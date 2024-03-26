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宜蘭冬山鄉有個自然奇景，火出水中源源不絕，稱為「武淵水火同源」。利用國道五號高架橋下遮雨、擋烈陽的功能，現在開發成「武淵水火同源親子公園」，有人造草皮遊樂區，包含了大碗公溜滑梯、戲水池，新增滾輪溜滑梯、大沙坑、攀爬網。還有必吃武淵阿公香腸也一起收集，好吃又好玩冬山一日遊



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武淵水火同源 交通停車

自行開車： Google導航輸入 武淵水火同源

Google導航輸入 停車場： 有附設 免費停車場 ，也可路邊白線停車，開車來很方便

有附設 ，也可路邊白線停車，開車來很方便 大眾交通方式：搭乘羅東免費巴士 【紅線】羅東火車站- 富農路三段站，步行10分鐘

停車場旁新增了洗手台和廁所，真的太方便了

渠台唯一

武淵水火同源 空間環境

說起水火同源，就屬台南的關子嶺水火同源一帶最出名了吧! 其他像是高屏一帶的泥火山、墾丁的出火都有類似的地形!

之前曾看過不少電視節目也都報導這一帶的居民利用武淵水火同源天然氣生火，可以當成免費的烘乾機，也可以當成現成的火源來烹煮食物

縣政府已在國道5號靠近冬山河這一帶，規畫出這樣的場地了

武淵水火同源 戲水池

看了報紙上寫的這裏將打造「風火水土地景體驗場」也將整合橋下閒置空間，及湧出的泉水，再搭配溪邊多處火源點，讓遊客可以在溪邊遊玩，也順便了解奇特的地質現象。

武淵水火同源出火口

再訪武淵水火同源這次有火出現，水池很淺，但是~還是要注意小孩的安全啊!

靠近火時會有點熱氣，腳底卻是涼爽的水池

目前上面多了人工草皮讓遊客玩耍，或許是天氣很好的關係，藍天綠地，感覺舒服的

小孩在草坪上滾滾也很開心

小孩子在人工草坪上玩的不亦樂乎!還有人帶來自家小溜滑梯~~呵呵呵

武淵水火同源 大碗公溜滑梯

武淵水火同源一旁斜坡號稱是碗公溜滑梯，也讓孩子們爬上滑下，玩得滿身是汗

磨石子地板，滑度不錯，下水餃的概念，小小孩來玩要小心喔!

武淵水火同源免費最嗨啊!高速公路橋下倒是個滿不錯的休息地方

也有提供家長休憩的石桌椅，附近的助佳也有賣點飲料零食，但大部分的人都有帶地墊或簡易帳篷來，玩累了可以坐下休息

這裡也貼告示，人工草坪上禁食喔!

武淵水火同源 大沙坑攀爬網

過了小馬路的另一邊，是新闢的遊戲區

我們很樂見橋中的空間可以多元利用，像這樣改建成免費的親子空間，可以讓爸媽有可以讓小孩放電的空間

而且環境乾淨，爸媽也可以在一旁休息

新增設的人工草皮，讓大人小孩都可以光著腳Y子盡情的在草皮上奔跑

小孩子玩得好開心

來這裏看小朋友玩，聽著他們天真無邪銀鈴般的笑聲，真的會很開心!

有些人帶著小帳蓬或野餐熱就地休息，真的滿好的

新增設的攀爬網相較於外縣市規模是小了些，但也聊勝於無啊

這個是迷你版爬繩網

家長沿著挖沙區坐著，真的是親子最佳放空場所

武淵水火同源 滾輪溜滑梯

這個溜滑梯也滿好玩，因為上面有滾輪，所以速度會快一些，但家長在一旁看的，也滿安全的

現在一旁都有免費停車位，非常方便，當然假日人就比較多囉

前方的多孔橋墩就是冬山河了，附近的田園景觀也滿不錯的，所以囉，期待它可以變的更美好

武淵阿公香腸位於宜蘭冬山鄉知名的武淵水火同源附近，雖然是小攤車，但獨特的花生捲香腸吃法，入口花生與香腸的香味交織，滋味真的妙不可言，難怪非常吸引人啊

建議一次買二隻！

有玩又有得吃，小孩玩得太開心了！

武淵水火同源 附近景點美食住宿

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