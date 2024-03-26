此食記為花見團子開箱「雙月食品社 好市多開箱」 (開箱日期 : 2024/03)



「雙月食品社」好市多開箱

雙月阿甘剝皮辣椒雞湯(冷凍)、雙月愛恨椒芝麵(冷凍)







雙月食品社





團子很喜歡喝燉補湯品，連續六年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」一直都是我的最愛之一，有時宵夜想來一點暖暖的湯品，但又錯過店家的營業時間，令許多人扼腕不已。「雙月食品社」聽到大家的心聲，特別推出了店家人氣招牌湯品「雙月阿甘剝皮辣椒雞腿湯」和深受許多人喜愛的「雙月愛恨交織麵」冷凍乾拌麵，只要簡單的加熱，在家就可以享用米其林必比登的好味道。

雙月阿甘剝皮辣椒雞湯(冷凍)



獨家在好市多上市販售的「阿甘剝皮辣椒雞腿湯」，外包裝禮盒超級有質感，內有2包雞湯包和2包剝皮辣椒包，採用冷凍真空包裝。雞湯包拿起來沉甸甸的，份量不少，一包約可2到3人同時品嘗，雞湯包內除了有滿滿大塊的雞腿肉，本身就有附上剝皮辣椒，另外雙月還貼心的又單獨提供了小包裝的剝皮辣椒，可以再加入讓湯頭味道更加濃郁些。

加熱方式也超級簡單的，先完全解凍後再倒入鍋中加熱至沸騰，接著再轉至小火煮約10-15分鐘，加熱過程中記得要攪動，避免黏附鍋底，小包裝的剝皮辣椒也可在最後再加進去，待產品完全加熱後即可食用。

「阿甘剝皮辣椒雞腿湯」雞肉選用台灣土雞腿肉，雞腿肉大塊又滑嫩，咬起來Q彈有嚼勁，剝皮辣椒微辣滑口，湯頭完全吸附了雞肉和剝皮辣椒的精華，湯鮮味美溫補回甘，如同在店內喝到的味道，也可依自己的喜好加入高麗菜，可讓湯頭風味更佳。