嘉義美食推薦這家酥包，會發現這家酥包也是誤打誤撞，開車經過想說怎麼這麼多人在排隊，招牌寫著大大的酥包，乍看之下看不太出來是什麼東西，也從來沒聽過酥包，好奇心驅使之下跟著排隊一起買，一吃驚為天人！這酷東西竟然這麼好吃啊！

酥包｜交通方式、停車資訊

酥包位在嘉義市東區公明路上，鄰近文化路夜市，大大的招牌寫著酥包，很好認，上網查一下不得了，竟然是超過30年的老店，下午15:00營業到19:00，一天營業四小時而已，而且物美價廉，很多學生很愛買來當下午茶點心吃

酥包｜菜單

酥包口味蠻多種的，上面的口味有四種高麗菜、玉米、紅豆與地瓜一個十元，一份就是五個可以混搭，下面還有炸物的選項，不過大家都是買酥包居多

在點餐時，建議先確定好自己想要的口味和數量，一次性向老闆娘清楚表達需求會比較好，這樣可以避免中途更改混淆，有助於老闆娘準確地準備酥包（老闆娘也說酥包都長一樣，丟下去炸中途改會搞混）

點好老闆娘就會開始炸酥包，老闆娘通常會提前準備好酥包，並先進行一次油炸。當顧客點餐時，她會再次將酥包下鍋進行第二次油炸，老實說光看外觀真的分不出口味，通通都是長一樣外型的酥包

老闆娘是一份一份炸，炸好的酥包會先放在旁邊的網子上瀝油，正方形金黃色的酥包看起來真是誘人

酥包｜嘉義古早味點心酥包

剛拿到熱呼呼的酥包，不要馬上吃非常燙！一份我覺得大概一個人就可以吃光了，酥包外型就像一個小方塊，雖然是油炸的，但完全不會油膩，拿著就可以感受到酥脆感

玉米口味酥包，裡面充滿了香甜的玉米還有少許的肉餡，加上黑胡椒的調味，使得剛炸出的酥包既酥脆又有香氣，意外的完全不油膩，真是美味極了！

高麗菜口味酥包，高麗菜口味吃起來有點像是在吃高麗菜鍋貼的感覺，高麗菜清脆帶有水分，裡面的肉餡也不少

紅豆口味酥包，比起鹹酥包我們更愛甜的！紅豆酥包裡面有滿滿的紅豆，而且不甜膩還有紅豆的顆粒感，重點竟然還有加麻糬，甜香之中還有麻糬的ＱＱ的口感，超級好吃！

地瓜酥包，排行榜上的第一名，有人一口氣買十個地瓜口味的，裡面是滿滿的地瓜泥，吃起來很是香甜，而且同樣也有包麻糬，加上酥脆的外殼，真的是吃了就停不下來！

酥包真的超乎意料的超好吃啦，而且他不貴，一份就可以吃到四種口味的酥包，只是人多可能要稍等一下，下回有機會來嘉義，強力推薦來這裡買酥包來吃唷，絕對不會讓你失望！（店家不定時公休，可以先打電話問有沒有營業）

酥包

地址：嘉義市東區公明路293號

電話：05 222 5935

營業時間：15:00–19:00

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