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宜蘭免門票景點「宜蘭磚窯」「宜蘭市北津里津梅磚窯」是宜蘭縣內保存較為完整的磚窯。落成於1938年透過文化再造，將它發展成宜蘭縣磚窯博物館。這座磚窯已具百年歷史津梅磚窯驚為天人，這麼美的古蹟搜尋資訊後才知道它偉大的意義，原來過個宜蘭橋就到了呢！
宜蘭津梅磚窯｜景點資訊
- 地址：260宜蘭縣宜蘭市津梅路75巷13號
- 電話： 0937 535 180
- 營業時間：24 小時開放參觀
- 門票：免門票
宜蘭津梅磚窯｜交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入津梅磚窯即可到達
- 【停車場】路邊白線內停車，開車來很方便
宜蘭津梅磚窯｜歷史演進
宜蘭津梅磚窯｜空間環境
這裏又稱「目仔窯」(形狀像目字)，是一座古式磚造十三目的連環傳統建築磚窯
宜蘭市北津、梅洲地區，由於泥土的土質是適合製磚的原料，從日據時代就成為宜蘭市「紅磚」的重要產地，不過，現在只剩下津梅磚窯被完整的保留下來。
磚窯前方有一片綠色草皮，非常適合親子遊玩拍照，太陽大就無法遮擋陽光
這一小段鐵軌是讓放磚塊的輕便車使用，當年是運輸工具
這裏被附近新建的房子遮住視線，感覺隱身巷弄之中，數數看，真的有13個磚窯耶，一個都不少
整理後的文史工作室
津梅磚窯已改名成「宜蘭磚窯」
小小的磚窯遺跡
隨著陽光的強弱，這裡給人的懷舊感覺和氣勢不斷改變
這面牆因為不是向陽面，容易長青苔，增加了些歲月感
2009年來時正在整理的磚窯，滿佈歲月痕跡，現在已經封起來無法進入
「宜蘭磚窯」最大的特色，莫過於那支巨大的煙囪，高三十七公尺 、底座直徑 二點五公尺 、頂端直徑 一公尺
全部是以紅磚塊所砌成的結構，歷經多次不可抗力的地震、風災
迄今仍屹立不搖地站在原地，可說是眾古蹟中生命力最强的
展翅「麻雀頭」
每個窯間都有一個鳥頭，是做什麼用的呢，答案 是排水孔!
「麻雀頭」造型的排水孔是雨天時，讓雨水會從鳥嘴排出去，非常有趣的設計
宜蘭磚窯 附近景點美食住宿
- 熱門景點：潭酵天地、幾米公園、宜蘭觀光酒廠、莎貝莉娜精靈印畫學院、宜蘭市李科永紀念圖書館
- 必吃美食：宜蘭蒜味肉羹、東門夜市、紅樓中餐廳櫻桃鴨、宜蘭新月廣場美食、老吳胡椒餅、金東購物廣場
- 宜蘭市飯店：蘭城晶英酒店、悅川酒店
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