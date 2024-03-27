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大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

2024-03-27 16:40:00 齊媽 人氣：126
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窩客好文

齊媽

發表篇數：108篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 大安區

                                                       大安森林公園

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

春暖花開的季節，不冷不熱正適合出門踏青兼賞花

配合花IN台北活動，大安森林公園在2024/3/1～3/31推出杜鵑花季

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

杜鵑花是台北市花，與繡球花、醉蝶花、大理花...為城市營造浪漫的春季色彩

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

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配合周邊的燕子造景，做了幾個鳥巢來當花盆，創意十足

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生態池有許多鳥類棲息，當天也看到有人專程拿大砲來拍鳥

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

水邊的鳶尾花開了，優雅姿態好美

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

小松鼠專心覓食中，模樣可愛又逗趣

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

轉個彎來到繡球花園，當早鳥才能拍到淨空畫面...開心大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

色彩繽紛的繡球花與後方的杜鵑花相襯，共譜最美的春日風情畫

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

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遊客可以參考"散步地圖"，尋找小花園與造景的所在位置

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

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繡球花滿開，花團錦簇美極了

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

除了常見的繡球花，這次還展出較少見的品種

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

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鑲邊的蒙娜麗莎繡球花，彷彿是用水彩畫出來的

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

與常見的繡球花外形、花色都不同

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小小一球好像捧花，真漂亮

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

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小網美KITTY是最美的麻豆，忍不住幫她拍了很多照片留念

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

今年的"杜鵑花心心"開得很茂盛，一圈又一圈的杜鵑花非常壯觀

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拍攝長頸鹿造景時，又發現不同品種的繡球花，既浪漫又美麗

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繼續向前走是"鵑流不息"展區，入口設計就像來到歐式花園

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

粉嫩的醉蝶花圍繞四周，宛如人間仙境

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

木製的日系洋派建築是以"真束洋小屋"為設計藍圖

內有多樣品種的杜鵑花在此成長、茁壯並綻放

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

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徜徉花海的快樂，非筆墨能形容

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

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兒童遊戲區旁的花園有個高大的機器人，象徵重回美好的童年時光

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

多種花卉齊綻放，美不勝收

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

逛一圈收穫滿滿，以幸福的紅鶴寫下幸福圓滿的句點

感謝所有辛苦的園丁默默付出，才有這麼美的公園可以賞花拍照

大安森林公園．台北杜鵑花季 / 繡球花 / 醉蝶花

花IN台北官網：https://flowersfestival.taipei/

 

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 編輯 鄭雅之
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