花蓮的好山好水有一股魔力，總會讓人特別懷念，尤其是世界級美景-太魯閣的壯麗景觀，更是令人念念不忘。趁著這幾天天氣放晴，我和老婆決定再來一趟花東之旅，既然目標瞄準太魯閣，當然要找附近的旅館投宿，才是明智之舉。老婆提議再訂之前住過，位於新城火車站旁、蘇花改下、中橫太魯閣牌樓附近，交通樞紐的「星晟棧渡假飯店」。剛好最近飯店正推出季節限量優惠，一泊二食（早＋晚餐）平日價格不到 3000 元，C/P 值非常高。

這天我們從台北出發，設好 GOOGLE 導航，經由台 9 線北往南橫，跨太魯閣大橋後左轉（台 9 線），很快就抵達飯店門口。飯店備有停車場，停車不用煩惱；若是沒有開車，搭火車也很方便，出了新城火車站，只要步行 2 分鐘即可抵達飯店。

值得一提的是，當天我們在飯店，巧遇好幾批車頂載滿自行車的團體，原來「2024 環花東自行車賽」即將於 4/12-4/14 舉行，因為「星晟棧渡假飯店」是自行車友善飯店，所以成為許多車友住宿的首選。

其實「星晟棧渡假飯店」除了是自行車友善飯店，也是登山友善、寵物友善、穆斯林友善、素食友善。曾經在 2022 年，榮獲由法約爾國際認證機構，採 CSIM 神秘客服務稽核制度三大獎項：「 ISQM 國際服務品質認證」、「 FTH 友善運動賽事旅宿認證」、「 KLS 親善 Long Stay 旅宿認證」，非常優秀！

大門口右邊有一對石雕兔子，身著原住民服飾，可愛的的模樣，充當迎賓大使十分稱職。

大門口左邊有多功能無障礙坡道，除了可以方便肢障朋友使用，推行李、牽腳踏車也很方便。

平價飯店的大廳，裝潢當然不能跟星級飯店相比，不是走豪華氣派的路線，而是著重功能性和實用性。

不得不說，「星晟棧渡假飯店」在服務方面真的值得稱讚，尤其是資訊的提供，可說是鉅細靡遺。大廳的桌上、櫃台上，琳瑯滿目的文宣資料，旅客可自由取用。內容包括周邊旅遊景點的簡介、各種交通資訊，以及飯店提供的餐點服務...等。

大廳的裝潢雖然不豪華，但佈置得很用心，這個竹林造型的端景就很吸睛，有兩隻超萌的熊布偶坐陪，不拍張網美照怎麼行？

面街的落地玻璃牆邊，有一個吧台，閒暇時刻來這裡閒坐，滑滑手機、看看書，或者放空思緒耍廢，要多 chill 就有多 chill ！

大廳的一角設有幾套桌椅，休息、交誼都可。這裡也有飲料、零食、泡麵出售，嘴饞或是想吃宵夜，21:00 前可向櫃台購買。

到花蓮旅行，慢旅才是最好的方式；若要慢旅，又想省力，最好的交通工具，當然就是腳踏車。騎腳踏車漫遊很愜意，但是安全還是得擺第一，所以飯店也幫大家準備好了安全帽。

為了服務旅客，櫃台也提供自行車租借，價格和附近租車店差不多，卻更加方便。這裡還有一個好康，掃瞄 QRCODE ，在 GOOGLE MAP 給予五星好評，就送飲料一杯，研磨咖啡、竹薑茶、金桔檸檬三選一。

什麼叫做「家的味道」？就是溫馨的氛圍、舒適的環境、親切的問候、貼心的服務，這些「星晟棧渡假飯店」都俱備，所以我們住過一次就愛上。

電梯前的角落裡，有一個小驚喜，這裡有飯店免費提供的原住民服飾，旅客隨時都可借用拍照。

原住民釀造的小米酒是出了名的好喝，善飲的朋友來花東玩，不帶幾瓶回家享用怎行？為了方便旅客，飯店備有各式美酒，除了小米酒、各種濃度的金門高梁、洋酒也有。不喝酒的朋友，可以看看在地的農特產品和手工藝品，買幾個回家做紀念，也不錯。

「星晟棧渡假飯店」的房型眾多：雙人時尚房、雙人星海房、雙人景觀房、雙人漫遊房、星海三人房、星海四人房、星海六人房。這次我們住宿的是 309 雙人漫遊房，這個房間還有一個暱稱：「蜜月房」，至於為什麼？看下去，便見分曉。

房間內的寢具也很講究，全館都採用 Oeko-Tex 國際認證一級規格， 100% 純棉，質地柔順貼膚，防過敏且符合環保標準，即使是嬰兒也能適用。

都說「星晟棧渡假飯店」的資訊做得很好，果然連房間內都放著一本厚厚的說明，裡面的資訊包羅萬象，你想知道、甚至沒有想到的事，都詳細列出，令人嘆為觀止！

面對床，除了有電視，還有一個大大的觀景窗，薰衣草色的牆壁，特別又浪漫。

要注意！為了響應「環保旅店」永續旅遊政策，「星晟棧渡假飯店」不主動提供一次性備品 ( 個人衛生用品 ），但萬一你真的忘記帶，還是可以到櫃台購買。礦泉水和咖啡、茶包還是有的，另送一包泡澡包。另外一提，飯店每層樓都設有飲水機，自備水壺裝水，落實環保生活，才是地球的好公民。

309 雙人漫遊房之所以也叫「蜜月房」，答案就在這面牆上。兩人的食指、姆指連成一個＂無限＂符號，加上上面紅絲線的愛心，不就是「無限的愛」嗎？用這幅畫獻給新婚燕爾的夫妻，再適合也不過了！

我和老婆雖然已是老夫老妻，但是感情依然如膠似漆，住「蜜月房」一點也不違和！更開心的是，受到這幅畫的啟發，我們竟然發明了一個拍照的新手勢，名字就叫「無限的愛」！教學影片雙手奉上，希望大家一起學起來，並且幫忙推廣出去，讓天下所有有情人，都能沐浴在無限的愛裡，天天都是情人節！

「雙人漫遊房」外有一個大陽台，放著兩張舒適的躺椅，可以悠閒的看書、看風景，或者只是閒聊、發呆，都是非常愜意的享受。聽說天氣好的時候，在陽台上就可以欣賞到太平洋的日落美景，可惜我們來的這天，雲層太厚，無緣一見。

「雙人漫遊房」的另一個特色，就是有一個非常大的浴室，占了超過 1/4 的空間。把浴室裡的泡澡池裝滿水，倒入薰衣草泡澡包，新婚夫妻一起洗個綺麗的鴛鴦浴，那才真是「只羨鴛鴦不羨仙」哩！

衣櫃裡有個小驚喜，原來藏著一個小桌子！將桌板和桌腳組合起來，放上夜市買回來的鹹酥雞，邊吃、邊看電視，花蓮的靜夜，就是要這麼享受！

二樓洗衣房從早上九點開到晚上九點，備有投幣式的洗衣機、脫水機、烘衣機。對於出門多日又不喜帶太多行李的人，這可是大加分的服務。

RF 樓有健身器材，還有一台桌上足球機，是親子消遣的好選擇。除此之外，櫃台也提供桌遊租借服務，包括＂象棋、五子棋、彈跳戰棋、撲克牌、 麻將、拉密...＂詳情請洽櫃檯，以現場為主。額外提醒：所有公共設施只能 21:00 前使用喔！

RF 樓的包廂還有一個特別服務，只要事先預約，不管是烤肉活動，或是請原住民朋友現場表演，飯店都會幫忙安排哦！



要說 RF 樓的最大亮點，那當然是太平洋霞光萬丈的日出景觀，如果能親眼目睹日出時陽光照射在海面上的瑰麗情景，那該是多麼幸運啊！可惜我們入住兩天，都是雲層厚重的陰天，無緣欣賞。

入住的時候，櫃台小姐就會告知隔天日出的大約時間，如果你的運氣好，隔天是晴天，可別錯過欣賞美景的難得機會。

雖然我們起個大早，卻看不到日出，不過也不是完全沒有收穫，光是呼吸日出前清甜的花蓮空氣，聽聽此起彼落的蟲鳴鳥叫，看看中央山脈的翠巒、太平洋的碧海，就夠令人心曠神怡了。

聽說花蓮「新城老街」有許多好店，我們一得空立刻跨上鐵馬前往一探。

第一家造訪「短腿阿鹿」，這是一家餅乾店，出名的是＂可可亞曲奇餅乾＂。門口有幾隻造型雕塑，相當可愛。

「山海百貨」是推動地方創生的文創團隊「練習曲」，將閒置台電辦公廳舍打造而成，裡面有精選自各鄉鎮的品牌商品，也與在地知名私廚合作的在地風味餐食。各樓層都蠻有看點，想買一些在地的伴手禮，這裡是不錯的地方。

「新城照相館」是一間百年老屋，直到 2018 年左右規劃、修復完成後正式開放參觀。裡面有很多老相機實體和拆解的零件，攝影迷一定不能錯過。不僅如此，「新城照相館」更是電影「盛夏光年」取景之地，是文青打卡、旅人們懷舊必訪景點。

相對於「新城照相館」的懷舊風情，「Ji Ji Coffee吉吉咖啡」則是新潮的網美勝地，舒芙蕾好不好吃是其次，重點是後院的造景，美得讓你拍到手軟。大家可以參考這段影片：https://user130053.pse.is/5qj6f3

不過，若要我選「新城老街」必吃的美食，那便非「小臻脆皮臭豆腐」莫屬！

可別小看這台不起眼的發財車，當你吃到會噴汁的超脆臭豆腐時，絕對會發出和我一樣的感嘆：「這才是真正的古早味臭豆腐啊！」我們覺得這攤比那家有名的臭豆腐更好吃，還不用辛苦排隊，真心大推！

既然來到「新城老街」，當然不能免俗，拍張到此一遊的打卡照，證明確曾留下足跡。

去了一趟「新城老街」，吃飽喝足，打道點飯店，因為一泊二食的晚餐，正等著我們回來享用。

飯店餐廳的上一代是老字號港式飲茶餐廳，所以「星晟棧渡假飯店」的餐飲特色強調炊、蒸技巧，並結合在地原住民烤制手法，提供各式各樣餐點，包括＂團體餐、桌菜、合菜、僑團餐、韓團餐＂...甚至連＂穆斯林餐＂都有，詳細資料請看：https://www.starryinns.com/food

一泊二食的雙人餐可以選擇的是 320 元的＂單人套餐、小火鍋＂，也可以補差價選擇螃蟹牛奶鍋。

我們選擇一份＂照燒雞腿套餐＂，一個＂不老鍋＂。

＂照燒雞腿套餐＂分量很多，照燒雞腿厚實酥脆，很好吃；附湯是藥膳雞湯，料多味美，配菜、沙拉也很可口。

＂不老鍋＂的分量更大，還多附了一碗飯、一顆蛋。使用的加熱器不是卡式瓦斯爐，而是少見的無火紅外線爐，頗新奇。

冷冷的天，能吃上一鍋料多味美的火鍋，感覺很暖心。

我們很幸運，剛好遇上每週五、日，在飯店前面的新城夜市。愛逛夜市的我們，當然要去湊熱鬧，可惜肚子已經太飽，只能看著眾多美食流口水。

花蓮的夜晚格外寧靜，泡完澡，早早上床睡覺，因為我們明天打算起個大早，看看能不能看到日出奇景。

日出沒看成，吃早餐去吧！

活力早餐的地點是五樓餐廳，除此之外，三樓、一樓還有兩個餐廳，總計可席開 80 桌，即使是大型旅遊團，或是學校的畢業旅行也容納得下。

早餐的飲料有冰的＂芭樂汁、柳橙汁、紅茶、綠茶＂，熱飲則有＂現磨有機豆漿、焙炒研磨咖啡＂。

葷、素菜色都有，口味不錯。飯店還貼心的標示素食可用的菜色，對吃素的朋友相當友善。

白飯有，清粥也不能少；有了清粥，當然要有小菜來配。另備一鍋滷肉，想吃滷肉飯自己 DIY 。

主食另有＂蒸餃、饅頭、麵包＂可選，我還發現一鍋昨晚吃過的藥膳雞腿餐，裡面滿滿的雞腿肉，吃得我好過癮。

出門旅遊，想玩得盡興，早餐一定要吃飽。

「星晟棧渡假飯店」很貼心，如果您一早就要去登山、騎腳踏車，覺得早餐時間太晚，可於入住前一天 19:00 前告知飯店櫃檯，飯店就會依照當天狀況，幫您安排餐點，例如：外帶，時間提前...等。

吃完早餐，回房休息一下，我們就打包退房，準備尋幽探勝去也。

「亞泥生態園區」是親子旅遊的熱點，採上網預約制，至少三個工作天前，以 LINE 系統預約，不受理當日預約。例如：2 月 1 日可填寫 2 月 4 日（含）以後的預約參觀。

有免費導覽解說，每場次至多 20 人，開放預約場次如下：9:00、9:30、10:30、11:00、14:00、14:30、15:30、16:00，每場次解說導覽時間約為 1 小時。詳情請參考官網：https://accpark.org/

太魯閣國家公園是名聞海內外的國際級景點，雄偉壯麗、幾近垂直的大理岩峽谷撼人心弦！從「星晟棧渡假飯店」出發，車程只要 7 分鐘即可抵達，只有親自走一趟太魯閣，才能體會什麼叫「大自然的鬼斧神工」。

這一趟花蓮之旅，我們以「星晟棧渡假飯店」為軸，玩遍了附近有名的景觀，盡興而歸。「星晟棧渡假飯店」地理位置的方便，飯店服務的貼心，以及餐飲的多樣和美味，都令我們印象深刻。可以預期的未來，當我們再來花蓮，「星晟棧渡假飯店」一樣是口袋首選，也推薦給正在規劃花東之旅的您！

🎀花蓮太魯閣星晟棧渡假飯店🎀

🏡地址：花蓮縣新城鄉新興七街16號

☎️訂房電話：03-8610899

👉官網：https://www.starryinns.com/





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