竹北新開幕「碳吉鍋物」，一個人就能獨享炭燒麻辣牛肉火鍋！大塊牛肉加上慢火慢燉的湯頭，伴隨著炭火香氣，冷冷的天來上一鍋，再幸福不過了！

想賺大錢，就來「碳吉鍋物」吃鍋吧！一個人就能獨享炭燒麻辣牛肉火鍋！大塊牛肉加上慢火慢燉的湯頭，伴隨著炭火香氣，冷冷的天來上一鍋再幸福不過了！不吃牛，也有微辣的豬肋排鍋可以選擇！新竹竹北這間新開幕的「碳吉鍋物 TanJi 碳燒麻辣原肉鍋物」，主打一個人也能享用古早味炭燒煙囪火鍋，湯底可自行選擇辣度，另有豬肉鍋可以選擇，內用免費提供冰淇淋、解膩的烏梅汁可以無限享用。

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「碳吉鍋物 TanJi 碳燒麻辣原肉鍋物」就位在竹北文化公園旁邊，周圍有不少路邊收費停車格，公園內也有大型地下停車場，停車可以說是相當方便。

「碳吉鍋物」店名就是賺錢的諧音，好記又有親切感，店門口還有打卡牆，精心設計的沁煙效果，還播放著現在時下最流行的「科目三」音樂，整個趣味感十足。

店內以2-4人座位為主，主打一個人也能來享用碳燒鍋物，店內還擺放了不少鹿角蕨來妝點，讓整個用餐份圍更多了些療癒感。

▲碳吉鍋物菜單價格

🔺麻辣碳吉豐盛鍋 $450

🔺微麻辣豬肋排鍋 $390

🔺上湯濃郁碳吉豐盛鍋 $450

「碳吉鍋物」使用古早味的煙囪鍋來盛裝，中間再放入木炭來加熱保溫，讓你每一口都是熱呼呼地享用，不時還能聞到陣陣炭香味，這樣吃火鍋，別有一番風味，慢火燉煮的食材吃起來也格外入味！

自助吧區有醬料、烏梅汁以及冰淇淋可以無限享用～

其中酸梅汁真的很好喝，當天去一大桶很快就被客人喝到見底，烏梅味道超濃郁，好喝到還推出了瓶裝來販售。

每日新鮮熬煮的大骨高湯有四種辣度選擇，分別是招牌麻辣、輕麻辣、微麻辣以及不辣的原味鍋，每個鍋底都有數種青菜、菇類、豆芽菜、豆腐、玉米、鴨血等等食材當作底料，都是以天然食材呈現給客人，讓吃麻辣鍋也能健康一點的吃。

「麻辣碳吉豐盛鍋」把店裡所有的牛肉類、內臟類都融入到這一鍋了，包含牛三寶、牛肉片、豬肉片、肥腸等等數十種食材，真的是名副其實的豐盛鍋！麻辣湯底使用天然中藥滷包以及辣椒熬煮，喝起來是像融合了牛肉麵以及麻辣鍋的味道，真的是又香又辣，重點是不油膩，辣得很溫和，整鍋喝完也不會覺得負擔感太重！不得不說，牛腱心還蠻大一塊地，燉煮至入味軟爛，還帶點膠質感，真的好吃。

🔺麻辣肥腸鴨血 $100

🔺豬肉片/牛肉片 $100

🔺牛筋/牛肚 $100

🔺老油條 $50

🔺青菜 $50

放入油條下去翻滾個幾圈，那吸了飽滿香辣的湯頭，加上酥脆口感，真的可以加點！肉食控也還能加點肉片唷！飽足感更夠～

豬肥腸部份，吃起來不腥，處理很乾淨，跟麻辣鍋搭在一起也很對味。鴨血也滷得入味且口感又多汁。

軟Q的牛筋也是充滿膠質感，吃火鍋也能補充滿滿膠原蛋白。

蜂巢狀的牛肚口感很彈牙，滷得也很入味，整體來說，牛三寶都蠻有水準的。

「上湯濃郁碳吉豐盛鍋」是原汁原味的湯頭，在炭火慢燉下越煮越甘甜，喝完也不會口乾舌燥，搭配滿滿的原型食物，完全是老少閒宜，兼具營養與美味的火鍋。

「微麻辣豬肋排鍋」由於辣度減低，所以麻辣香氣也少了一些，整體喝起來是輕甜的滋味，主角豬肋排超大一根，筷子輕輕一夾就骨肉分離，大塊肉不需咀嚼就入口即化，給不吃牛的朋友一個好選擇。

飯後也不忘去吃個幾球冰淇淋收尾！

「碳吉鍋物 TanJi 碳燒麻辣原肉鍋物」賣著猶如火山造型的鍋物，燒紅的木炭，聳立的煙囪，飄著陣陣炭香，溫火慢煮的鍋底，搭配豐富的配料，冷冷的天來上一鍋，整個身子都暖了起來，以純天然食材供應，不使用加工食品，更能放心大口吃。