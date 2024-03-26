蘆洲美食推薦！在地火烤兩吃燒烤吃到飽老店「昭和園」，平日只要$555 起享火鍋加燒烤吃到飽，多種價位可選擇，加價升級龍蝦、肋眼牛排、日本A5和牛、極品大鮑魚、生食級干貝、法國海螺、泰國蝦、天使紅蝦、豬排、草蝦、蛤蜊……等超過百種新鮮食材通通吃到飽 ，指定價格紅酒加生啤酒無限暢飲，全價位自助吧：飲料、甜點、冰淇淋任你吃！指定方案加贈「鹿兒島和牛」乙份，壽星優惠當日8折、當月9折(壽星優惠部分方案不適用)，超值美味吃到飽就在「昭和園蘆洲店」！

警語：飲酒適量請勿開車、未滿18歲禁止喝酒。

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蘆洲美食在地10年老店「昭和園」555起就有火烤兩吃吃到飽！

昭和園是全台連鎖店，團隊經營超過20年了囉！

昭和園每間分店的優惠活動不太相同，本文分享的是「昭和園蘆洲店」，

「昭和園炭火燒肉屋蘆洲店」是在地老字號的火烤兩吃燒烤店，

在地深耕經營已超過10年！最近的捷運站是「蘆洲捷運站」哦。

蘆洲燒烤懶人包

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昭和園炭火燒肉屋蘆洲店平日只有晚上營業，

假日則是從中午開始營業，但中間有休息。

建議大家用餐前先訂位，才不會等太久啦。

昭和園的裝潢很有日式風，

大門前美美的造景櫻花真的很好拍。

昭和園提供火鍋燒烤吃到飽，吃到飽有多種價位可選擇。

平日吃到飽最便宜只要555起哦！

不想吃到飽也有單點或套餐可以選擇！

昭和園營業時間 消費方式

昭和園營業時間

一~四：17:30~24:30

五：17:30~01:00

六：11:30~15:00、17:30~01:00

日：11:30~15:00、17:30~24:30

吃到飽價位分成： $777、$999、$1199、$1799

平日吃到飽最低只要$555起/假日$777起

套餐 499起/人。

昭和園 和風用餐環境

昭和園蘆洲店的用餐環很寬敞，排煙設備也做的很好，

這裡使用真炭火燒烤，用餐時幾乎沒有聞到太大的油煙，

如果擔心吃完衣服燒烤味道太重，

櫃檯有貼心提供去味噴霧，真的蠻加分的。

除了門口，用餐區也有美美的櫻花造景哦。

剛好被安排在櫻花樹前的座位，

邊用餐邊享受美景氛圍，真的很放鬆。

牆上的佈景也很有日式風。

座位旁提供收納籃，

外套包包等物品不怕沒地方放。

昭和園日式燒肉蘆洲店 打卡活動 帶殼生蠔吃到飽

昭和園日式燒肉蘆洲店打卡活動

新鮮帶殼生蠔吃到飽，

來店用餐打卡即送生蠔吃到飽，

每日數量有限，送完為止唷！

昭和園日式燒肉蘆洲店 消費滿額活動

只要消費999元以上吃到飽方案，配合店家打卡活動，

可以玩時來運轉轉盤，轉到的優惠，可以當天兌換哦！

昭和園日式燒肉蘆洲店menu 菜單 壽星優惠活動

昭和園日式燒肉蘆洲店真的很佛心耶，

昭和園蘆洲店活動真的很多，也很推薦大家來這裡慶生，

壽星優惠當日壽星用餐打8折、當月壽星打9折！

($1199以上價位不適用壽星優惠哦)

昭和園吃到飽有多種價位可選擇，

平日吃到飽最便宜只要555起哦！

若不想吃到飽也有單點或套餐可以選擇！

大家可以依照自己想的吃食材來選擇價位，

吃到飽百種食材：真牛舌、戰斧豬排、墨魚香腸、魚下巴、美國黑牛橫膈膜、

比臉大牛排、香滷大腸、藍鑽蝦、天使紅蝦……等新鮮食材！

本篇分享的內容是極致豪華$1199再加$599！

$1199極致豪華(不能使用任何優惠)

生啤酒/日本沙瓦喝到飽

日本A5和牛、西班牙伊比利豬、法國海螺、生食級干貝、台灣嚴選泰國蝦、墨魚香腸。

極致豪華1199再加價599就贈送「鹿兒島和牛」一份，

還享波士頓龍蝦、極品大鮑魚、肋眼牛排等食材吃到飽，

紅酒無限暢飲，真的太划算了！

不論親友聚餐、重要聚會，

想要吃到最頂級食材，選這個等級就沒錯。

警語：飲酒適量請勿開車、未滿18歲禁止喝酒。

昭園園使用平板點餐，光看999價位的食材就很不錯了，

有豬小排、松阪豬、韓式豬五花、五香滷大腸、各種肉片及海鮮。

$1799價位真的超級豐盛！

日本A5和牛、波士頓龍蝦、極品大鮑魚、肋眼牛排， Prime牛肉、天使紅蝦、草蝦、

西班牙伊比利豬、法國海螺、生食級干貝、台灣嚴選泰國蝦、墨魚香腸等新鮮食材吃到飽，

生啤、日本沙瓦、紅酒無限暢飲，再贈送「鹿兒島和牛」一份，

警語：飲酒適量請勿開車、未滿18歲禁止喝酒。

自助吧吃到飽提供冷熱飲、爆米花、可口可樂、冰淇淋、銀耳蓮子湯哦。

昭和園一燒十味是他們的特色，提供十種佐料讓饕客搭配，

有味噌醬、辣味醬、蒜蓉醬等醬料，還有韓式泡菜也是自取哦。

每桌備有6種調味粉，

可以自行依食材和口味來添加味道。

自助吧有各式麵類不怕吃不飽。

甜甜爆米花，大人小孩都愛吃。

飲品有熱咖啡、熱可可、冰的日式煎茶、可爾必思、烏龍茶、雀巢奶茶。

甜的銀耳蓮子紅棗湯，料真的給超多耶。

冰的汽水還有愛玉、豆花。

三種口味冰淇淋和可以烤的冰淇淋。

選擇1799的的價位就有生啤酒、日本沙瓦、紅酒無限暢飲哦。

警語：飲酒適量請勿開車、未滿18歲禁止喝酒。

不得不說昭和園的食材，不論海鮮或是肉品真的都很新鮮，

昭和園重調原肉主義，以吃到飽價格，吃得到單點價位的食材品質。

排煙系統也設計的不錯，無煙炭火燒烤真的好香，

但身上不會有什麼味道，吃完超滿足耶！

吃到飽的價格，不是只有燒烤哦，

還有火鍋可以吃，多種湯頭可選，

因為帶寶貝來用餐，選了原味昆布湯，

火鍋清甜好吃，點蔬菜補充纖維質，火烤兩吃真是絕配。

一次點多種海鮮就會有海鮮船擺盤，

鮮甜波士頓龍蝦、多種蝦子、極品大鮑魚、蛤蜊等食材吃到飽，真的太讚了！

龍蝦已經有貼心煮過，不需要煮太久，

只要放到火鍋燙一下就可以食用了。

昭和園的食材超級新鮮，上菜速度也很快。

昭和園有提供吃蟹工具，吃龍蝦的時候很方便。

極品大鮑魚超級新鮮Q彈，也很推薦大家點來吃。

天使紅蝦、泰國蝦、草蝦、生食級干貝都超鮮甜。

極品大鮑魚好Q好好吃。

居然還有法國海螺，讓人好驚艷！

生食級干貝一直是我的愛，

吃完可以再加點，這盤就是我們加點的啦！！

干貝不需要烤太久，用烤的或是煮湯都超級鮮！

蛤蜊也超級新鮮，還在吐舌頭。

蝦子先煮湯，再烤一下下就會更有香氣。

除了海鮮肉品的品質也很優！

日本A5和牛、Prime & Choice牛肉、西班牙伊比利豬、戰斧豬排、肋眼牛排、比臉大牛排、黑牛橫膈膜、松阪豬肉通通都很好吃。

1799價位會另送鹿兒島和牛一份，

和牛油花真的好美好好吃！

日本A5和牛、蝦子蛤蜊我們都有再加點，真的太好吃了。

烤肉片把油脂逼出來，

服務人員也會適時過來幫忙換烤網，服務非常好。

油花分佈很美，吃了很滿足。

肋眼牛排、黑牛橫膈膜也超級好吃。

不吃牛的朋友也有其他肉品可以點，

松阪豬肉真的好好吃。

燒烤會有基本盤的肉片，如果吃不了這麼多，也可以請店家不要上哦，

建議要評估食量點餐，才不會造成浪費。

我喜歡烤肉加泡菜一起吃，

增加爽脆口感又能去油解膩！

牛肉不用烤的太熟，萬一太老太乾就會降低食材的美味。

吃飽喝足，需要甜點來中和一下，

昭和園甜點選擇很多：有布朗尼、烤冰淇淋、冰淇淋、

銀耳蓮子湯、爆米花、麻糬和棉花糖。

棉花糖微烤一下，表面有點焦香可以吃囉。

寶寶第一次吃烤過的棉花糖，直接愛上耶~~

麻糬烤到兩面微焦，就可以夾起來囉。

麻糬沾煉乳和花生粉，真的絕配，超級好吃！

中華豆花也是一定要吃的，寶寶吃了好幾個。

櫃檯有提供去味噴霧，有需要可以在店內使用哦。

超過百種食材，蘆洲在地火烤兩吃炭火燒烤吃到飽，真的首推昭和園！

波士頓龍蝦、肋眼牛排、日本A5和牛、極品大鮑魚、生食級干貝、法國海螺、

泰國蝦、天使紅蝦、豬排、草蝦、蛤蜊……等超過新鮮食材通通吃到飽 ，指定價格紅酒加生啤酒無限暢飲！

食材新鮮價格又划算，親友聚餐、慶生宴客都非常適合！真心分享給大家！

警語：飲酒適量請勿開車、未滿18歲禁止喝酒。

蘆洲燒烤懶人包

更多蘆洲美食歡迎加入「美食不藏私. 地雷老實說」美食社團

週邊相關景點美食：一面之緣-襄楚麵食館、弘記胡椒餅、福州包、弘記豆漿、蘆洲李宅、臭豆腐麵線、幸福屋-日式輕乳酪蛋糕

文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。



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昭和園日式燒肉蘆洲店 地址資訊

昭和園日式燒肉蘆洲店

昭和園日式燒肉蘆洲店食記

FB粉絲粉頁：我愛吃燒烤-蘆洲昭和園日式燒肉屋

線上預約訂位

營業時間

一~四：17:30~24:30

五：17:30~01:00

六：11:30~15:00、17:30~01:00

日：11:30~15:00、17:30~24:30

吃到飽價位分成： $777、$999、$1199、$1799

平日吃到飽最低只要$555起/假日$777起

套餐 499起/人。

昭和園日式燒肉-蘆洲店

評分： / 4.7

地址：247台灣新北市蘆洲區中原路27號( 地圖 )

電話：02 2285 1633

營業時間

星期一: 17:30 – 00:00,

星期二: 17:30 – 00:00,

星期三: 17:30 – 00:00,

星期四: 17:30 – 00:00,

星期五: 17:30 – 01:00,

星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 01:00,

星期日: 11:30 – 15:00, 17:30 – 00:00

星期一: 17:30 – 00:00, 星期二: 17:30 – 00:00, 星期三: 17:30 – 00:00, 星期四: 17:30 – 00:00, 星期五: 17:30 – 01:00, 星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 01:00, 星期日: 11:30 – 15:00, 17:30 – 00:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。



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