大安森林公園

春暖花開的季節，不冷不熱正適合出門踏青兼賞花

配合「花IN台北」活動，大安森林公園在2024/3/1～3/31推出杜鵑花季

杜鵑花是台北市花，與繡球花、醉蝶花、大理花...為城市營造浪漫的春季色彩

配合周邊的燕子造景，做了幾個鳥巢來當花盆，創意十足

生態池有許多鳥類棲息，當天也看到有人專程拿大砲來拍鳥

水邊的鳶尾花開了，優雅姿態好美

小松鼠專心覓食中，模樣可愛又逗趣

轉個彎來到繡球花園，當早鳥才能拍到淨空畫面...開心

色彩繽紛的繡球花與後方的杜鵑花相襯，共譜最美的春日風情畫

遊客可以參考"散步地圖"，尋找小花園與造景的所在位置

繡球花滿開，花團錦簇美極了

除了常見的繡球花，這次還展出較少見的品種

鑲邊的蒙娜麗莎繡球花，彷彿是用水彩畫出來的

與常見的繡球花外形、花色都不同

小小一球好像捧花，真漂亮

小網美KITTY是最美的麻豆，忍不住幫她拍了很多照片留念

今年的"杜鵑花心心"開得很茂盛，一圈又一圈的杜鵑花非常壯觀

拍攝長頸鹿造景時，又發現不同品種的繡球花，既浪漫又美麗

繼續向前走是"鵑流不息"展區，入口設計就像來到歐式花園

粉嫩的醉蝶花圍繞四周，宛如人間仙境

木製的日系洋派建築是以"真束洋小屋"為設計藍圖

內有多樣品種的杜鵑花在此成長、茁壯並綻放

徜徉花海的快樂，非筆墨能形容

兒童遊戲區旁的花園有個高大的機器人，象徵重回美好的童年時光

多種花卉齊綻放，美不勝收

逛一圈收穫滿滿，以幸福的紅鶴寫下幸福圓滿的句點

感謝所有辛苦的園丁默默付出，才有這麼美的公園可以賞花拍照

花IN台北官網：https://flowersfestival.taipei/

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