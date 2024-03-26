嘉義瑞里印象咖啡民宿｜紫藤花包圍民宿.咖啡烘焙體驗推薦.手沖咖啡.自家烘咖啡豆.澎湃午晚餐預約制

來到嘉義瑞里很建議多留宿一夜在瑞里民宿裡，因為嘉義瑞里是個很靜謐的地方，從白天到夜晚都能讓你感受不同情境，無論是現在爆紅的紫藤花季或者是楓葉、茶田、咖啡香、竹林都讓人喜愛不已！瑞里紫藤花兩日遊，Kiwi則安排入住瑞里民宿很紅的這家瑞里印象咖啡民宿，早期想訂假日房都一間難求，嘉義瑞里風評超優的一家民宿，純樸又富有人情味，下午茶、晚餐餐點、手沖咖啡、住宿來過後都會讓你念念不忘！Kiwi還喜歡瑞里印象咖啡民宿的咖啡烘焙體驗與手沖咖啡，一泊二食體驗讓你更深度的在瑞里遊玩了解瑞里帶給你的感動，山間裡的村落處處有著溫馨的氣息，民宿主人熱情又親切的問候讓Kiwi一踏進就有回家的自在感，來訪嘉義瑞里，不妨到瑞里印象咖啡民宿住一晚，讓旅人們留下最美好的回憶！

嘉義瑞里兩漫遊規劃

茶壺餐廳享受雙人、多人合菜體驗—》茶壺餐廳周邊紫藤景點—〉紫藤公園漫步紫色浪漫氛圍—〉瑞里印象民宿入住—》瑞里印象咖啡烘焙體驗（平日限定）—〉瑞里國小—》土地公廟—〉瑞里印象民宿晚膳—》源興宮浪漫紫藤星球裝置藝術—〉漫步夜晚瑞里。

瑞里印象民宿早餐—》綠色隧道周邊紫藤隧道—〉竹林茶席體驗—》公主咖啡紫藤小秘境—〉沿著166縣道賞紫藤花秘境—〉幼葉林餐廳用午餐—》圓潭生態保護區—〉遊客中心

嘉義瑞里住宿推薦｜瑞里印象咖啡民宿、咖啡烘焙體驗

今年嘉義瑞里景點紫藤花季活動太棒了，安排兩日遊到嘉義瑞里遊玩，3月到5月平日週一至週五入住民宿，就能享用瑞里民宿體驗活動，參加瑞里民宿有一品茶業民宿、瑞里印象民宿、小公主咖啡、茗園茶葉民宿、賴坤陽的家、高帝園茶業民宿、阿漢的家民宿、茶壺民宿、阿本的家民宿。(入住時記得提前預約體驗活動)

嘉義住宿推薦瑞里印象咖啡民宿剛好在瑞里國小旁，民宿有提供免費停車可讓旅人們停車，很有閒情雅致的氛圍，讓Kiwi在瑞里印象咖啡民宿漫遊，欣賞著民宿帶給您滿滿的熱情與溫馨。

我們是嘉義美食瑞里茶壺餐廳用餐後，仍舊邊走邊逛著紫藤花帶給我們的浪漫氣息，漫步來到了瑞里印象咖啡民宿，將行李放入今日入住的木屋後，就先到前台報到今日要咖啡烘焙體驗。

Kiwi還挺喜愛這家民宿，沒有喧嘩的吵鬧聲，隔音不錯，加上嘉義瑞里印象民宿在瑞里是老字號的民宿也是富有滿滿人情味的民宿，訂房總是容易額滿，建議提早打電話預訂才有民宿可以入住啊！

嘉義住宿推薦瑞里印象裡裡裡外外種植很多花草樹木，植感滿滿的氛圍很容易讓人放鬆下來，瑞里印象咖啡民宿也有販售手沖咖啡，淺嚐一杯咖啡更加的舒心。

瑞里印象儼然像個植物園，豐富的植物生態走在木棧道上顯得十分愜意，看著小王子就這樣悠哉地走來走去，瑞里印象真的是個放鬆的好去處，來兩日遊絕對不枉此行。

嘉義瑞里住宿推薦瑞里印象咖啡民宿咖啡烘焙體驗(需預約)

入住瑞里已印象咖啡民宿記得預約咖啡烘焙體驗，課程時間不長，不過可以滿滿乾貨的帶走，我很推薦！咖啡是一門很深的學問，瑞里印象咖啡的小老闆就從咖啡園開始導覽，解說著瑞里的咖啡品種與果實，恰好飄雨所以講解到一半我們就入內進行體驗。

咖啡是一種可以吃的果實，外層的果肉就是果膠層，打開後有兩顆豆香組成，可以吸吸看味道是甜甜的呢！

咖啡樹有些是自花授粉，單花單胚珠授粉所以打開會只有一顆圓豆，有人說圓豆量少所以沖泡咖啡來也會格外的好喝。

參觀完咖啡樹以後，我們就進來準備要進行咖啡烘焙體驗，咖啡的所有大小事都可以詢問小王子，他可以直接為您解答。

小王子的咖啡知識很足，所以在講解咖啡這塊跟老師一樣，師者授業解惑道也！咖啡的後製處理有水洗、蜜處理與日曬，三種咖啡豆烘焙方式不同，品嚐起來味道也不相同呀！

慢慢的從咖啡樹上的咖啡豆學習開始，接續的是咖啡烘焙體驗，直火的控制技巧讓Kiwi認真的烘起豆子來，剛開始的旋轉，盡量讓豆子受熱均勻，爾後才不會有顏色不均勻的現象～

時間上隨著自己的節奏而定，咖啡烘豆體驗300元/1人，請提早預約此課程。（臉書粉專請點我）

咖啡豆子出油的同時你會發現開始有火花，好像磨刀一樣～只是沒有這麼誇張，表示也即將完成囉！

體驗烘焙後，聞著咖啡香有個烤花生的味道～超酷的啦！而且自己烘焙的咖啡豆超有成就感的～

續接著烘焙起第二款的豆子，咖啡烘焙體驗還挺好玩的，來瑞里除了欣賞紫藤花以外也可以來個不一樣的體驗在地生活呦！

瑞里印象咖啡的小老闆將我們剛剛烘好的豆子，水洗與蜜處理兩款豆子拿到吧檯前，等醒豆又將二氧花碳排出，聞了又聞過了一下之後，就將今日的咖啡豆以手沖來做個完美的呈現，比較兩種不同風味～

瑞里印象咖啡木屋的位置在瑞里印象咖啡民宿旁，滿滿的木造窗很有日式感，這裡有個外帶小窗，想要來杯外帶飲品或內用都很棒。

瑞里咖啡印象木屋的造景很樸實，以咖啡杯作為漂亮的門面，牆上也有小王子去比賽的獎狀跟獎牌。

在跟小王子聊天的過程中，發現小王子對於咖啡很堅持，咖啡小王子有提到剛烘好的豆子不建議直接喝，豆子會不斷釋出大量的二氧化碳，也會影響沖出來的風味，跟想像中的風味會完全不同呀！

從咖啡的狀態到可以沖泡咖啡時間需要等上一段時間，剛好的水溫、注入水在慢慢的釋放咖啡原有的香氣與醇度，這樣咖啡就即將好囉！

每款咖啡都是經典，淺培咖啡不僅可以喝的到咖啡香，在溫度下降後咖啡的每個表現也都不同，倘若您也對咖啡有興趣，可以與小王子做個交流，從咖啡入門、品香到品嚐，香氣隨著溫度的轉換讓兩款豆子的風味皆不同，萃取程度也不同，咖啡豆每天都在做些微變化，保存好也挺重要的。

小老闆也與Kiwi分享咖啡的沖泡經驗、養豆經驗、風味與萃取～邊聽老師說邊淺嚐咖啡，不自覺就喝了4種風味的咖啡～

家裡以前是用虹吸式來沖煮咖啡，偏厚重！不過手沖保留原始風味將你慢慢帶入咖啡的舒香，香氣轉換間讓你猶存。

專業的講解與無私的分享，讓你猶如在家品嚐咖啡輕鬆又自在，Kiwi很喜愛這樣的氛圍，如果有興趣，店家也會跟你聊起來，沈浸在咖啡的國度中，依序品嚐不同風味的咖啡，在嘴裡轉換的絕對滋味唯有來瑞里印象咖啡木屋才能親自體會～

若不愛喝手沖咖啡，可以考慮咖啡調飲，多多咖啡的漸層好美，再配上小餅乾很不錯。

瑞里印象咖啡民宿

瑞里印象咖啡民宿在嘉義瑞里是很多人推薦的民宿，老字號的民宿帶來的是滿滿溫馨與溫情！

今日入住雙人房，外觀木造感覺就好漂亮，鄉村風很不錯。

外面的拖鞋與鞋櫃是可以放置自己的鞋兒～

木質感的房間環境還有小坐椅跟櫃子，就連飲水機也都有，冷熱水都不用再到外面取用，電視、冷暖氣也都具備，山上晚上冷就需要暖氣來吹吹。

雙人床鋪挺大的，軟硬適中很舒適的！瑞里印象咖啡民宿很有自家特色，擺設到床鋪都是，設備一應俱全，連續住個幾晚都不是問題啊！

旁邊的小門打開使乾濕分離的衛浴空間，盥洗設備需自備，他們有提供沐浴乳跟洗髮乳。

嘉義瑞里印象咖啡民宿｜隱藏版景點夜賞紫藤

夜晚，除了小公主咖啡外可以心上夜藤以外，瑞里印象咖啡民宿外面就有著滿滿的紫藤花，與星空、月光同賞，靜靜的夜裡感受瑞里的靜謐氛圍。

嘉義瑞里印象咖啡民宿餐點推薦｜預約制

瑞里印象咖啡民宿的氛圍很有鄉村感，不自覺就喜歡上這樣的氛圍～

嘉義瑞里印象咖啡民宿的午餐、晚餐採預約制，以在地食材的無菜單料理（合菜）為主，每日只準備預定的食材，人數多請事先預定，電話05-2501629。無菜單料理讓我們一行人吃得快樂，餐點以家常菜為主，整桌澎湃，拌炒的白斬雞很軟嫩、龍鬚菜、豆腐、蝦捲、豬腳、高麗菜、筍湯，樣樣都美味而且爽口也不膩，讓你會想要多扒幾碗飯～

早餐吃得也很澎湃，以套餐式的為主，有鹹配地瓜粥剛剛好呢，這樣的早餐是可以吃得很飽～

瑞里印象咖啡民宿餐點預約 中午/晚餐用餐時間：11:30～13:30/ 17:00～18:30

我們前一天來天氣不甚好而且傍晚後還飄雨，隔日天氣好到爆炸，穿短袖都還嫌熱呢！

來杯小王子手沖咖啡再適合不過了，站在這裡可以欣賞美景，瑞里有美景而我手上有杯暖心咖啡。

瑞里印象咖啡民宿外觀真的是很好拍，我自己還挺愛的～所以就留影了不少民宿外觀照。入住瑞里印象咖啡民宿的好處就是在紫藤花季就能在自家門口看見滿滿的紫藤花，旁邊的愛心裝置藝術很漂亮呢！再加上紫藤花牆、紫藤花架，完完全全就是走網美風路線，不美拍真的超對不起自己的啦！

幽靜的瑞里印象咖啡民宿很適合一泊二食體驗，外加咖啡烘焙體驗與手沖咖啡，那真的是行程上的圓滿！純樸的山間聚落，白天雲霧繚繞在山頭上，從茶田放眼望去使人心曠神怡，夜晚偶爾會發現領角鴞的蹤影，蟲鳴鳥叫的伴奏著讓你放鬆又自在，有機會來趟瑞里印象咖啡民宿住上一宿，留下最美好的回憶！

瑞里印象咖啡民宿

住址：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林98號

瑞里印象咖啡民宿網站：https://www.reylee-impress.com.tw/