為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中正區【台北】善導寺站｜一志雞排，實至名歸金架好吃，立法院三寶炸雞排

台北市中正區【台北】善導寺站｜一志雞排，實至名歸金架好吃，立法院三寶炸雞排

2024-03-26 13:50:10 ✡水晶安蹄✡ 人氣：111
share
窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1252篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：一志雞排
place台北市中正區濟南路一段13巷
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 

前次來買立法院生煎包時，隔壁的「一志雞排」排隊隊伍很誇張，三點營業不到四點半就售完，第二次來還是一樣排隊人龍不斷，趕時間所以想說下次再來，這次又到附近辦事，下午五點半心想雞排應該早就賣完，搞不好連攤子都收了，原本不抱希望的走向攤位，沒想到居然還有，而且很賽的買到最後兩片雞排，開心！

 

一志雞排 營業時間

  • 一志雞排
  • 評分： / 4.4
  • 地址：台北市中正區濟南路一段13巷( 地圖 )
  • 電話：0918 882 453
  • 營業時間 
    星期一: 15:00 – 19:00,
    星期二: 15:00 – 19:00,
    星期三: 15:00 – 19:00,
    星期四: 15:00 – 19:00,
    星期五: 15:00 – 19:00,
    星期六: 休息,
    星期日: 休息
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

一志雞排 位置｜菜單

一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃，只是一志雞排排隊人潮真的蠻驚人的，很難得看到這樣的單獨雞排小攤排隊排成這樣。

一志雞排 品項

有雞排跟雞塊兩種選項，售價都是七十元，快賣完時阿伯會算雞排數量跟人數，較後面的人不要再排隊了，如果看到排隊數量變少，很大機會就賣完了。雞排的口感非常酥脆，調味醃料都不會太重，就是一種食材跟油都很新鮮的味道，而且吃起來很夭壽的不會覺得油膩，裹上的麵衣裡面帶點紅色甜甜的味道，應該是加了紅糟調味，看起來小小塊但是咬起來肉真的蠻多的，很久沒這樣獨佔一塊雞排，吃起來非常過癮啊！

 

很難得會吃到一家排隊名店會覺得排隊排的很值得，尤其是這次五分鐘就到手雞排，更是覺得吃起來難能可貴更好吃，下次會想來試試雞塊的味道，不想排隊的也能跟老闆先預訂喔！

更多善導寺站美食

 
加入窩客島line好友搶看限時優惠
檢舉
share
chevron_left

台北市萬華區【台北】南機場夜市｜牛咩咩可麗餅

台北市中正區【台北】善導寺站｜青島排骨便當，

chevron_right
延伸閱讀
雞排控可以衝了！日式豬排專門店「吉豚屋」首推新品「滑蛋雞排丼」，再加碼炸蝦免費吃活動。
 顏爾嫻
減肥永遠是明天的事！雞啃工廠chicken factory堪稱是最懂怎麼「吃雞」話題店，泰式酸辣、蜜汁雞排、海苔雞排到起司雞排，吃一次就懂。
 編輯 李維唐
亞都麗緻打造「餐飲副牌」天香樓mini
 Walker新發現
陳志煌用味蕾嚐一遍屬於台北的老味道
 Walker新發現
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up