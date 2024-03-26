說到宜蘭礁溪必吃美食一定會有這間曾經獲選為「台灣百大小吃名店」之一的【玉仁八寶冬粉】，在多年前還沒有搬到宜蘭的時候就造訪過，創始店位在礁溪火車站附近的德陽宮旁邊，當時就已經是排隊名店，窄小的傳統麵店卻湧進了不少國內外遊客，紛紛來品嚐傳說中的八寶冬粉。就在2020年新開了第二間分店(1號旗艦店)，環境更加寬敞舒適，於是我們後來也都到1號店用餐

八寶冬粉1號旗艦店｜交通停車

八寶冬粉旗艦店位於礁溪的中山路上，開車直接導航即可，店面斜對角有附設停車場，供應民眾免費一小時停車，開放時間為10:00-21:00

八寶冬粉1號旗艦店｜餐廳外觀

八寶冬粉旗艦店是一間四層樓的新透天厝，用餐空間則是一二樓，外觀看起來跟舊店真的差異很大，剔除了傳統小吃店的擁擠狹隘，這裡明亮乾淨也寬敞許多

猶記得多年前在創始店吃到八寶冬粉，就對這傳統美味念念不忘，每次到礁溪遊玩就會繞過去吃，即使小排隊伍一下也在所不惜，這裡不僅僅只有招牌八寶冬粉唷，還有榨醬麵、麻醬麵、餛飩麵、魚丸米粉、蔥油乾麵、滷肉飯、香菇肉羹麵…以及各種小菜，種類多元又豐富

八寶冬粉1號旗艦店｜店內環境

用餐時間真的是人潮很多，進門之後請先拿菜單然後找位子坐下，再去排隊點餐就可以

雖然客人不少但是店裡的秩序都還算不錯，而工作人員的點餐和上菜、收餐的速度也很流暢

櫃台附近尚有販售店裡製作的鳳梨豆腐乳、辣椒醬等商品，飯後我有外帶一瓶鳳梨豆腐乳回家，好吃很推薦唷

飲料櫃提供冷泡茶、檸檬石花凍、豆漿，可以自取但是要先到櫃台結帳喔

▼飲料櫃

▼自助餐具 / 醬料區

▼冷凍櫃 居然還有八寶冬粉、白菜滷、香菇肉羹、滷肉麵…的冷凍包，原來可以提供外帶或宅配

▼宅配示意圖 (取自官方臉書)

八寶冬粉1號旗艦店｜菜 單

店裡販賣的品項有特色湯品、傳統麵類、飯類、乾麵類、一般湯品以及各種現做小菜，麵的種類有冬粉、油麵、細麵、拉麵、粿仔、米粉、寬麵，可以依照自己喜愛的口感來搭配，相當貼心和方便，價格也非常平實親民

八寶冬粉1號旗艦店｜餐點分享

八寶冬粉 招牌必點，一碗冬粉裡面有八種配料，包括了木耳、金針、肉羹、花枝羹、鳳尾蝦、香菇及時蔬，湯頭相當清甜爽口，吸附了湯汁的冬粉滑順又有彈性，裡面的配料新鮮，一口料一口湯再一口冬粉，這一碗實在飽足又幸福

麻辣鴨血 經典小菜之一，微微麻辣香氣的鴨血吃起來好滑嫩，有薑片提味風味更足，我跟老爺都很愛

香菜捲雙拼 小菜必點之一，香香的煙燻豆皮包著榨菜和香菜，榨菜相當有脆度，整口咬下去鹹香鹹香的，好吃得不得了，小黃瓜也醃製得入味又帶一點脆度，表現都很棒

涼拌茄子 茄子川燙過後紫得發亮，外皮油亮口感軟嫩，加上一點辣椒和蔥花和醬汁來提味，非常清爽開胃的一道小菜

溫泉蛋

香菇肉羹 招牌必點之一，肉羹是札札實實的口感，帶有Q彈嚼勁，香菇羹湯濃郁香醇也很好喝

店家特製的辣椒醬一定要試試喔

我們兩個人點了這一桌，每一樣的份量都不少，一餐下來可以吃得很飽，八寶冬粉雖然來過這麼多次，但還是沒有把餐點都吃過一輪，期待下一回嚐嚐飯類和其他湯品及小菜

八寶冬粉創始店到第二間的旗艦店都用過餐，時隔多年來吃感覺口味依舊是很棒，沒有因為開了第二間或者因為時間久遠物換星移而變了調，實至名歸的宜蘭小吃名店，自己非常喜歡也很推薦給大家喔!! 到礁溪別忘了來品味品味

八寶冬粉1號旗艦店｜資訊

■ 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號

■ 電話 : 03 9881232

■ 營業時間

週日~週四 10:00-20:30

週五~週六 10:00-21:00

■ 臉書公告為主

■ FB官方網站: 玉仁八寶冬粉1號店

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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