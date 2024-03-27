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這家 中壢冰店 真的是從小吃到大!超級推薦他們的三色冰!這次要推薦的是他們的 超級芒果爽

滿滿的芒果塊跟估溜的黑珍珠，上面還有一整顆芒果冰淇淋，吃完真的超級爽

雖然附近榕樹下冰店也有芒果爽，但這間 益新冰果室 的冰品吃起來綿滑柔順，榕樹下冰品真的無法比擬

益新冰果室位置

中壢營業超過60年的老店益新冰果室離中壢火車站走路約5分鐘的距離，對面是中壢的光南，位置還算蠻好找的

附近有號稱中壢西門町的中平商圈，附近有蠻多停車位的

這間益新冰果店真的是從小吃到的大的老店，畢竟也經營一甲子了，店內非常有滿滿的歷史感

現今仍使用古早製冰方式做冰，看到門口兩台古早的製冰機就知道

很久之前有推薦過它們的三色冰，這個三色冰是綠豆+紅豆+芋頭三種口味

每一款冰品吃起來都相當綿密，吃得出來不是使用香料或人工色素，真的超愛它們的綠豆冰

益新冰果室價格

以2024年價格來說，這間中壢老店冰店的價格真的不算貴

雖然部分商品還是有調漲，但仍維持在銅板的價格，記得以前枝仔冰棒一根是15元，現在也默默地漲到25元

三色冰之前是50員也默默的漲到60元了

超級芒果爽 110元

每次回到中壢外婆家，不管冬天還是夏天我都會想吃這間益新冰果店

沒想到這次3月來就已經有在賣芒果爽了，對面的榕樹下冰店都還沒開業，他們就在賣了!

不過這次吃的芒果果粒很明顯是使用冷凍的芒果，但現在三月就能吃到也是挺感動的

這杯超級芒果爽跟平常的芒果爽不一樣的是，中壢必吃超級芒果爽上面還有一顆芒果冰淇淋

我會愛吃益新芒果冰勝過於榕樹下，主要是它們堅持使用純糖開水製冰，冰品的用料也非常實在

不管是紅豆冰、綠豆兵都能吃到綿密的豆粒，就連這個芒果冰淇淋也是能吃到芒果的纖維

整個超級芒果爽最下方是近1/3杯的芒果塊，中間先加上一顆芒果冰，在芒果冰的上層再加上黑糖珍珠，再鋪上一層芒果塊，最後再蓋上一顆芒果冰

再蓋上芒果冰前，店家會加上鮮奶，最後在淋上一些煉乳

不管是配色上還是口味上都相當衝擊視覺跟味蕾

可能現在芒果還不是盛產季，所以先用冷凍芒果取代，記得以前夏天吃的時候，這芒果都是現削的

整間冰店都是滿滿的芒果香氣

最上層的芒果冰搭配煉乳，整個甜滋滋，芒果冰真的好綿密

再往下撈的時候，接者緊接而來的就是一顆顆估溜溜黑糖珍珠

搭配芒果冰淇淋跟芒果塊一起吃，真的讓人好幸福好滿足

真的不管是三色冰還是芒果冰我都超愛ㄟ~

我也是有吃過對面的榕樹下冰品，但不管是冰淇淋還是芒果冰都會覺得不是很天然，口感有說不出來的微妙感

但這間益新冰果店就真的吃得出高品質，用料非常的實在

真的非常推薦想要在中壢吃個夏日消暑冰品，真的要來這間益新冰果店

店內這隻長毛臘腸狗真的很傲嬌，只要吃冰時有客人直盯它看

它就會生氣吠吠叫，真的是很可愛

店家/景點資訊

店家名稱：益新冰菓室

所在地址：320臺灣桃園市中壢區桃園市中壢區和平街15號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-22:00

店家電話：03 425 9697 Google即時導航

交通資訊

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