節能減碳就從吃蔬食做起吧！基隆美食【味萊坊基隆站前店】是一間在基隆火車站週邊飄香近十年的素食小吃，它的前身是江姐料理素食店，近期改名為味萊坊；從基隆起家再到台北吳興街的北醫附近開了味萊樹創意蔬食料理，把蔬食料理加入創意的變化，更吸引不少年輕族群對蔬食的喜歡，瑪姬吃過味萊樹後，再嚐嚐基隆味萊坊的蔬食小吃，銅板美食卻能滿足五臟六腑，讓我吃過後會很想再回頭來吃的素食料理店，且看我的分享吧！

【味萊坊基隆站前店】

地 址：基隆市仁愛區孝三路59號

電 話：02 2427 1567

營業時間：10:00-20:00

官方臉書：味萊坊



【味萊坊蔬食基隆站前店】就在基隆孝三路上，孝三路這條路上美食小吃眾多，是為本地人所熟知，也是外地人來基隆必吃的巷仔內美食；鄰近基隆火車站，在地深耕近十年的光陰，原店名為江姐料理，去年在台北北醫對面開了味萊樹創意料理之後，也把味萊系列深化到基隆本店，在2024年3月正式改名來味萊坊，未來也會繼續把創意蔬食料理發揚光大，造福更多茹素的朋友。

門口就有店內的全品項美食，每一個都是銅板價，主打麵、飯等平民美食，再加上搭配的湯品和小菜、滷味，滿足每張挑剔的嘴！

他們家每天現滷的滷味供應量大，在門口就能單獨外帶回家享用，當然也能坐在店裡現點現吃。

這間店在基隆開業多年，店裡的用餐空間簡約，雖然沒有華麗裝潢，但有用心做出的道道美食佳餚，也因為如此才會屹立不搖！

為了填飽每一位來店的客人，忙碌的雙手總是沒停歇，也是用美食來滿足每一個人。

掃QR CODE快速點餐，不用排隊更省時方便。

香樁飯35

愛吃飯的朋友就來碗香噴噴的香樁飯吧！用酸菜和香菇蒂頭切碎去煮成素肉躁的概念，舖在白飯上再淋上香椿醬；這香樁醬是滿滿香氣的靈魂，獨特的香氣迷人，這麼大一碗飯拌勻後入口香氣佔滿口腔，點上一碗飯再配上一碗湯，吃得飽也吃得巧。

香菇焿湯50

香菇焿湯配香樁飯的絕妙搭配，你也可以這樣點！這碗香菇焿湯用肉眼看，料和湯的比例是超完美！

裡面的素肉焿也都很大塊，口感有彈性。

用大量香菇、白菜、黑木耳和荀絲一起煨煮，把食材的甜味都釋放出來；而焿湯喝來甘甜又絲滑順口，勾芡的濃度超完美，滴上幾滴醋會更有豐富層次。

紅燒拉麵85

這碗紅燒拉麵份量十足！裡面有滷紅、白蘿蔔和時蔬及豆製品；他們家的蘿蔔滷得超入味又不死鹹，選用的蘿蔔也好甜，一整個超好吃的！

手工拉麵有彈性又不失嚼勁，嚐得到麵香且份量足，就算是食量大的男生也不用擔心吃完無感。

紅燒的湯頭很有戲，看似若有似無，但喝起來極為順口甘甜不死鹹，這湯頭大有玄機，很想跪求配方，看能不能在家也能煮出那麼好喝的湯。

肉燥乾麵35

用酸菜和香菇切碎煮成的素肉燥，再把青菜和豆芽菜燙熟加在麵裡，看似平凡無奇的一碗乾麵，卻讓我很有記憶點。

拌勻後迎來香氣，一入口就被那醬香味佂服了，一般乾麵的醬料不外乎是加特製醬油膏，但這碗的醬味可不是那麼一般，它有股神秘的味道引人入勝，令人嘖嘖稱奇，大推必點的平民小吃；這再點上一碗香菇焿湯也是天作之合啊！

咖哩飯70

愛飯族的朋友也有咖哩飯可做選擇，大塊的馬鈴薯和紅蘿蔔加上其它配料，煮成黃澄澄的咖哩醬，淋到白飯上再加上一大匙的酸菜，看起來就美味可口。

素咖哩的味道比較清新自然，不會有很強烈的香辛味道，葷素不同的咖哩風味各有巧妙不同。

綜合滷味

有了主餐自然也要有點配菜，他們家的小菜種類不少，必點的是人人都愛的滷味；瑪姬很愛滷味，每種都切一點來品嚐，有我超愛的素雞、海帶、豆皮、杏鮑菇、素腰花、芋籤、豆乾、紫米糕等等滷味。

每一種都滷得通透但不死鹹，吃完不會口乾舌躁，和主餐做搭配吃得超滿足！

滷味沾上他們家自製的辣油，又香又辣，讓味覺上得到滿足！

紅油抄手50

這幾乎是人人桌上必點的美味料理，每日新鮮現包，煮熟後再淋上店裡用新鮮生辣椒去炒的辣油，香麻又辣得帶勁非常對味。

抄手皮薄饀滿，吃起來有滿滿的豆香味，來碗飯或麵再點上一盤抄手，一餐就超豐盛飽足！

菜圓50

瑪姬上回去台北的味萊樹第一次吃到菜圓就被那獨特的味道吸引，沒想到素菜圓的美味一點都不輸給肉圓。

它的外皮超級Q彈，裡面包的素內饀也很豐富美味，這也是店裡的招牌小菜之一。

滷豆腐30

看似臭豆腐的外觀，其實是用板豆腐去滷，滿滿豆香味味道很入味，這道小菜我也大推！

他們家的自製辣油是用生辣椒來炒的，沒有添加辣椒粉，不用擔心吃到蘇丹紅，喜歡也可以買回家，無辣不歡的朋友一定不會失望。

餛飩每天新鮮現包，看到工作人員手沒停過一盤又一盤的包好，幾乎是來店必點的美食，需求量特別大。

江姐料理改名為味萊坊後，將好的味道保留，並且也將不斷推陳出新，讓喜歡蔬食/素食的朋友不會失望，下次瑪姬也會帶朋友再訪，這樣的好味道值得回味！

好食推薦 台北蔬食餐廳推薦【味萊樹創意蔬食料理】會想再吃的創意蔬食-台北信義區素食料理/吳興商圈素食

▼來來來！追蹤瑪姬饗樂圈圈粉絲團，並設定為搶先看，即時吃喝玩樂訊息不漏接喲！