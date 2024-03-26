偽出國！讓你一秒到歐洲！這間「藍氣球咖啡」擁有古典歐式貴族裝潢，天花板上還有盛開的玫瑰花海，真的讓人彷彿置身於浪漫的電影情節裡，隨便拍隨便美！氣派非凡的「藍氣球咖啡」，可是不少網美跑咖的口袋名單，這裡還有精美的法式擺盤，讓人有貴婦般的享受！招牌馬卡龍都是由法國師傅精心製作的，色彩繽紛、外觀精緻，每一口都散發著濃濃的法式風情，重點是口味選擇多元，現在更還推出了熱壓吐司、帕里尼，讓各位在這不只能享用下午茶，也能當正餐在「藍氣球咖啡」裡慢慢享受一切。「藍氣球咖啡」真的很讓人沉浸在這優雅又浪漫的氛圍裡，特別很適合情侶、好姐妹約會打卡拍照和聊天的好地方。下次想找竹北咖啡廳坐坐，這裡絕對不能錯過！

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「藍氣球咖啡」位在光明五街的巷弄內，鄰近竹北文化公園、竹北家樂福，附近很多停車場、路邊收費停車格，停車上還算方便。

店門口的法式遮陽棚以及挑高半落地窗為設計，在外頭就能感受到「藍氣球咖啡」的貴氣逼人。

一進來，就被這浮誇古典歐式貴族裝潢給震驚到！古典歐式復古傢俱結合華麗的水晶吊燈，真的非常霸氣！這次來還多了天花板的玫瑰花海，看起來更氣派、更美了！

店內擺放了不少闆娘私藏的珍稀瓷器、古典桌鐘、古典檯燈、歐式掛畫，隨便一個角落都能拍出絕美照片。

🔺法式馬卡龍雙人下午茶套組 $1490

(包含12顆馬卡龍、茶飲任選一壺、飲品任選一杯、升級成法式擺盤)

🔺白巧克力酒抹茶拿鐵咖啡 $260

低消一杯飲品，酌收10%服務費，內用限時120分鐘。

想要來份夢幻的下午茶組合嗎？點這份「法式馬卡龍雙人下午茶套組 」準沒錯！歐式餐盤杯具、文藝復興畫作托盤、鮮花以及鳥籠點心架，怎麼都覺得這餐下午茶很值得！

裡頭包含12顆馬卡龍鳥籠點心架、茶飲一壺、飲品一杯以及升級成美美的法式擺盤，完美複刻電影裡的歐式貴婦下午茶。

馬卡龍是選用知名品牌HABIBI，廚師是法國人，使用法國進口原物料，搭配台灣人常見的食材，讓馬卡龍口味不只有道地且又結合了創新，店內共有18種口味選擇，更還有每日隱藏版口味。

當天我最喜歡酒香的葛瑪蘭威士忌、經典70%巧克力、海鹽焦糖、黑芝麻等等口味，這幾款香味突出又不會覺得太甜膩～

吃甜食當然要配一杯好茶啊！點套餐直接幫你升級成美美的法式擺盤，除了有絕美的歐式杯具組外，一旁還有鮮花、有機乾果、綜合有機豆、小瓷兔等等裝飾，更有一種貴婦級的享受！一旁附上的手搖鈴，是當你想回沖的時候搖一搖，就會有服務員前往，很貼心的服務！

當天點的是無咖啡因的歐洲水果茶，以蘋果、洛神花、黑醋栗等等六種水果組成，入口果香四溢，酸酸甜甜的，非常溫和好喝，喝不夠還能回沖。

「玫瑰拿鐵」裝在粉紅色的杯子裡，還撒上玫瑰花瓣，整個好夢幻，喝起來帶有淡淡天然的玫瑰花香，不搶走拿鐵的風味。「白巧克力酒抹茶拿鐵咖啡」帶有淡淡的酒香、微微的抹茶苦韻以及迷人的奶香，甜甜的滋味非常順口好喝。

🔺墨西哥費城牛肉 $250

🔺田園雞肉帕里尼 $260

這次回訪「藍氣球咖啡」發現多了鹹食，有熱壓三明治以及帕里尼可以選擇，而且份量都還不小，拿來當正餐也很合適。「墨西哥費城牛肉」熱壓三明治，吐司口感非常酥脆，裡面是美式香辣肉醬，大口咬下肉香四溢。「田園雞肉帕里尼」夾入雞肉、甜椒、番茄等等多種食材，是款較清爽無負擔的輕食選擇。

🔺拼盤點心 $250

拼盤點心包含馬卡龍、可麗露、橙香瑪德蓮各一個，可麗露口感外脆內濕潤，一口咬下是濃厚的蛋香、奶香以及香草香氣，金黃色澤的橙香瑪德蓮，口感鬆軟細緻，散發著柳橙的清香，一次滿足甜點界的三大經典。

「藍氣球咖啡」也有設置戶外座位區，種滿了觀葉植物、鹿角蕨等等，可以享受完全不同的氛圍。

一進入「藍氣球咖啡」，就會讓人沉浸在巴洛克風格裝潢的浪漫氛圍裡，有讓你置身在歐洲旅遊的感覺，店內擺放著不少老闆娘的珍貴收藏品，像是歐式復古傢俱、桌鐘、吊燈等等，絕對會讓你大開眼界，最後「藍氣球咖啡」也有提供婚紗攝影包場，讓你也能有超美、超有質感的婚紗照。