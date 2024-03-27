嘉義美食推薦這家陳媽媽紅豆餅，陳媽媽紅豆餅可是嘉義在地人超級推薦的紅豆餅老店，均一價只要8元的紅豆餅，尺寸內餡豐滿肚都是一流的，每當開攤時，許多在地人蜂擁而至，就是為了一嚐用料實在的美味紅豆餅，屹立不搖三十年老店，實力絕對是不容質疑！

陳媽媽紅豆餅｜交通方式、停車資訊

陳媽媽红豆餅就在嘉義市西區興達路92號，門面九是一般的住家，然後騎樓處有一台藍色的三輪車，紅豆餅就是在這販售製作，一開門人潮就是絡繹不絕，生意非常的好

陳媽媽紅豆餅｜菜單、價錢

陳媽媽紅豆餅口味有：素菜、青菜、巧克力、芋頭、牛奶、地瓜、紅豆、花生等八種，口味很多樣話，而且全部都是均一價8元！最好的紅豆餅都會分別別類放在攤車上的格子裡，要買什麼就自己夾，夾完再去結帳

小小的攤車前擠滿了人，兩個人烤紅豆餅的手根本沒停過，就是一直烤一直烤，仔細看，這裡的紅豆餅用料真的很實在，雖然一顆才賣八元，但內餡都是塞得滿滿的，跟一般賣15元的紅豆餅尺寸差不多大，有夠佛心的

陳媽媽紅豆餅｜8元紅豆餅

我們先買三顆試試口味，一顆8元真的很誇張，跟一般的紅豆餅外型大同小異，然後因為生意非常好，紅豆餅在格子裡不會待太久，拿到手的紅豆餅還是熱呼呼的，外皮吃起來還有脆度！

用料有沒再跟你客氣！所有配料都是自己做，紅豆大顆還能吃到顆粒感，紅豆香氣非常足還不甜膩，牛奶也很強，有別於一般的奶油內餡，吃起來更滑潤，奶香濃郁，本日第一名，青菜口味有很棒，清脆蔬菜還帶有淡淡胡椒香，有夠好吃啦

最近很難找到價格低於10元的新鮮紅豆餅了，但有一顆只要8元的陳媽媽紅豆餅，真的是性價比超高，這款紅豆餅便宜又實惠，食材也非常充足，推薦大家來嘉義時一定要來品嘗一下唷

陳媽媽紅豆餅

地址：嘉義市西區興達路92號

電話：05 232 4681

營業時間： 12:30–17:45

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