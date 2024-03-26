土雞城又有新氣象！除了獨立包廂、卡拉OK還有新蓋玻璃屋，土雞城佔地近2000坪，附設大型停車場、小型半戶外遊戲場，獨立包廂有三十、四十桌，小窗看得到現做手工小饅頭，還有活體田雞與虎斑魚，海鮮芋頭米粉鍋超大盆一定要點，假日人多建議提前訂位～

虎頭山土雞城 在哪？

虎頭山土雞城位在龜山與林口交接區，鄰近中央警察大學，距離桃園虎頭山、林口三井OUTLET約10分鐘車程，土雞城附停車場，可停近100台車，但假日來還是有可能客滿，建議早點出門～

地址：桃園市龜山鄉大崗村樹人路305巷50弄10號

聯絡電話：03-3284081

營業時間：10:00~22:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是

服務費：無

附設停車場：有

2024 土雞城菜單MENU

土雞城有合菜與單點菜單！合菜有3000、4000元、5000元..等，單點品項超過100種，有土雞、雞湯、火鍋、湯品、三杯、青菜時蔬、肉類、山產、主食與甜品類。

▲ 以上採自店家粉專菜單

自製手工揉製小饅頭

相隔兩年來土雞城！櫃檯旁多一個小窗台，可看到師傅正在做手工小饅頭，老闆30、40年就在陽明山賣小饅頭，彩色小饅頭都是天然食材色，不用擔心吃到人工色素～

待醒發的天然色小饅頭！都是手工做的小饅頭，所以看起來都不太一樣。

活體海鮮

老饕會來這區找活體好料！今天有田雞、鱉、鱔魚與虎斑魚，有什麼特別想吃山產海鮮，也能請老闆幫忙預留！剛好看到師傅在撈鱔魚，活鱔魚活動力真好，聽說營養價值也高～

大隻虎斑與田雞活跳跳！會怕朋友建議別看，直接看菜單點就對了～

獨立包廂卡拉OK

本以為土雞城約1200坪，上網看才知道佔地近2000坪！很多老客人都是為了獨立包廂、卡拉OK而來，卡拉ok包廂要提前預約，看自己需求是什麼，單純吃飯聊天可選玻璃屋～

這兩邊也都是獨立包廂！

卡拉OK包廂有用餐低消，單點或合菜皆可，但需滿3000元(不含酒水飲料)，包廂設備是很傳統卡拉OK，有32吋螢幕、兩支麥克風與歌本，吃飯不是只有吃飯，對喜歡唱歌長輩來說，多了唱歌設備很加分～

新蓋好玻璃屋

新氣象就是這棟玻璃屋！一樓、二樓可容納不少客人，整個空間舒適乾淨，加上四面玻璃採光很舒適，四人桌很適合小家庭，與週邊傳統鐵皮建築，呈現強烈對比。

靠玻璃窗這幾桌！看得到窗戶風景，2、3月來還有櫻花呢～

一上桌就招待免費熱茶與開胃小菜，剛好冬天蘿蔔季，每桌都招待純手工醃蘿蔔，蘿蔔好入味鹹甜交織超下飯，大塊吃起來好爽～

一整桌豐富土雞家常菜！少不了現炒時蔬，青菜挺大一盤調味適中，一吃就知道有新鮮～

白斬雞

招牌白斬雞必點！特別請專人飼養，肉質介於肉質介於土雞與肉雞間，上次吃白斬雞口感偏紮實，我牙口不好大塊難咀嚼，這次再訪白斬雞好咬帶點濕潤感，薄薄雞皮沒有過多脂肪，吃起來有雞肉香甜味～

沾點台式蒜蓉辣椒醬油！鹹香蘸醬有傳統古早味，幫白斬雞增加香辣鹹味～

手工小饅頭

店內小饅頭都是純手工揉麵！看起來色彩豐富都是天然顏色，製作過程不加人工色素與防腐劑，有芋頭、地瓜、牛奶…口味。

小饅頭兩口就能吃完！小饅頭鬆軟中帶點彈性，小朋友如果不吃飯，很適合來籠手工小饅頭～

乾扁肥腸

這盤小份肥腸200元很划算！肥腸量不小氣，肥腸炸的香酥，只有酥脆兩字能形容，沒有讓人害怕的肥油膩感，喀滋酥脆還很香，挾點上面蔥花香菜一起入口，絕對稱得上白飯殺手～

這盤是秒殺菜好吃！真的是經典下酒菜～

炒三鮮

快炒三鮮也要點！整盤配色鮮豔誘人，裡面有大蝦仁、海參、豌豆、胡蘿蔔與蔥段，大蝦仁有彈性，清炒簡單調味，吃得到海鮮還有蔬菜～

韭菜蝦餅

上次來吃印象很好！這道跳脫傳統土雞城菜，就像升級版喜宴感菜，蝦餅單點我們一人一顆，外層皮很薄內餡濃郁韭菜肉餡，吃得到一整隻蝦～

清蒸虎斑

活跳跳虎斑魚現撈！虎斑約30兩重，加點薑蔥絲簡單清蒸，能保留魚肉原汁原味，虎斑魚含有蛋白質與礦物質，一夾是滿滿虎斑魚肉，白嫩肉質Q彈細緻，鮮甜有膠質感，領薪水可點隻來吃～

海鮮芋頭米粉

這盆海鮮芋頭米粉！讓很多人一吃成主顧！建議四、五個人來吃再點，裡面有芋頭、米粉、蛤蠣、魚肉、蛋酥與芹菜株，芋頭米粉鍋越煮越好吃，記得轉小火給它繼續煮，軟綿芋頭融合在湯裡，米粉吸收湯底精華才叫讚～

隨便一撈都是好料！一大匙剛好裝好一整碗，芋頭軟糯又綿密，米粉好滑順、蛋酥好香～

ㄧ不小心6個人點太多！

我們吃不完剩下半鍋打包帶回家～

炸冰

飯後一定要來盤甜點！拔絲地瓜、炸冰都很受歡迎，這炸冰是師傅自己做的！兩片吐司中間包入一整球冰淇淋，炸冰口味隨機不能挑選，吐司炸到金黃香酥，一口咬下冰火五重天～

飯後招待水果！今天很幸運吃到柳橙與帝王芭樂，當季帝王芭樂果肉厚實又香甜。

後面還有一小區兒童遊戲場！應該是最近增設？上方有屋檐遮蔽、下方有軟墊，小孩如果不想待在室內吃飯，可以玩溜滑梯、盪鞦韆喔～

離開前看到這面菜單！季節限定純手工醃蘿蔔一罐150元，賣完就沒有，前菜有招待很好吃，手工饅頭一包20顆150元，可以買來當點心吃～

＊以同類型土雞城來講！虎頭山菜單菜色超過100種選，活體有虎斑魚、田雞與鱔魚，有獨立包廂、卡拉OK房與玻璃屋餐廳，師傅掌廚超過30年經驗，土雞城餐點本來就不是精緻路線，來這吃飯大盤份量很划算，加上老少咸宜口味，真的是聚餐好選擇～

土雞城距離桃園虎頭山忠烈祠暨神社、林口三井OUTLET、龜山威天宮約10分鐘車程，可以一起安排行程走走喔～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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