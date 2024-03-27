吃心絕對 1 週 ago 在〈高雄美食 – 双黃南洋麵食 – 白天南洋美食 | 晚上復古華麗酒吧〉中留言功能已關閉

關於双黃南洋麵食

高雄新開幕，一樓是南洋料理，二樓是酒吧，有餐點跟點心，今天已經吃飽，所以就沒有吃餐，簡單吃個點心。

双黃到3/31試營運，4月正式開幕，低消是150元。

双黃南洋麵食店內外環境



▲▼老屋改的很美呀。

二樓酒吧

双黃南洋麵食菜單

麵食

新加坡叻沙麵 190元

泰式酸辣麵 190元

泰式涼拌海鮮麵 170元

飯食

双黃打拋豬肉飯 170元

馬來黃咖哩牛腩飯 180元

單點白飯 20元

小點

双黃青木瓜沙拉 70元

泰式涼拌海鮮沙拉 140元

双黃秘製香料炸雞 100元

炸QQ手工甜不辣 60元

招牌手工泰式魚餅 90元

飲品

双黃招牌濃泰奶 80元

100%椰子水 70元

手打檸檬紅茶 70元

勝獅、泰象啤酒 160元

双黃南洋麵食餐點介紹

新加坡叻沙麵190元

可選擇炸意麵、冬粉、越南米線。



▲叻沙麵料多味道超濃郁，雖說湯頭濃郁但不死鹹，吃完再來杯泰奶直達天堂！

青木沙拉絲

做的是比較清爽的版本，在泰國用的是臭魚醬，但台灣人很少能接受的，所以只加一點點臭魚醬，帶來異國風情。

香辣炸雞

用了很多香料跟香葉，例如香茅、南薑、檸檬葉、洋蔥、蒜頭等等，都是使用新鮮食材，非常入味，不需要沾醬。

招牌手工泰式魚餅價格 90元

有點像台灣的黑輪，這是泰國的街頭，能吃到淡淡的紅咖哩味，先吃原味後，再去滷醬吃，小吃每一口都非常開胃，讓人食指大動，魚餅中的海鮮食材新鮮，質感十足，特別令我印象深刻的是，一咬下去嘴裡爆出檸檬和香茅的香氣，這在台灣相當罕見。

季節水果氣泡飲 80元

今天是蘋果水蜜桃味，這款飲品清爽宜，喝起來順口，能夠解油膩，氣泡飲中的水果味，道讓我感受到南洋風情。

泰式奶茶

双黃南洋麵食營業資訊