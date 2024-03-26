嘉義美食推薦這家北興街吉鑼餅，北興街吉鑼餅算是嘉義人私藏的美味小點心，因為不是在市區，加上網路上的資料也不多，所以很少觀光客會來這，大部分都是在地人來買，但別小看這小攤，北興街吉鑼餅可是在第六十年老店，不少人可是從小吃到大呢！

北興街吉鑼餅｜交通方式、停車資訊

北興街吉鑼餅就位在嘉義市西區北興街友愛路交叉口這裡，是一個小小的攤位，下午1:30分準時擺攤，很多在地人都會騎摩托車來買，雖然不有到排隊，但持續都會有在地人上門來買

為什麼叫吉鑼餅？問了老闆才知道原來吉鑼是老闆媽媽的名字，早期是媽媽在賣，到現在是兒子接手，所以才會叫吉鑼餅，一賣就超過六十年，吉鑼餅的做法也是一直以來都沒變過，特製的麵團桿成片狀，再包進各種配料油炸而成，配料也都是老闆自己製作

炸好的吉鑼餅放在架子上瀝油，根據口味的不同，吉鑼餅的形狀也不一樣，黃澄澄的吉鑼餅看起來就超誘人的

吉鑼餅｜菜單、價錢

吉鑼餅口味只有四種鹹的甜的都有，. 有蔬菜包、冬粉包、綠豆包、花生包，. 均一價通通都是18元

拿到吉鑼餅，剛炸好有點燙，拿在手上很有份量，而且完全不會油膩，我們買了花生跟蔬菜兩種

吉鑼餅吃起來外皮有點像雙胞胎或甜甜圈，外酥內Ｑ，而且裡面的配料也很飽滿，花生口味經過油炸有點半融的狀態，還可以吃到花生粉的顆粒感，花生非常香而且也不會甜，蔬菜包則是高麗菜加花生粉，吃起來鹹鹹甜甜，能吃到高麗菜的清脆甜味跟花生的香氣，非常涮嘴

北興街吉鑼餅真的是出乎我們意料好吃啊，一開始想說用炸的吃到最後應該會有油膩感，但它完全不會，而且皮跟餡料的比例真的拿捏得很好，每一口都可以吃到餡，就算放涼了也很好吃，下回有機會來嘉義玩，千萬不可以錯過北興街吉鑼餅唷

北興街吉鑼餅

地址：嘉義市西區北興街友愛路口

電話：0938 739 375

營業時間：13:30–18:30

延伸閱讀