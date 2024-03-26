2024嘉義瑞里紫藤花季｜漫遊瑞里紫藤花兩日遊行程，跟著嘉義166觀光軸線賞紫藤花廊秘境.咖啡烘焙體驗.竹林茶席體驗

嘉義瑞里最夯的景點紫藤花季開跑囉！說到嘉義瑞里每年3到4月進入限定版的紫藤花期你們來過嗎？紫藤花分布在嘉義瑞里各處，將瑞里染成一片浪漫的紫色山城，美翻天！而且這季節正是暢遊嘉義瑞里的好時間，瑞里景點、瑞里美食一起網羅，當嘉義紫藤花季浪漫花開時，沿著嘉義166縣道都能漫步花海間，瑞里紫藤花季一系列活動至3月底請把握時間！因應紫藤花季，平日到瑞里民宿入住享咖啡烘焙體驗活動或手採茶體驗、手揉茶體驗、茶席氛圍體驗⋯活動滿滿，隨手一拍都很有意境，坐在紫藤花架下賞花、品茶、喝咖啡，完全幸福的享受～安排嘉義瑞里兩天一夜、三天兩夜小旅行都好適合情侶與家人一起來欣賞，盡情享受嘉義瑞里帶來的紫色山城的浪漫氛圍。

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嘉義 166觀光軸線

嘉義瑞里兩漫遊規劃

茶壺餐廳享受雙人、多人合菜體驗—》茶壺餐廳周邊紫藤景點—〉紫藤公園漫步紫色浪漫氛圍—〉瑞里印象民宿入住—》瑞里印象咖啡烘焙體驗（平日限定）—〉瑞里國小—》土地公廟—〉瑞里印象民宿晚膳—》源興宮浪漫紫藤星球裝置藝術—〉漫步夜晚瑞里。

瑞里印象民宿早餐—》綠色隧道周邊紫藤隧道—〉竹林茶席體驗—》公主咖啡紫藤小秘境—〉沿著166縣道賞紫藤花秘境—〉幼葉林餐廳用午餐—》圓潭生態保護區—〉遊客中心

嘉義瑞里賞花地圖

沿著嘉義166觀光軸線，賞紫藤花景點多到不行！遍及整個166觀光軸線，一起來漫遊紫色山城！

平日瑞里住宿贈體驗活動 到嘉義瑞里一日遊太緊湊，兩日遊剛剛好，平日住宿贈體驗活動：3～5月平日 週一至週五入住指定民宿贈體驗活動（水保署南投分署活動） 一品茶業民宿、瑞里印象民宿、小公主咖啡、茗園茶葉民宿、賴坤陽的家、高帝園茶業民宿、阿漢的家民宿、茶壺民宿、阿本的家民宿。 嚮往紫藤花季體驗活動的民眾請諮詢瑞里村各家民宿，相關資訊請上嘉義縣文化觀光局官網及「慢遊嘉義」臉書粉絲頁。 http://www.tbocc.gov.tw/ https://www.facebook.com/meishanfestival/ 瑞里紫藤花季『活動好禮拿不完』！ 紫色穿搭 來嘉拿好禮 3月花季期間 穿著紫色服飾來瑞里和瑞峰 好康① 到指定店家消費 享有優惠 好康② 週四入住指定民宿 贈限定紀念品 浪漫紫藤星球 降臨瑞里 網美必拍 親子打卡 巨型裝置藝術 打卡期間｜3/12～3/31 打卡地點｜瑞里源興宮前廣場 情話打卡牆 哪一句最中你、哪一句最撩你！ 打卡期間｜3/12～3/31 打卡地點｜瑞里紫藤公園入口處（縣道166線79.2K處） 紫色野餐派對活動 紫色野餐派對活動 逛特色市集、不插電音樂表演、免費贈送野餐墊、親子體驗DIY活動 活動時間｜3/17㊐ 10:00-15:00 活動地點｜紫藤公園 線上報名&預訂（https://pse.is/5n7bbq） 紫藤親子彩繪 紫藤親子彩繪於ibon雲端列印「紫藤彩繪」圖稿或至連結下載（https://reurl.cc/2zVoqr） 讓小朋友在家完成作品，於「3/17紫色野餐派對」將作品帶到現場，前150名即可兌換→佐登妮絲城堡門票2張 住宿享觀音瀑布門票優惠 3/1～3/31 入住瑞里、瑞峰合法民宿，憑住宿憑證即享→觀音瀑布門票優惠價50元（原價70元）

如何抵達嘉義瑞里？停車資訊如下：

建議停車地點：

源興宮前廣場：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林62號

新生商店前(民宿阿漢的家旁)：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林61號

建議交通方式：山上沒有加油站，請自行前往者加滿油後再上山

北上：請走國道三號下竹崎交流道，沿166縣道”太平、瑞里指示牌即可抵達。

南下：請走國道三號梅山交流道，沿162縣道瑞里指示牌即可抵達

嘉義瑞里紫藤花季必遊景點｜紫藤公園(王鼎茶園後方)

嘉義瑞里景點美翻天，在地達人帶路讓我們賞了好多的紫藤花，紫藤公園的花兒正盛開中，紫藤公園在王鼎茶園的後方，緩緩走下來就可以抵達目的地。

浪漫的紫藤花季說實在的可以浪漫來嘉這好幸福呀！滿滿的紫藤風暴是春季必拍的美景，擺好姿勢就是要拍美美放上網路讓大家羨煞一番～

像我們都喜愛追花，有時花季短或匆匆瞥，Kiwi第一次住嘉義瑞里才能漫遊有機會能見到這般美景，這裡完全就是扼殺記憶體，開啟拍照模式就是要將美景帶回家好好回憶。

一年綻放一次的紫藤花，每一串紫色鮮豔的花朵讓人醉心～想徜徉在花海的朋友們，可要加快你們的腳步到嘉義瑞里遊玩！

瑞里王鼎茶園民宿

住址：嘉義縣梅山鄉幼葉林97號

嘉義瑞里紫藤花季必遊景點｜紫藤、綠色隧道(一品茶業民宿旁)

在瑞里從源興宮到瑞里國小，短短一公里左右的路程，欣賞著每個景點的紫藤花太浪漫了，串串的紫色鮮艷花朵讓人沈浸在其中。

瑞里一品茶業民宿旁綠色隧道佈滿不少紫藤花，紫彩的光芒呼應著藍天白雲美不勝收，氣候宜人的好天氣欣賞著花，微風輕吹淡淡的香氣飄來，清新怡人。

一品茶業民宿

住址：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林102-2號

嘉義瑞里紫藤花季必遊景點｜瑞里小公主咖啡

瑞里小公主咖啡位置在源興宮對面，停車也便利，小公主咖啡有提供咖啡、早午餐、下午茶，自家種植及烘焙的咖啡豆，咖啡的質感很特別呦！小公主咖啡外圍有著滿滿的紫藤花圍繞周圍，品種不同白天、夜晚也有不同的感觸，是來訪瑞里必遊景點之一。

瑞里小公主咖啡是來到瑞里絕對要訪的超人氣網美打卡點，夢幻的紫藤花藝術造景，滿開的紫藤花牆超級漂亮，近距離的取景，滿滿花開真的好亮眼呀！

瑞里小公主咖啡戶外庭院有設計一條夢幻紫藤花道，延伸感十足，拍照時心都跟著融化了～～

天阿！瑞里紫藤花季絕對不要錯過小公主咖啡～夜晚咱們還可以再來一次小公主咖啡，限定版的夜景唯有這裡才有的呀！

瑞里小公主咖啡

地址： 嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林63之1號

嘉義瑞里紫藤花季必遊景點｜源興宮紫藤裝置藝術

瑞里紫藤花裝置藝術現身 「浪漫紫藤星球」，夢幻燈光與獨特星球外型十分吸睛，白天好好拍照，位置在小公主咖啡旁。

點燈儀式後，晚上六點到十點都會開燈，旁邊的小公主咖啡紫藤花隧道也會點燈，浪漫的氣息再度襲捲而來，瑞里兩天一夜小旅行，夜晚絕對要來訪這賞月色、賞夜藤都會讓你回憶滿滿呢！

瑞里源興宮

住址：嘉義縣梅山鄉62號

嘉義瑞里紫藤花季必遊景點｜瑞里麝香木山壁、白紫藤

讓人意想不到的嘉義瑞里隱藏版景點在這，google導航到『瑞里麝香木山壁』再往下走50公尺就能抵達白紫藤與紫藤花的目的地。紫色的花架上白紫藤顯得格外唯美，小小的坡度宛若夢幻隧道般，景緻優美又典雅～

麝香木山壁的花旗恰好與紫藤花交錯，帶紫粉嫩的麝香木佈滿整片山壁，淡淡的花香

瑞里麝香木山壁

google導航到『瑞里麝香木山壁』

嘉義瑞里紫藤花季必遊景點｜茶壺餐廳民宿前方

瑞里茶壺民宿餐廳的前方停車場處有紫藤是瑞里紫藤景點之一，旁邊則有許願藤與麝香木，一次賞足三種花，太幸福啦！

猶如花蝴蝶般的Kiwi穿梭在紫藤花架裡快樂的玩起來，拍了不少網美照就這張最正經點ＸＤ

茶壺餐廳在瑞里是第一家小吃店，早期以登山客為主，茶壺餐廳的外面有支大茶壺，讓登山客知道這裡有間小店可覓食，後來茶壺就成為瑞里的一個地標，茶壺餐廳以創意菜色為主，也是瑞里地區最具代表性的餐廳，午間超推薦來這用餐～保留著記憶中的好味道，茶壺發發也代表茶壺出國比賽，讓二十多年都擁有這般的好滋味，店家以合菜為主，想要再來杯好茶，就來感受這裡帶給你的一切氣氛啦！

瑞里美食茶壺餐廳可以選擇合菜人數來用餐，我們中午八人吃七菜一湯，筍乾南瓜焢肉、山葵龍鬚菜、水晶雞、高山高麗菜、紫蘇梅豆腐、高山溪蝦、糖醋拌鱸魚、鳳梨苦瓜排骨湯～茶壺餐廳的餐點都很好吃，記得來瑞里吃美食將茶壺餐廳排入行程中，讓你也能品嚐家鄉好味道。

瑞里美食茶壺餐廳民宿

住址：嘉義縣梅山鄉100-6號

電話：05-2501806

茶壺民宿官網：http://www.ruili.com.tw/

嘉義瑞里住宿推薦｜瑞里印象咖啡民宿、咖啡烘焙體驗

今年紫藤花季活動太棒了，如果安排兩日遊，3-5月平日週一至週五入住平日入住這幾家民宿，就能享用民宿體驗活動，參加民宿有一品茶業民宿、瑞里印象民宿、小公主咖啡、茗園茶葉民宿、賴坤陽的家、高帝園茶業民宿、阿漢的家民宿、茶壺民宿、阿本的家民宿。(入住時記得提前預約體驗活動)

瑞里印象咖啡木屋的位置在瑞里印象咖啡民宿旁，滿滿的木造窗很有日式感，想要來杯外帶飲品或內用都很棒。

來到嘉義瑞里很建議多留一晚在這，白天到夜晚都能讓你感受不同情境，瑞里印象咖啡民宿在嘉義瑞里風評超優的一家民宿，無論是滿滿人情味或是餐點、咖啡、住宿都很值得一訪再訪！瑞里印象咖啡民宿處處有著溫馨的氣息，民宿主人熱情又親切的問候讓Kiwi一踏進就有回家的自在感，來訪嘉義瑞里，不妨到瑞里印象咖啡民宿住一晚，留下最美好的回憶！

嘉義瑞里住宿推薦瑞里印象咖啡民宿咖啡烘焙體驗(需預約)

我們在瑞里茶壺餐廳用餐後，仍舊邊走邊逛著紫藤花帶給我們的浪漫氣息，漫步來到了瑞里印象咖啡民宿，將行李放入今日入住的木屋後，就先到前台報到今日要咖啡烘焙體驗，咖啡是一門很深的學問，瑞里印象咖啡的小老闆就從咖啡園開始導覽，解說著瑞里的咖啡品種與果實，恰好飄雨所以講解到一半我們就入內進行體驗，咖啡的後製處理有水洗、蜜處理與日曬，三種咖啡豆烘焙方式不同，品嚐起來味道也不相同呀！

慢慢的從咖啡樹上的咖啡豆學習開始，接續的是咖啡烘焙體驗，直火的控制技巧讓Kiwi認真的烘起豆子來，剛開始的旋轉，盡量讓豆子受熱均勻，爾後才不會有顏色不均勻的現象～時間上隨著自己的節奏而定，咖啡烘豆體驗300元/1人，請提早預約此課程。

體驗烘焙後，聞著咖啡香有個烤花生的味道～超酷的啦！而且自己烘焙的咖啡豆超有成就感的～

瑞里印象咖啡的小老闆將我們剛剛烘好的豆子，水洗與蜜處理兩款豆子拿到吧檯前，等醒豆又將二氧花碳排出，聞了又聞過了一下之後，就將今日的咖啡豆以手沖來做個完美的呈現，比較兩種不同風味～

其實小老闆有提到剛烘好的豆子不建議直接喝，豆子會不斷釋出大量的二氧化碳，也會影響沖出來的風味，跟想像中的風味會完全不同呀！

等待過程中，倘若您也對咖啡有興趣，可以與小老闆做個交流，從咖啡入門、品香到品嚐，香氣隨著溫度的轉換讓兩款豆子的風味皆不同，萃取程度也不同，咖啡豆每天都在做些微變化，保存好也挺重要的，小老闆也與Kiwi分享咖啡的沖泡經驗、養豆經驗、風味與萃取～邊聽老師說邊淺嚐咖啡，不自覺就喝了4種風味的咖啡～

專業的講解與無私的分享，讓你猶如在家品嚐咖啡輕鬆又自在，Kiwi很喜愛這樣的氛圍，如果有興趣，店家也會跟你聊起來，沈浸在咖啡的國度中，依序品嚐不同風味的咖啡，在嘴裡轉換的絕對滋味唯有來瑞里印象咖啡木屋才能親自體會～

瑞里印象咖啡木屋

提供咖啡、茶、鬆餅時間：10:00～11:30、13:30～17:00、18:30～20:00

嘉義瑞里印象咖啡民宿餐點推薦｜預約制

嘉義瑞里印象咖啡民宿的午餐、晚餐採預約制，以在地食材的無菜單料理（合菜）為主，每日只準備預定的食材，人數多 請事先預定，電話05-2501629。無菜單料理讓我們一行人吃得快樂，餐點以家常菜為主，整桌澎湃，拌炒的白斬雞很軟嫩、龍鬚菜、豆腐、蝦捲、豬腳、高麗菜、筍湯，樣樣都美味而且爽口也不膩，讓你會想要多扒幾碗飯～

瑞里印象咖啡民宿餐點預約 中午/晚餐用餐時間：11:30～13:30/ 17:00～18:30

入住瑞里印象咖啡民宿的好處就是在紫藤花季就能在自家門口看見滿滿的紫藤花，旁邊的愛心裝置藝術很漂亮呢！再加上紫藤花牆、紫藤花架，完完全全就是走網美風路線，不美拍真的超對不起自己的啦！

嘉義瑞里印象咖啡民宿｜隱藏版景點夜賞紫藤

夜晚，除了小公主咖啡外可以心上夜藤以外，瑞里印象咖啡民宿外面就有著滿滿的紫藤花，與星空、月光同賞，靜靜的夜裡感受瑞里的靜謐氛圍。

瑞里印象咖啡民宿

住址：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林98號

瑞里印象咖啡民宿網站：https://www.reylee-impress.com.tw/

嘉義瑞里必拍紫藤景點｜瑞里國小

從瑞里源興宮走到瑞里國小大概有一公里的路程，沿途拍拍照應該要花上很多時間，瑞里國小位在瑞里印象咖啡民宿旁，裡面也有紫藤花可以賞呦！

季節限定的紫藤花季，讓你走到哪拍到哪，瑞里太好玩了！處處都是風景、茶田，Kiwi也在瑞里國小裡拍拍照，坐在長椅上也可以拍得很美。

紫花秘境浪漫又美麗，鄰近群山圍繞著茶田景致別有番滋味。

嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

住址：嘉義縣梅山鄉112號

嘉義瑞里竹林茶席體驗推薦｜預約制

竹林小徑是我們在瑞里兩日遊隔天早晨的行程，很值得的活動，而且提起竹林隧道，就讓Kiwi想到台灣3處竹林秘境，大鞍竹海隧道(南投鹿谷)、泰安竹林秘境（烏嘎彥）包含瑞里綠色隧道，Kiwi覺得最值得來的就是瑞里綠色隧道，嘉義瑞里的竹林秘境很清幽，全台獨有的竹林茶席體驗，到瑞里絕對不容錯過的體驗。

竹林茶席體驗的需提前3-4天預約四人成團，可以體驗兩款好茶與點心。別小看坐在前方的茶師許晉嘉在茶席體驗可是讓我們喝到好茶，慢條斯理的泡出每一杯茶品。

泡茶過程中也與我們聊了家族製茶史與每款茶的特色。不僅如此竹林裡還有自帶喇叭播放著優雅的音樂～在竹林、茶席間也讓我們轉換心境著～

當家茶師坐鎮品質有保證呀，每位茶師專業度十足，阿里山青心烏龍茶，品嚐起來很清香自帶的香氣很迷人。

阿里山小葉種紅茶則是散出淡淡的甜味，很喜歡所以一連也喝了好幾杯。在竹席體驗享受春日美好大自然，喝喝茶品，曬曬燦爛的陽光，好幸福呀！

瑞里社區茶席預約窗口

許先生 0911644989

Line官方：@776mbxcu

竹林茶席氛圍體驗 四人成團，$400/人 每席最多接待五位

嘉義瑞里美食餐廳推薦｜幼葉林餐廳 瑞里紫藤花下用餐別有番風味，幼葉林餐廳在瑞里地區經營多年也是嘉義瑞里老字號餐廳，瑞里紫藤花開美到爆炸，這裡也有提供停車場，空間上都很寬敞，室內外都很棒，看著很多旅人選擇坐在紫藤花下用餐感覺甚好。 幼葉林餐廳以2人、3人、4人、5人、6人合菜風味為主，可以盡情地交給老闆做處理呀！餐點也很好吃，每樣菜色都好豐富，建議事先訂位以免花季時用餐撲空啦～花季期間不提供素食餐點呦！ 嘉義瑞里紫藤種植最久的是阿喜紫藤，其次就是幼葉林餐廳，紫藤需要細心呵護，看見很美的紫藤好幸福呀！高處垂下的紫藤花真的好美～唯有自己來體驗才知曉呀！ 幼葉林餐廳 住址：嘉義縣梅山鄉60327-2號 電話：0963-002431預約 用餐時間11:00到2:30、賞花時間早上8:00到下午5:00 嘉義瑞里景點推薦｜圓潭自然生態園區 嘉義圓潭自然生態園區在嘉義縣竹崎鄉與梅山鄉交界處(166縣道上)，是個很不錯的休憩景點，園區裡有步道、溝渠、石壁是個很自然的生態園區，我們停好車後就來這走走～ 沿著步道走一圈約40-50分鐘，一路上就是要大口大口地呼吸著，蟲鳴鳥叫還有猴子路過～太酷了啦！ 倘若還想在園區裡走完全程也不錯，溪水聲潺潺不絕還有賞魚區、樟腦灶遺跡、向山瀑布、心湖瀑布、圓潭瀑布、拱橋等，熱鬧的一路上漫遊真是不錯呢！ 嘉義圓潭自然生態園區 住址：嘉義縣梅山鄉 營業時間：08:30 – 17:00 嘉義瑞里紫藤相關資訊 嘉義166好好玩： https://reurl.cc/rrqxWN 農村水保署南投分署旅遊推廣 農村小童：https://www.facebook.com/villagechild.TW 2024紫藤花季活動介紹 慢遊嘉義：https://reurl.cc/G46V1v 執行單位：嘉義縣166觀光產業發展協會 補助單位：農業部農村發展及水土保持署南投分署