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宜蘭縣宜蘭市宜蘭磚窯》津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點

2024-03-26 10:30:08 紫色微笑 人氣：102
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紫色微笑

發表篇數：1398篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市


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宜蘭免門票景點宜蘭磚窯宜蘭市北津里津梅磚窯是宜蘭縣內保存較為完整的磚窯。落成於1938年透過文化再造，將它發展成宜蘭縣磚窯博物館。這座磚窯已具百年歷史津梅磚窯驚為天人，這麼美的古蹟搜尋資訊後才知道它偉大的意義，原來過個宜蘭橋就到了呢！

宜蘭津梅磚窯｜景點資訊

  • 地址：260宜蘭縣宜蘭市津梅路75巷13號
  • 電話： 0937 535 180
  • 營業時間：24 小時開放參觀
  • 門票：免門票

宜蘭津梅磚窯｜交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入津梅磚窯即可到達
  • 【停車場】路邊白線內停車，開車來很方便

宜蘭津梅磚窯｜歷史演進

宜蘭津梅磚窯｜空間環境

這裏又稱「目仔窯」(形狀像目字)，是一座古式磚造十三目的連環傳統建築磚窯
宜蘭市北津、梅洲地區，由於泥土的土質是適合製磚的原料，從日據時代就成為宜蘭市「紅磚」的重要產地，不過，現在只剩下津梅磚窯被完整的保留下來。

磚窯前方有一片綠色草皮，非常適合親子遊玩拍照，太陽大就無法遮擋陽光

這一小段鐵軌是讓放磚塊的輕便車使用，當年是運輸工具

這裏被附近新建的房子遮住視線，感覺隱身巷弄之中，數數看，真的有13個磚窯耶，一個都不少


整理後的文史工作室


津梅磚窯已改名成宜蘭磚窯


                                          
小小的磚窯遺跡

隨著陽光的強弱，這裡給人的懷舊感覺和氣勢不斷改變
這面牆因為不是向陽面，容易長青苔，增加了些歲月感

 

2009年來時正在整理的磚窯，滿佈歲月痕跡，現在已經封起來無法進入

 

宜蘭磚窯最大的特色，莫過於那支巨大的煙囪，高三十七公尺 、底座直徑 二點五公尺 、頂端直徑 一公尺

全部是以紅磚塊所砌成的結構，歷經多次不可抗力的地震、風災
迄今仍屹立不搖地站在原地，可說是眾古蹟中生命力最强的

展翅「麻雀頭」

每個窯間都有一個鳥頭，是做什麼用的呢，答案 是排水孔!

「麻雀頭」造型的排水孔是雨天時，讓雨水會從鳥嘴排出去，非常有趣的設計

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