新竹宵夜、家庭式居酒屋推薦！「屋頂食酒處」為屋外關東煮全新品牌，懷舊復古裝潢，販售著各式獨創私房料理、炸物、開胃菜，還有自釀精品生啤酒！

來開箱屋外關東煮全新品牌「屋頂食酒處」，以舊物打造出屋台風格的家庭式居酒屋，懷舊復古裝潢、日式屋台風的吧檯，讓整個用餐氛圍更加輕鬆愜意，來一次就愛上！「屋頂食酒處」餐點有各式炸物、麵類、私房料理可以選擇，都是自家研發的獨創風味，開胃菜很推薦「涼拌山豬皮」，口感爽脆又酸辣，非常下酒！淋上正宗四川辣油潑子醬汁的「牛三寶拼盤」也是必點！以日本柿種取代炸粉的「柿種嫩雞柳」也很值得一試！主餐推薦你清爽的「鮮芥末茶泡飯」，重口味者可以試試「沙茶牛肉麵」。這裡販售的酒類都很有特色，尤其是自釀精品生啤酒，獨特的百香果香氣，只有在這才喝得到，另外也有各式調酒、日本梅酒、清酒可以選擇！下次下班後不知道要去哪裡小酌嗎？就來充滿人情味的「屋頂食酒處」吧！包準不會讓你失望，但生意很好，建議各位事先訂位唷！

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「屋頂食酒處」就位在新竹振興路橋下方，新竹國民小學的後方，距離清大南大校區也很近，陸橋底下都是路邊收費停車格，所以停車上非常方便。

「屋頂食酒處」獨棟建築坐落在鐵道旁邊，格外愜意，很喜歡落地窗設計，可以看到老屋與燈光營造出的溫馨氛圍感，一樓是「屋外關東煮」，走上二樓就是「屋頂食酒處」居酒屋，樓梯間還有不少設計感十足的拍照打卡牆，由於鄰近鐵道，所以可以看到火車經過，鐵道迷快收藏起來。

走上二樓，雖然是在室內，但是營造出輕鬆愜意的露台感，搭配這裡懷舊復古的裝潢，還保留老屋的女兒牆及酒籃改造的桌椅，更還有日式屋台風格的吧檯，一磚一瓦都是以舊物拼湊出來，完全賦予新的生命，整個空間都好讓人喜歡。

▲屋頂食酒處菜單價格

這裡真的有太多特色餐點都好誘人，可惜胃只有一個，所以這次就先點了幾道來試試啦！

🔺薯片 $160

來到居酒物，當然少不了「薯片」，以原塊厚切馬鈴薯帶皮下去油炸，每一片都是金黃酥脆，另有三種醬料可以選擇，包準讓你一口接一口停不下來！

🔺涼拌山豬皮 $160

「涼拌山豬皮」是炸過的山豬皮，加上小黃瓜絲、花生帶來的爽脆口感，淋上特調麻辣酸辣醬後，更是道清爽開胃的下酒菜。

🔺牛三寶拼盤 $320

下酒菜還必點「牛三寶拼盤」，牛筋、牛肚、牛腩淋上正宗四川辣油潑子醬汁，再灑滿蔥花、白芝麻，吃起來又辣又麻，整個超過癮！薄切牛腱肉口感不柴，牛筋、牛肚口感相當彈牙，整體份量還不少，很適合大家點一份來分食。

🔺廣島牡蠣 $250

「廣島牡蠣」同時吃得到牡蠣爆漿的鮮甜，以及香酥脆的炸皮，牡蠣熟度剛好，顆顆飽滿又多汁，搭配新鮮芥末醬，更增添濃郁又嗆鼻的口感，這道推薦必點！

🔺柿種嫩雞柳 $180

「柿種嫩雞柳」以日本柿果取代炸粉，讓雞柳吃起來皮脆肉嫩，除了多了股迷人的柿果香氣外，柿果粉也造就出類似鹹蛋黃的沙沙口感，搭配桔橙醬享用，更多了股果香，吃起來更加清爽。

🔺糖醋雞腿 $180

酸甜滋味的「糖醋雞腿」，是道會讓你想起媽媽的家常菜，去骨雞腿肉非常鮮嫩多汁，不自覺會想讓你來碗白飯來配。

🔺沙茶牛肉麵 $180

🔺鮮芥末茶泡飯 $220

想找爽口一點的餐點，推薦你「鮮芥末茶泡飯」，鮮甜的柴魚昆布高湯混合著煎茶香氣，同時還吃得到Q彈的生章魚、入口即化的魚肉及鮮甜蝦肉，更還有爆漿鮭魚卵以及新鮮芥末的嗆辣感。

「沙茶牛肉麵」不說還以為是咖哩麵！以手工汕頭粗麵，淋上厚厚的自製沙茶醬，滿滿濃稠醬料吃起來完全不膩口，混合著堅果、扁魚香氣，還有不少的牛腩肉在裡面。

🔺交朋友精 釀生啤酒 $180

🔺啤話人生 釀生啤酒 $200

🔺紀州 熊野蒸餾所 UME-GIN $420/杯

🔺調皮人生 $350

🔺台灣精神 $350

來到「屋頂食酒處」，絕對要來上一杯自釀精品啤酒！以獨家的配方，砸大錢找代工釀造，獨一無二的滋味只有來「屋頂食酒處」喝得到，一杯只賣你$180~$200，說真的CP值很高！喜歡清爽一點的推薦點「交朋友 精釀生啤酒」，入口是爽口的百香果香氣，非常順口且不苦澀，真的好好喝！喜歡厚重大人味，推薦你「啤話人生 精釀生啤酒」，是以烘烤過的黑麥芽下去釀造，帶有討喜的焦糖、巧克力香氣，尾韻帶有咖啡的苦味，味道醇厚且香氣豐富，也是好喝到哭！

梅酒天花板！這支「紀州 熊野蒸餾所 UME-GIN」梅酒控一定要來上一杯，以完熟南高梅釀造，果香馥郁且酸甜度適中，推薦加點氣泡水，搭在一起，真的很好喝。「屋頂食酒處」提供很多元的特色調酒，「調皮人生」是以「啤話人生精釀生啤酒」為基底，加入奶油、威士忌等等，同時喝得到咖啡、巧克力、牛奶以及威士忌的香氣，是帶有後勁的調酒。「台灣精神」這個調酒真的很台！加了保力達B以及檳榔汁，真的超特別，來一杯絕對給你滿滿精氣神！

「屋頂食酒處」於2024年初才正式開幕，一定要來一杯自家精釀生啤，風味獨特且價格不貴，整體不管是酒類、餐點，都很有自家特色，讓新竹宵夜、新竹居酒屋又多一間口袋名單，「屋頂食酒處」絕對值得讓你收藏起來。