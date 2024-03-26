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宜蘭免門票景點「宜蘭磚窯」「宜蘭市北津里津梅磚窯」是宜蘭縣內保存較為完整的磚窯。落成於1938年透過文化再造，將它發展成宜蘭縣磚窯博物館。這座磚窯已具百年歷史津梅磚窯驚為天人，這麼美的古蹟搜尋資訊後才知道它偉大的意義，原來過個宜蘭橋就到了呢！

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宜蘭津梅磚窯｜景點資訊

地址： 260宜蘭縣宜蘭市津梅路75巷13號

電話： 0937 535 180

營業時間：24 小時開放參觀

門票：免門票

宜蘭津梅磚窯｜交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 津梅磚窯

Google導航輸入 【停車場】路邊白線內停車，開車來很方便

宜蘭津梅磚窯｜歷史演進

宜蘭津梅磚窯｜空間環境

這裏又稱「目仔窯」(形狀像目字)，是一座古式磚造十三目的連環傳統建築磚窯

宜蘭市北津、梅洲地區，由於泥土的土質是適合製磚的原料，從日據時代就成為宜蘭市「紅磚」的重要產地，不過，現在只剩下津梅磚窯被完整的保留下來。

磚窯前方有一片綠色草皮，非常適合親子遊玩拍照，太陽大就無法遮擋陽光

這一小段鐵軌是讓放磚塊的輕便車使用，當年是運輸工具

這裏被附近新建的房子遮住視線，感覺隱身巷弄之中，數數看，真的有13個磚窯耶，一個都不少



整理後的文史工作室



津梅磚窯已改名成「宜蘭磚窯」





小小的磚窯遺跡

隨著陽光的強弱，這裡給人的懷舊感覺和氣勢不斷改變

這面牆因為不是向陽面，容易長青苔，增加了些歲月感

2009年來時正在整理的磚窯，滿佈歲月痕跡，現在已經封起來無法進入

「宜蘭磚窯」最大的特色，莫過於那支巨大的煙囪，高三十七公尺 、底座直徑 二點五公尺 、頂端直徑 一公尺

全部是以紅磚塊所砌成的結構，歷經多次不可抗力的地震、風災

迄今仍屹立不搖地站在原地，可說是眾古蹟中生命力最强的

展翅「麻雀頭」

每個窯間都有一個鳥頭，是做什麼用的呢，答案 是排水孔!

「麻雀頭」造型的排水孔是雨天時，讓雨水會從鳥嘴排出去，非常有趣的設計

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