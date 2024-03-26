嘉義美食推薦這家阿桃烤玉米，自從阿婆烤玉米因為家人出車禍暫停營業了，感覺人潮通通轉往嘉義另一家很有人氣的烤玉米：阿桃烤玉米，阿桃烤玉米我是從小攤就開始吃，一直吃到開店面，生意可以說是越來越好，晚點來還會賣光光買不到，今天特別來抽查一下，生意變好味道有沒有走味！

阿桃烤玉米｜交通方式、停車資訊

阿桃烤玉米現在是店面經營，地址在嘉義市西區興達路311號，強烈建議先打電話來訂，尤其現在阿婆又沒開，所以有許多烤玉米訂單湧入，我們第一天大概下午三點左右來，門口就掛了售完的牌子，只能預約第二天的烤玉米了

阿桃烤玉米｜點餐方式

阿桃烤玉米搬至店面經營，整體環境變得相當乾淨整潔，生意感覺也變好了，烤爐就開三個在烤，依舊使用木炭燒烤，所以會有碳香氣，玉米現在都是秤重的，一支玉米平均是70元上下，比之前小攤貴一點

選好的玉米直接放上炭火上炭烤，玉米好吃一定要炭烤香氣才夠，玉米放在烤火上面一層一層的刷醬，老闆也會問要不要加辣，相當仔細的一層一層刷，從放上炭火到拿到玉米大約7~8分鐘，速度算蠻快的

不少人都是打電話來預訂，烤好的玉米會放上訂單，上面都有支數跟價格，約定時間來拿就可以了，現場看還蠻多大戶的，一訂都是十支以上

阿桃烤玉米｜烤玉米

阿桃烤玉米還可以選軟硬度，我選比較硬的，一支70元還蠻大根的，拿到熱呼呼的烤玉米，玉米不斷的散發炭烤醬料的濃郁香氣，還有類似爆米花及麻醬的味道，醬汁越吃越有味道，白玉米還有些許的水份，入口隱約還能嘗到玉米的甜度，加上稍硬帶有彈性口感，古早味烤玉米的味道！

阿桃烤玉米因為阿婆暫時營業關係，訂單基本上都是蠻爆的，想吃最好先打電話預訂，以免吃不到唷

阿桃烤玉米

地址：嘉義市西區興達路311號

電話：0919 601 487

營業時間：14:00–20:00（週四公休）

延伸閱讀