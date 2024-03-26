【臺南美食】清明期間限定4~6人份潤餅套餐（需預約），把烤鴨、烏魚子、海陸食材包進去，精緻型潤餅，還有平日外帶限定的外帶小鴨~玥圓坊潤餅三重奏

四月份的假期就是清明節，四天連假除了掃墓外當然就是外出覓食。說到『玥圓坊』小編就會想到烤鴨，但想不到清明節也推出應景的『潤餅三重奏』，2024年4月3日～2024年4月12日期間限定，想吃先預約，內用限定。把烏魚子、片鴨、海陸食材包進去，和傳統的潤餅不同，個人覺得屬於精緻型潤餅，還有平日外帶限定的『外帶小鴨』。

清明來個不一樣的春捲

說到『玥圓坊』小編就會想到烤鴨，但想不到清明節也很有很應景的菜色，就是讓你在烤鴨店包潤餅，2024年4月3日～2024年4月12日期間限定『潤餅三重奏』，想吃先預約，內用限定。把烏魚子、片鴨、海陸食材包進去，和傳統的潤餅不同，個人覺得比較精緻型，但很可惜的是樂多要補習不能跟我們一起體驗包潤餅的樂趣，所以我們也把潤餅三重奏包了一捲回家跟樂多分享，另外再帶了外帶限定的『外帶小鴨』。

玥圓坊

『玥圓坊』和『滿玥軒』都是小棧的旗下品牌，雖然一樣都有賣烤鴨，但在餐點還是有區隔性。『玥圓坊』比較偏港式，除了烤鴨、燒臘外，也把鴨料理做延伸，在清明期間也推出『潤餅三重奏』，也針對想要外帶烤鴨的朋友推出平日限定的『外帶小鴨』，不管家庭聚餐或是平常外帶回家用餐都很方便，因為有點心和小品類，也很適合買來當下午茶點。

店內從調味料到手工的包子、叉燒酥、烤鴨都是由店內師傅親手製作、調製的，而烤鴨都是每天限量供應，所以建議想吃烤鴨的朋友一定要提前預訂，擔心現場點外帶餐點要等候的，也可以先電話預訂再取餐。

在店外騎樓可以透過玻璃窗看到廚師在廚房烹煮的過程。店內的用餐空間有一、二樓，櫃台前一面瓦片牆，通過拱門就是一樓的內用空間，以四人桌為主。一樓的風格延伸到二樓，而二樓是以大圓桌為主，也有獨立包廂。

店會員優惠

『玥圓坊』也推出會員制度，下載APP填完資料就成為一般會員，消費都可以累積點數兌換餐點，生日也有會員生日禮。也有儲值方案，儲值越多送越多。《會員方案及回饋請依現場公告為準》

期間內用限定潤餅三重奏(需預約）

『潤餅三重奏($1988/套)』

期間限定款潤餅三重奏，販售時間是2024年4月3日～2024年4月12日，每天都有限定數量，所以採預約制，內用限定。

現在很多家庭沒有清明節都會自己準備餅皮和配料，拜拜的時候直接到市場或商店購買幾捲潤餅，也漸漸遺忘小時候全家人在一起包潤餅的日子。而現在的小孩也因為家裡沒有自己包潤餅，所以也沒能夠體驗到這個習俗，所以我覺得這一套潤餅三重奏還蠻適合家人甚至帶上小孩一起，感受一下全家包潤餅。

有別於傳統潤餅，這套是把烏魚子、櫻桃鴨片鴨、鮮蝦、松阪豬當作食材，再搭配小菜和特製醬汁，屬於比較精緻型的，適合4～6人。

包潤餅的主食有片鴨、松阪豬、厚蛋，在擺盤上也很有講究，使用一些蔬果搭裝飾，松阪豬擠上一點金桔也不錯。而片鴨是使用櫻桃鴨烤的，肉帶著皮，因為有皮味道更香，當然要沾上甜麵醬，我覺得這個甜麵醬是升級版的，香中帶甜，個人覺得有點梅子的味道，還蠻解膩的。

另一盤是烏魚子、蝦子、蒜苗片、蘋果片和鳳梨， 烏魚子和蘋果片很搭配，蝦子可以沾上主廚特調的芒果優格醬，再一起包進潤餅裡。

想說為什麼一定要這樣的配菜，原來是把傳統潤餅配菜的豆乾、豆芽菜、高麗菜做變化，炒過的豆芽菜油亮油亮的，豆干切薄片炒木耳，而高麗菜則和蛋酥做搭配。



潤餅皮有兩籠，每一張潤餅皮間都有用烘焙紙區隔，避免餅皮黏在一起。而醬料有花生粉、甜麵醬、梅子醬。梅子醬適合沾松阪豬，甜麵醬當然就是搭配片鴨，而花生粉是潤餅必加，花生粉有加入糖。

第一次吃到這麼特別的潤餅，什麼都可以加都不奇怪，都可以任意搭配，小小一捲，小巧好入口。這次是跟大舅子一起來，可惜的是樂多要補習不能一起來，但小編還是包了一捲加了烤鴨、烏魚子等食材的潤餅跟樂多分享。

外帶小鴨(平日外帶限定)

『外帶小鴨($890/套)』

外帶小鴨是一鴨三吃，有片鴨、避風塘鴨骨、醬爆鴨骨，外帶限定，週一~五12:00~18:00供應，記得先預約。因為吃潤餅三重奏這天樂多補習不能來，所以也幫他外帶小鴨回家。

選用小隻的番鴨，抹上主廚特製麥芽糖水後經過爐烤後，烤至全熟。再將番鴨片皮，拿一片餅皮包進片鴨和蒜苗段，當然要加上經過升級的甜麵醬，小編會說升級是因為這次吃到的甜麵醬味道更香帶點甜和梅子的味道。片鴨油亮的外皮，底層還帶點油脂層，就算放涼了，也不會覺得膩口。

避風塘鴨骨用酥炸的方式，還有馬鈴薯切的薯條，個人覺得一定要九層塔。喜歡啃骨頭的朋友一定會喜歡這一道，啃著骨邊肉和咬著骨頭的快感，會讓人一塊接著一塊。

醬爆鴨骨使用鴨骨、高麗菜和九層塔等爆炒，鴨骨的骨邊肉也吸附了醬汁，家裡如果有白飯，白飯淋上醬汁也很下飯。

單點

『潤餅三重奏』大約是4~6人的份量，因為太愛他們家的包子，所以再單點『黑椒火鴨包($138/2顆)』和『筍香火鴨包($138/2顆)』，鴨肉、高麗菜、筍子、紅蘿蔔洋蔥等食材製作的內餡。有辣和不辣的，小編喜歡上頭加了黑芝麻的辣口味，但那種辣是多數人都可以接受的微微微黑胡椒辣度。

店家資訊

玥圓坊

【地址】台南市東區光明街211號(Google地圖)

【位置】大約光明街與東平路口

【電話】06-2083201

【時間】11:30~14:30、17:30~21:30

【網址】粉絲團

【停車】有路邊公有收費停車格

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