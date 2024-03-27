瑞里美食茶壺餐廳民宿｜嘉義瑞里茶壺特色料理合菜，超人氣媽媽手路菜～請事先預約餐點

瑞里茶壺民宿餐廳的前方是每年紫藤季時，旅人最愛來訪的地方，也是嘉義瑞里紫藤重點景點之一，旁邊則有許願藤與麝香木，一次賞足三種花，太幸福啦！嘉義美食推薦茶壺餐廳在瑞里是第一家小吃店，茶壺餐廳以創意菜色為主，也是瑞里地區最具代表性的餐廳，午間超推薦來這用餐～保留著記憶中的好味道，茶壺發發也代表茶壺出國比賽，讓二十多年都擁有這般的好滋味，店家以合菜為主，想要再來杯好茶，就來感受這裡帶給你的一切氣氛啦！

2024嘉義瑞里紫藤花季｜漫遊瑞里紫藤花兩日遊行程，跟著嘉義166觀光軸線賞紫藤花廊秘境.咖啡烘焙體驗.竹林茶席體驗

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嘉義瑞里美食｜瑞里茶壺民宿、餐廳

茶壺餐廳在瑞里是第一家小吃店，早期以登山客為主，茶壺餐廳的外面有支大茶壺，讓登山客知道這裡有間小店可覓食，後來茶壺就成為瑞里的一個地標，茶壺餐廳以創意菜色為主，也是瑞里地區最具代表性的餐廳，午間超推薦來這用餐～保留著記憶中的好味道，茶壺發發也代表茶壺出國比賽，讓二十多年都擁有這般的好滋味，店家以合菜為主，想要再來杯好茶，就來感受這裡帶給你的一切氣氛啦！

嘉義瑞里茶壺餐廳民宿裡茶葉在販售著，喜歡都可以買回家泡～

這裡也有不少醃漬物都可以試試看啦！

瑞里茶壺民宿、餐廳菜單

瑞里美食茶壺餐廳可以選擇合菜人數來用餐，2-12人的合菜都有，4000元以上的合菜可以事先預訂。

瑞里茶壺民宿、餐廳菜色分享

我們中午八人吃七菜一湯，筍乾南瓜焢肉、山葵龍鬚菜、水晶雞、高山大碗豆、紫蘇梅豆腐、高山溪蝦、糖醋拌鱸魚、排骨筍湯～茶壺餐廳的餐點都很好吃，記得來瑞里吃美食將茶壺餐廳排入行程中，讓你也能品嚐家鄉好味道。

水晶雞肉質鮮嫩多汁，不用沾醬就覺得很美味。

筍乾南瓜焢肉，很夠味的控肉加上筍乾味道很合搭～

山葵龍鬚菜，龍鬚涼菜好細膩，醬汁調味得宜。

高山高麗菜每一口都清脆清脆～還挺好吃。

糖醋拌鱸魚熱呼呼的食用還能吃到魚肉外層的卡滋卡滋，再加個糖醋味道穠纖合度很棒。

紫蘇梅豆腐軟嫩又好入口，是朋友們最為推薦的菜色呦！

高山溪蝦是芥末口味的並非胡椒口味，脆脆的味道很不賴啦！

鳳梨苦瓜湯自然甘甜味不小心又多喝了一碗。

嘉義瑞里賞花地圖

沿著嘉義166觀光軸線，賞紫藤花景點多到不行！遍及整個166觀光軸線，一起來漫遊紫色山城！

平日瑞里住宿贈體驗活動 到嘉義瑞里一日遊太緊湊，兩日遊剛剛好，平日住宿贈體驗活動：3～5月平日 週一至週五入住指定民宿贈體驗活動（水保署南投分署活動） 一品茶業民宿、瑞里印象民宿、小公主咖啡、茗園茶葉民宿、賴坤陽的家、高帝園茶業民宿、阿漢的家民宿、茶壺民宿、阿本的家民宿。 嚮往紫藤花季體驗活動的民眾請諮詢瑞里村各家民宿，相關資訊請上嘉義縣文化觀光局官網及「慢遊嘉義」臉書粉絲頁。 http://www.tbocc.gov.tw/ https://www.facebook.com/meishanfestival/ 瑞里紫藤花季『活動好禮拿不完』！ 紫色穿搭 來嘉拿好禮 3月花季期間 穿著紫色服飾來瑞里和瑞峰 好康① 到指定店家消費 享有優惠 好康② 週四入住指定民宿 贈限定紀念品 浪漫紫藤星球 降臨瑞里 網美必拍 親子打卡 巨型裝置藝術 打卡期間｜3/12～3/31 打卡地點｜瑞里源興宮前廣場 情話打卡牆 哪一句最中你、哪一句最撩你！ 打卡期間｜3/12～3/31 打卡地點｜瑞里紫藤公園入口處（縣道166線79.2K處） 紫色野餐派對活動 紫色野餐派對活動 逛特色市集、不插電音樂表演、免費贈送野餐墊、親子體驗DIY活動 活動時間｜3/17㊐ 10:00-15:00 活動地點｜紫藤公園 線上報名&預訂（https://pse.is/5n7bbq） 紫藤親子彩繪 紫藤親子彩繪於ibon雲端列印「紫藤彩繪」圖稿或至連結下載（ https://reurl.cc/2zVoqr 讓小朋友在家完成作品，於「3/17紫色野餐派對」將作品帶到現場，前150名即可兌換→佐登妮絲城堡門票2張 住宿享觀音瀑布門票優惠 3/1～3/31 入住瑞里、瑞峰合法民宿，憑住宿憑證即享→觀音瀑布門票優惠價50元（原價70元）

嘉義瑞里賞花景點推薦｜瑞里茶壺民宿、餐廳

一年綻放一次的紫藤花，每一串紫色鮮豔的花朵讓人醉心～想徜徉在花海的朋友們，可要加快你們的腳步到嘉義瑞里遊玩！

瑞里茶壺民宿餐廳的前方停車場處有紫藤是瑞里紫藤景點之一，這裡拍照真的很漂亮呢！

藤蔓裡的紫藤花悄悄在瑞里盛開，美不勝收的景色到哪都能美拍～

嘉義阿里山梅山瑞里的瑞里茶壺民宿餐廳以創意菜色為主，也是瑞里地區最具代表性的餐廳，午間超推薦來這用餐～保留著記憶中的好味道，茶壺發發也代表茶壺出國比賽，讓二十多年都擁有這般的好滋味，店家以合菜為主，想要再來杯好茶，就來感受這裡帶給你的一切氣氛啦！用餐完後記得再到周邊去逛紫藤花、茶田，快樂的漫遊瑞里。

瑞里美食茶壺餐廳民宿

住址：嘉義縣梅山鄉100-6號

電話：05-2501806

茶壺民宿官網：http://www.ruili.com.tw/

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農村小童：https://www.facebook.com/villagechild.TW

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