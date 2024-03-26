平價市政府美食-天東86牛肉麵永吉店─永春捷運站美食，一口入魂極嫩牛肉！台灣美食評鑑500盤美食推薦，必點人氣TOP1麻辣牛魔王雙料冠軍牛肉麵，肉量超多、醇厚牛肉湯、麵條軟Q有麵勁，加點香辣過癮皮薄肉厚紅油抄手、涮嘴拼盤-天東霸王滷，搭上一瓶天東秘制酸梅湯，已滿足│附菜單，信義區午餐、信義區美食推薦、台北牛肉麵推薦+1

目錄索引

1. 關於天東86牛肉麵永吉店

2. 天東86牛肉麵永吉店環境開箱

2.1 交通指引│天東86牛肉麵永吉店

2.2 天東86牛肉麵永吉店外帶點餐區

2.3 天東86牛肉麵永吉店內用點餐區

2.4 天東86牛肉麵永吉店自助區

2.5 天東86牛肉麵永吉店用餐空間

3. 天東86牛肉麵永吉店餐點分享

3.1 人氣TOP1 │香麻牛魔王雙料冠軍麵

3.2 人氣TOP2 │紅油抄手

3.3 人氣TOP3 │天東霸王滷

3.4 小菜 │燙青菜

3.5 飲品│天東秘制酸梅湯

4. 消費資訊

4.1 天東86牛肉麵永吉店餐點評價

4.2 天東86牛肉麵永吉店菜單

5. 平價市政府美食相關資訊

5.1 分店資訊

關於天東86牛肉麵永吉店

「平價市政府美食」

「永春捷運站美食 x 信義區午餐」

「信義區美食推薦、台北牛肉麵推薦」

天東86牛肉麵永吉店在哪裡？

天東86牛肉麵永吉店位於台北市信義區永吉路120巷83號，近台北市政府、永春捷運站、市政府捷運站，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

天東86牛肉麵永吉店環境 / 餐點特色

「台灣美食評鑑500盤美食推薦」

「簡約舒適用餐空間 x 人氣牛肉麵」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-永春捷運站(1號出口，走路9分鐘)、市政府捷運站(4號出口，走路6分鐘)；公車-消防局站 (走路3分鐘)

機車：附近機車停車格 (永吉路120巷)

汽車：168Parking -永吉嘟嘟房加盟停車場、宜舍停車場-永吉 (走路1分鐘)

天東86牛肉麵永吉店環境開箱

交通指引│天東86牛肉麵永吉店

永春捷運站 / 市政府捷運站 / 消防局公車站 / 機車停車格 / 汽車收費停車場

月底平日午餐時間，到距離工作地點不遠的平價市政府美食─天東86牛肉麵永吉店，吃午餐。

搭乘捷運到市政府捷運站下車後，走路不到10分鐘即抵達位於 台北市信義區永吉路120巷83號的 天東86牛肉麵永吉店；也可搭乘公車到消防局站下車；騎車可停放於附近的機車停車格；附近亦有汽車收費停車場，搭乘大眾運輸、騎車開車前往都蠻方便的。

牛肉麵店門口

店門口有機車停車格，蠻方便的。

營業時間

天東86牛肉麵永吉店營業時間為：

每天11：30~14：30 / 17：30~21：00。

天東86牛肉麵永吉店外帶點餐區

外帶點餐區

選擇外帶的朋友們，可以在專門設置的外帶點餐窗口按鈴 → 點餐。

天東86牛肉麵永吉店內用點餐區

內用點餐區後方有設置放大版菜單，方便參考、點餐。

天東86牛肉麵永吉店自助區

飲料自助區、醬料自助區、餐具自助區。

質感餐具 / 兒童餐具

貼心準備兒童專用餐具，讓攜帶幼兒前往的朋友們拿取使用。

醬料自助區

可依照個人口味喜好添加。

天東86牛肉麵永吉店用餐空間

在簡約風格、潔淨舒適的空間裡，設置方便一人用餐的吧檯型長桌，與4人桌、6人桌。

吧檯型長桌個人座位區

4人桌 / 6人桌

天東86牛肉麵永吉店餐點分享

參考菜單上有皇冠圖樣的餐點，點了：

麻辣牛魔王雙料冠軍麵

紅油抄手

天東霸王滷

天冬秘制酸梅湯

燙青菜

人氣TOP1 │麻辣牛魔王雙料冠軍麵

麻辣牛魔王雙料冠軍麵 280元

可選擇粗麵條或細麵。

現燙麵條 → 擺上刷滿存在感帶筋的大塊牛肉、大片牛肚，加入時令蔬菜、蔥花點綴 → 上桌。

牛肚處理得相當乾淨、牛腱肉滷製得十分入味，可以吃到滷汁的迷人香氣、無肉腥味雜味的軟Q嫩牛肚、滑嫩帶有牛筋膠質感的厚切牛腱肉，喝口真材實料、時間火候淬鍊的醇厚牛肉湯，嚐嚐保有麵條Q勁吸取湯頭香氣更加美味可口的麵條，吃完這碗已飽。

人氣TOP2 │紅油抄手

紅油抄手 75元

麻辣控很推這道！

以現點現燙的抄手為主角，淋上獨家配方紅油醬汁，皮嫩餡料紮實的抄手巴附上香氣飽滿微辣感醬汁，美味分數有在線。

人氣TOP3 │天東霸王滷

天東霸王滷 200元

豆干、海帶、滷蛋、牛肚、豬頭皮、花干、百頁豆腐攏總五，一盤可以吃到滷製相當入味的7樣食材。

滷汁香氣蠻飽滿的，整體鹹度很嘟賀，不會覺得太鹹，可以吃到食材原味。

小菜 │燙青菜

燙青菜 40元

供應的燙青菜種類依當天為主。

現燙時令蔬菜 → 淋上秘制滷汁 → 上桌。

飲品│天東秘制酸梅湯

天東秘制酸梅湯 80元

噴香、微辣牛肉麵，配一瓶沁涼解渴，酸酸甜甜會回甘的酸梅湯，很~對~味。

消費資訊

用餐日期：2024/03月

付款方式：現金

天東86牛肉麵永吉店餐點評價

Google搜尋信義區美食推薦，注意到這家永春捷運站附近的平價市政府美食─天東86牛肉麵永吉店。

在維持潔淨、舒適的用餐空間裡，細細品味擁有高人氣的麻辣牛魔王雙料冠軍麵、紅油抄手、天東霸王滷、燙青菜、秘制酸梅湯，注入滿滿用心料理的餐點，美味分數都有在中上，沒有覺得地雷的餐，之後有在附近會想再來吃。

天東86牛肉麵永吉店菜單

平價市政府美食-天東86牛肉麵永吉店菜單 (攝於2024/03月)

平價市政府美食-天東86牛肉麵永吉店菜單 (攝於2024/03月)

平價市政府美食相關資訊

天東86牛肉麵永吉店

設施：洗手間

類型：平價市政府美食 / 永春捷運站美食 / 信義區午餐 / 信義區美食推薦 / 台北牛肉麵推薦

⏰ 營業時間

每天 11：30~14：30 / 17：30~21：00

📍 地址：台北市信義區永吉路120巷83號

📞 電話：02-2756-3050



檢視較大的地圖

分店資訊

天東86牛肉麵天母店

⏰ 營業時間

每天 11：30~14：30 / 17：30~20：00

📍 地址：台北市士林區天母東路86號

📞 電話：02-2873-4649

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天東86牛肉麵IG

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