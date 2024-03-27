2024-03-27

今天女王要來替大家介紹，最近去宜蘭遊玩時發現的一個親子旅遊秘境，這間溪和水產觀光工廠除了擁有超多海味美食外，還有親子DIY活動以及觀光導覽等等，超多樣的有趣活動，加上它又是個全室內的宜蘭景點，所以更讓它成為許多人到訪宜蘭必遊的小秘境，話不多說，現在就讓女王帶大家去一探究竟吧!

⏏文章摘要

溪和水產觀光工廠在哪裡?

地址：268宜蘭縣五結鄉利興二路11號

電話：03-9907998

營業時間：09:00–16:30(​每週三公休)

門票資訊： 一般票$100元、敬老票$50元(65歲以上)、120公分以下兒童免費

停車資訊：室內外免費停車場

首先如果你是自己開車到訪溪和水產觀光工廠的人，可以先把車子停在這個，最新整理完成的超廣闊的免費停車空間，女王目測大約可容納下50台車以上，除了有室外停車區也有室內停車以及遊覽車停放處，因此來遊玩的人基本上不用擔心沒車位喔~

溪和水產觀光工廠門票資訊

溪和水產入廠的門票資訊如下：一般票$100元、敬老票$50元(65歲以上)、120公分以下兒童免費，入園的票能夠折抵廠內的所有商品以及用餐區的餐點，個人覺得你可以把它想成來這裡享用美食中餐或是親子同樂DIY遊程都非常適合。(※最近店家還推出DIY活動套票，資訊女王也會補充再下面，我們接著看下去吧~)

★ 查看：溪和水產觀光工廠門票價格

※價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

因為女王到訪溪和水產觀光工廠的時間大約12點左右，因此女王就先安排了親子DIY以及享用中餐的行程，女王到訪時餐廳區的人潮也是滿到非常誇張，難怪會被許多人推薦為必訪的2024宜蘭景點~

溪和水產觀光工廠餐點介紹

溪和水產店內的人氣海味套餐也非常多，因此女王在遊玩前也替大家先介紹一下，店內的幾種招牌美味就讓我們繼續看下去吧~首先介紹的就是超霸氣的平日限定套餐「海膳特餐」，這套餐內可以享用到海大蝦、小卷、干貝、鮑魚、花枝丸、魚滷肉飯、XO醬、魩魚羹還有飲品，超彭湃的豐盛的內容，難怪整個餐廳區會人潮滿滿，平日來的人一定要記得點它來好好的犒賞自己一下喔!

如果你沒辦法平日到訪享用美食，女王個人首推這個日式小卷釜飯套餐，以高湯、小卷等配料慢火熬煮10-15分鐘後才能上桌的超美味套餐，超鮮甜的小卷配上香氣濃郁的小卷這來自海中的鮮美套餐讓女王完全淪陷，新鮮又好吃! 不愧是店內招牌~

溪和水產觀光工廠DIY套票組

在這部分女王也要替大家介紹最實惠的 溪和水產觀光工廠DIY套票組 價格為$299/人，DIY的遊憩內容分成3大部分：

生米煮成熟飯/搖滾飯糰(則一)。 貝殼DIY(果凍、貝殼畫則一)。 川燙(小卷、白蝦則一)。

DIY套票組-川燙(小卷、白蝦)

因為我們到訪的時間接近中午，因此店家還貼心的幫我們調整了體驗活動流程，因此我們第一體驗的活動是先川燙(小卷、白蝦)，大家可以先在食材區選好食材，然後穿上專用的職人套裝接下來就可以進入溪和水產的川燙小廚房啦~

如果你是第一次到訪的人完全不用擔心不知如何烹煮，在這裡會有專人帶領你下鍋料理這些海味美食，三兩下就能搞定它上桌配飯，看寶寶玩的不亦樂乎的模樣就知道這個體驗有多有趣~

DIY套票組-生米煮成熟飯/搖滾飯糰

接下來要體驗的DIY就是釜飯三角飯糰，從現煮米飯拌飯到包飯糰完整的體驗，如何製作出美味飯糰的流程，女王只能說看似簡單的美食，沒想到製作上要下這麼多功夫，看來女王又收穫了新料理技能啦! 灑花~哈哈

DIY套票組-貝殼DIY(果凍、貝殼畫)

最後一個套票體驗就是畫貝殼畫，讓小朋友在貝殼上揮灑創意，沾黏、搓揉、最後再放上許多裝飾小物，看寶寶玩上癮的模樣就知道有多充實! 而且這成品也超級美麗~看來女王又收穫一個家中新的裝飾品啦~

隱藏版DIY活動

介紹完套票活動，女王要再分享到訪溪和水產觀光工廠隱藏版的DIY活動，第一個就是「現壓米仙貝」，用高壓鍋把飯糰壓成薄餅，那誘人的香氣以及涮嘴的口感，絕對會讓大小朋友們吃到停不下來~

接下來的「海鮮押片」也與剛剛的體驗差不多，是把海味美食熱押製成一塊塊餅乾，沒想到這幾片小卷竟然能蹦出超多的美味小餅乾，真的是好吃又好玩~真的太厲害啦! (海鮮押片包含在生米煮熟飯飯糰DIY裡)

溪和水產觀光工廠-故事展覽館

品嚐美食以及有趣的DIY活動，我們就要起身進入溪和水產觀光工廠-故事展覽館探索啦! 如果大家跟女王一樣是平日前往，就會獲得專人解說及導覽，整個過程非常有趣又充實就讓我們繼續看下去吧！

溪和水產故事館內設計了許多華麗的漫畫的裝飾牆，每個牆面都畫滿了溪和水產對海鮮用心，從宜蘭周邊魚類介紹到魚苗養殖及魚種辨識，滿滿知識含量，讓女王瞬間變成海鮮達人~

在這除了能了解溪和水產的故事，還能看到溪和水產的一些產品流水線，像是全台只有2台的貼體真空包裝機、以及CAS日本原裝進口醫療級冷凍設備等等專業器材，這樣的設備配備顯示了溪和水產生產線的高度專業化和現代化，並且表明了對於水產品品質和衛生標準的高度重視。

話說溪和水產觀光工廠為了讓大家能更盡興的遊玩故事館，更加入了許多互動問答的環節，除了讓大小朋友更有參與感也讓參訪行程變得更加多元有趣~

而且在參觀故事館的過程中，除了能玩到許多互動裝置以及拍上美照外，還能免費試吃各式的店家精選水產，只能說有吃又有拿真的是滿載而歸的行程阿~

溪和水產水伴手禮專區

逛完故事館後我們就來到3F的 溪和水產伴手禮專區，在這擁有超多新鮮的水產海鮮伴手禮，新鮮漁獲、海鮮餅乾、XO醬等等多樣化的美食伴手禮選擇，喜歡海鮮的朋友可別錯過這個，充滿海味美食伴手禮的秘密基地喔~

2024宜蘭景點推薦

分享到這也進入今天的文章尾聲! 最後就把這個超火熱的2024宜蘭景點推薦溪和水產觀光工廠推薦給大家，如果有機會到訪宜蘭的旅人一定要把這個好吃又好玩的宜蘭下雨天秘境景點收藏起來喔!

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溪和水產觀光工廠店家資訊

官網：溪和水產

fb粉專：溪和水產

地址：268宜蘭縣五結鄉利興二路11號

電話：03-9907998

營業時間：09:00–16:30(​每週三公休)

門票資訊：一般票$100元、敬老票$50元(65歲以上)、120公分以下兒童免費

停車資訊：室內外免費停車場