吃心絕對 1 週 ago 在〈高雄美食 – 双黃南洋麵食 – 白天南洋美食 | 晚上復古華麗酒吧〉中留言功能已關閉
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關於双黃南洋麵食
高雄新開幕，一樓是南洋料理，二樓是酒吧，有餐點跟點心，今天已經吃飽，所以就沒有吃餐，簡單吃個點心。
双黃到3/31試營運，4月正式開幕，低消是150元。
双黃南洋麵食店內外環境
▲▼老屋改的很美呀。
二樓酒吧
双黃南洋麵食菜單
麵食
- 新加坡叻沙麵 190元
- 泰式酸辣麵 190元
- 泰式涼拌海鮮麵 170元
飯食
- 双黃打拋豬肉飯 170元
- 馬來黃咖哩牛腩飯 180元
- 單點白飯 20元
小點
- 双黃青木瓜沙拉 70元
- 泰式涼拌海鮮沙拉 140元
- 双黃秘製香料炸雞 100元
- 炸QQ手工甜不辣 60元
- 招牌手工泰式魚餅 90元
飲品
- 双黃招牌濃泰奶 80元
- 100%椰子水 70元
- 手打檸檬紅茶 70元
- 勝獅、泰象啤酒 160元
双黃南洋麵食餐點介紹
新加坡叻沙麵190元
可選擇炸意麵、冬粉、越南米線。
▲叻沙麵料多味道超濃郁，雖說湯頭濃郁但不死鹹，吃完再來杯泰奶直達天堂！
青木沙拉絲
做的是比較清爽的版本，在泰國用的是臭魚醬，但台灣人很少能接受的，所以只加一點點臭魚醬，帶來異國風情。
香辣炸雞
用了很多香料跟香葉，例如香茅、南薑、檸檬葉、洋蔥、蒜頭等等，都是使用新鮮食材，非常入味，不需要沾醬。
招牌手工泰式魚餅價格 90元
有點像台灣的黑輪，這是泰國的街頭，能吃到淡淡的紅咖哩味，先吃原味後，再去滷醬吃，小吃每一口都非常開胃，讓人食指大動，魚餅中的海鮮食材新鮮，質感十足，特別令我印象深刻的是，一咬下去嘴裡爆出檸檬和香茅的香氣，這在台灣相當罕見。
季節水果氣泡飲 80元
今天是蘋果水蜜桃味，這款飲品清爽宜，喝起來順口，能夠解油膩，氣泡飲中的水果味，道讓我感受到南洋風情。
泰式奶茶
双黃南洋麵食營業資訊
- 地址：苓雅區中興街172號
- 營業時間：11:30~03:00
- 無休
- 電話：07-338-6988
- 捷運中央公園站
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