沙龍】

地址:台北市大安區通化街46號

電話號碼： 02-27008168

營業時間：1030-2230

官網:  Mateas鮮奶‧茶沙龍     FB     、   IG

 

 

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