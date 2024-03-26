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南投埔里最新景點，還以為是在國外

原來在埔里愛蘭交流道下，擱置多年的城堡終於開幕了

大膽用黃色和藍色相間跳色，成功吸引目光

館外好拍，館內更是打造歐式城堡風格

有早午餐鹹食和多款法式甜點，很適合去日月潭前

來這拍照用餐喔

【藍色城堡X茱諾法式甜點】

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藍色城堡X朱諾法式甜點影片

藍色城堡X茱諾法式甜點介紹

相信不用我多介紹，這棟建築物就在南投埔里愛蘭交流道下

往日月潭方向走，順向就會看到這棟很顯目的城堡了

之前閒置多年，也曾經被新聞報導過，一直遲遲沒有人要接手

如今，就在2024年2月10日終於揭開它神秘的面紗了

終於可以走進裡面一探究竟

藍色城堡X茱諾法式甜點停車場

餐廳後方就有停車場，停車滿方便的，位置也挺多

藍色城堡X茱諾法式甜點環境

先別說城堡內，光是在城堡外面

這造型特殊的城堡造型，又使用黃色和藍色交錯的大膽用色

拍照起來真的特別顯眼，特別好看

光是在外面就讓我們拍不停

接著走進城堡內，一如城堡的風格，走的是古堡的氛圍

高高掛上的奢華水晶燈，帶著深褐色的木質桌椅

就好像穿越時空一樣

特別喜歡窗台邊的位置，自然撒下的光線

待會不管拍人或拍食物都很好看

藍色城堡X茱諾法式甜點菜單

菜單在這，菜單主要是飲料和甜點的部分

如果想要點鹹食，是直接去櫃檯挑選

早午餐共有四種可以選擇

甜點則是去甜點櫃直接挑選，以現場為主

藍色城堡X茱諾法式甜點餐點介紹

【早午餐拼盤：320元】

有四種可以選擇的早午餐拼盤，這次選擇『法式可頌』

顏色擺盤搭配，看起來就非常誘人，又不失健康

拼盤上有水煮蛋、生菜、德國香腸、草莓優格

剛烤好的可頌帶著脆脆的口感

裡面夾著培根還有蛋沙拉，整個滑順了口感

而且意外的好吃，整體吃起來份量也滿夠的

【草莓千層：250元】

這個草莓千層有兩層樓啊，每層用千層派去隔開

上方有卡士達醬和新鮮草莓，酸甜酸甜

光是外觀就很少女啊

藍色城堡X茱諾法式甜點評價

老實說，原本對於景觀類型的景點中餐點不是很期待

但不知今天真的是餓了還是怎麼了

覺得早午餐的法式可頌好好吃，甜點也不錯

而且城堡內外都好拍，停車也很方便

如果要去日月潭經過這的話，可以停留一下腳步喔

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藍色城堡X茱諾法式甜點餐廳資訊

營業時間：10:00~18:00

地址：南投縣埔里鎮中山路四段185號

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交通資訊

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