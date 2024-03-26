【新竹食記】老店麵食館

五年前吃過竹東榮華街的陳記老街麵店就一直沒有開發這一區，這天剛好來附近辦事，發現陳記對面的老店麵食館還沒吃過，於是來踩點吃看看，這家有名的是在地客家粄條，餛飩湯、客家湯圓也是許多常客會點的。

開車可停竹東信義立體停車場步行約三分鐘可抵達。

▲老店麵食館藏身在榮華街內，招牌不大要仔細看，騎車可直街停店門口。

▲店內用餐區空間不大，與鄰桌距離較近座位稍微壅擠，但整體算乾淨明亮。

▲醬料台提供多種醬料餐具可自行取用，另外還有提供兒童餐具對幼兒很友善。

▲老店麵食館菜單：麵類可做湯或乾，想吃兩種還能混合，小菜種類多，整體價格偏中高。

▲豆皮25元、百頁豆腐20元、滷蛋15元×2、海帶10元×2：滷味淋上油膏加入薑絲，整體味道普通不算特別入味。

▲燙青菜 40元：今天的青菜是大陸妹，青菜帶一點點苦，淋上肉燥和醬汁蠻夠味的。

▲魯肉飯 40元：在竹東吃到的魯肉飯其實都應該叫肉燥飯，肉燥瘦肉的比例多，醬汁和肉燥都較乾口味偏清淡。

▲餛飩意麵(乾) 65元：乾麵的配料有豆芽、韭菜和油蔥酥，意麵軟硬適中，拌入油蔥和醬汁整個就是香阿！

▲板條(乾) 60元：粄條有滿滿的油蔥，油蔥非常香絕對是碗粄條最大的亮點，粄條口感Q彈吃起來不會粉粉的，瘦肉的肉質不錯沒有乾柴感。

▲餛飩+水晶餃(湯) 60元：一次可以嚐到餛飩和水晶餃兩種客家傳統美食，湯頭屬於清甜類型蠻好喝的，餛飩內餡幾乎是瘦肉調味還不錯，水晶餃外皮厚實有Q度，沒吃過的人有機會一定要吃看看。

▲當天兩大兩小吃了360元。

雞蛋糕短評：藏在巷弄中的老店，粄條、乾麵、水晶餃、餛飩都是必點，粄條醬汁很夠味，滷肉飯醬汁有點偏鹹，店內用餐空間不大用餐時段客人非常多，大部分都是外帶居多。



用餐環境★★★☆

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★



【老店麵食館美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮榮樂街39號

電話：035955783

官網：老店麵食館

線上訂位：無

營業時間：06:30–20:00 (周三周四公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：有(foodpanda)



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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