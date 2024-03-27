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高雄市苓雅區高雄美食 – 双黃南洋麵食 – 白天南洋美食 | 晚上復古華麗酒吧

2024-03-27 16:40:47 高雄旅遊王 人氣：248
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：291篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：双黃hhbar&cuisine
place高雄市苓雅區中興街172號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 1 週 ago 在〈高雄美食 – 双黃南洋麵食 – 白天南洋美食 | 晚上復古華麗酒吧〉中留言功能已關閉

關於双黃南洋麵食

高雄新開幕，一樓是南洋料理，二樓是酒吧，有餐點跟點心，今天已經吃飽，所以就沒有吃餐，簡單吃個點心。

双黃到3/31試營運，4月正式開幕，低消是150元。

双黃南洋麵食店內外環境


▲▼老屋改的很美呀。

二樓酒吧

双黃南洋麵食菜單

麵食

  • 新加坡叻沙麵 190元
  • 泰式酸辣麵 190元
  • 泰式涼拌海鮮麵 170元

飯食

  • 双黃打拋豬肉飯 170元
  • 馬來黃咖哩牛腩飯 180元
  • 單點白飯 20元

小點

  • 双黃青木瓜沙拉 70元
  • 泰式涼拌海鮮沙拉 140元
  • 双黃秘製香料炸雞 100元
  • 炸QQ手工甜不辣 60元
  • 招牌手工泰式魚餅 90元

飲品

  • 双黃招牌濃泰奶 80元
  • 100%椰子水 70元
  • 手打檸檬紅茶 70元
  • 勝獅、泰象啤酒 160元

双黃南洋麵食餐點介紹

新加坡叻沙麵190元

可選擇炸意麵、冬粉、越南米線。


▲叻沙麵料多味道超濃郁，雖說湯頭濃郁但不死鹹，吃完再來杯泰奶直達天堂！

青木沙拉絲

做的是比較清爽的版本，在泰國用的是臭魚醬，但台灣人很少能接受的，所以只加一點點臭魚醬，帶來異國風情。

香辣炸雞

用了很多香料跟香葉，例如香茅、南薑、檸檬葉、洋蔥、蒜頭等等，都是使用新鮮食材，非常入味，不需要沾醬。

招牌手工泰式魚餅價格 90元

有點像台灣的黑輪，這是泰國的街頭，能吃到淡淡的紅咖哩味，先吃原味後，再去滷醬吃，小吃每一口都非常開胃，讓人食指大動，魚餅中的海鮮食材新鮮，質感十足，特別令我印象深刻的是，一咬下去嘴裡爆出檸檬和香茅的香氣，這在台灣相當罕見。

季節水果氣泡飲 80元

今天是蘋果水蜜桃味，這款飲品清爽宜，喝起來順口，能夠解油膩，氣泡飲中的水果味，道讓我感受到南洋風情。

泰式奶茶

双黃南洋麵食營業資訊


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