假日到淡水走走，停車位太難找的狀態下，一路開到了紅毛城附近停車，走到老街的路上發現了一家很吸睛的咖啡廳「嗜甜漁港店」，原來本店在淡江大學，滬尾漁港對面的分店目前正在試營運中，二層樓的開放式空間，比對面的店家看海的視野更好，原以為只是網美咖啡廳，沒想到甜點跟Gelato冰都好吃，還是寵物友善咖啡廳唷！

嗜甜漁港店 營業資訊

嗜甜漁港店

評分： / 5

/ 5 地址：新北市淡水區新生街2號( 地圖 )

電話：0955 022 308

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 休息,

星期三: 休息,

星期四: 休息,

星期五: 12:30 – 19:00,

星期六: 12:30 – 19:00,

星期日: 12:30 – 19:00

星期一: 休息, 星期二: 休息, 星期三: 休息, 星期四: 休息, 星期五: 12:30 – 19:00, 星期六: 12:30 – 19:00, 星期日: 12:30 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

嗜甜漁港店 位置

嗜甜漁港店的位置其實蠻顯眼的，外觀漆成粉嫩溫和的鵝黃色系，有大片窗景可以看滬尾漁港的海景，戶外也有一排座位區，經過路過的人一定會駐足多看幾眼，馬路對面就是刨冰店家朝日夫婦與浪花丸，雖然不比對面熱鬧，但是嗜甜漁港店的高度更高景色更好。

嗜甜漁港店 環境

試營運中有些地方還尚未完成，像是戶外的階梯木板感覺還沒鋪好，走起來感覺有點危險，不過大致上的環境算是很舒適，座位不會擺得太多太過擁擠，店內有烘豆機，使用的咖啡豆應該是自家烘焙吧！

戶外整排的面海座位很熱門，天氣不會太熱時坐在戶外剛剛好。

還有一面是朝著咖啡吧台的座位區，有顯眼的Logo，感覺以後一定會變成網美打卡點。

二樓戶外位子就普通，鐵架跟外面的電線有點太礙眼，喝完咖啡可到對面漁港走走。

嗜甜漁港店 菜單

目前還沒有菜單，飲料寫在吧台後黑板上，甜點跟Gelato口味也都陳列在櫃上，直接點就可以了，走進店裡找好座位後再到櫃檯點餐，點餐付款完成會給叫號器，等嗶嗶叫再到櫃檯取餐，目前沒有限制低消一杯飲料。

嗜甜漁港店 餐點

冰拿鐵

天氣太好點了冰拿鐵，份量頗大杯，咖啡味道濃厚，喝起來不會水水的。

草莓開心果

非常喜歡開心果口味的甜點，在台灣真的不多見，草莓搭配開心果的組合更是第一次吃到，沒想到那麼搭。草莓本身的味道不會太甜太酸，跟開心果溫和的香氣搭配起來剛剛好，口味上不會太甜膩，開心果餡的香氣味道很自然，還撒上一些開心果粒，塔皮口感酥脆，整體來說很好吃！

大湖草莓｜巨峰葡萄 Gelato

不論是草莓跟葡萄口味香氣都很自然，不是假假的香精味，本來還在冰淇淋櫃前猶豫到底要不要點巧克力，結果老闆阿莎力多勺了一小球巧克力口味嚐嚐口味，老實說三種口味味道都算好吃，天氣越來越熱，之後一定會大熱賣。

本來這次來淡水只是想在老街走走，隨便吃個東西看看海景就走人，沒想到誤打誤撞遇到這家試營運中的「嗜甜漁港店」，甜點風景都非常優秀，感覺以後一定是淡水超熱門咖啡廳，趁著現在人還不多趕快去踩踩點先！

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