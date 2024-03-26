前次來買立法院生煎包時，隔壁的「一志雞排」排隊隊伍很誇張，三點營業不到四點半就售完，第二次來還是一樣排隊人龍不斷，趕時間所以想說下次再來，這次又到附近辦事，下午五點半心想雞排應該早就賣完，搞不好連攤子都收了，原本不抱希望的走向攤位，沒想到居然還有，而且很賽的買到最後兩片雞排，開心！

一志雞排 營業時間

一志雞排

評分： / 4.4

地址：台北市中正區濟南路一段13巷( 地圖 )

電話：0918 882 453

營業時間

星期一: 15:00 – 19:00,

星期二: 15:00 – 19:00,

星期三: 15:00 – 19:00,

星期四: 15:00 – 19:00,

星期五: 15:00 – 19:00,

星期六: 休息,

星期日: 休息

星期一: 15:00 – 19:00, 星期二: 15:00 – 19:00, 星期三: 15:00 – 19:00, 星期四: 15:00 – 19:00, 星期五: 15:00 – 19:00, 星期六: 休息, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

一志雞排 位置｜菜單

一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃，只是一志雞排排隊人潮真的蠻驚人的，很難得看到這樣的單獨雞排小攤排隊排成這樣。

一志雞排 品項

有雞排跟雞塊兩種選項，售價都是七十元，快賣完時阿伯會算雞排數量跟人數，較後面的人不要再排隊了，如果看到排隊數量變少，很大機會就賣完了。雞排的口感非常酥脆，調味醃料都不會太重，就是一種食材跟油都很新鮮的味道，而且吃起來很夭壽的不會覺得油膩，裹上的麵衣裡面帶點紅色甜甜的味道，應該是加了紅糟調味，看起來小小塊但是咬起來肉真的蠻多的，很久沒這樣獨佔一塊雞排，吃起來非常過癮啊！

很難得會吃到一家排隊名店會覺得排隊排的很值得，尤其是這次五分鐘就到手雞排，更是覺得吃起來難能可貴更好吃，下次會想來試試雞塊的味道，不想排隊的也能跟老闆先預訂喔！

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