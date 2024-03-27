永和美食推薦這家用六快煮鍋，橫空出世最強小火鍋！真希望家裡附近也能開一間！用六快煮鍋提供多種小火鍋湯底選擇，光是湯底就有六種選擇，而且價格親民起價僅118元起，無額外收取服務費，內用還能享用老師傅手作的古早味滷肉飯、各種飲料和冰沙，而且都是免費無限量供應，值得一提的是用六快煮鍋堅持不使用市售含化學成分的高湯，保證食物的天然美味，整體吃下來用六快煮鍋的小火鍋在性價比上確實無懈可擊！

用六快煮鍋｜交通方式、停車資訊

用六快煮鍋位於新北市永和區的福和路上，這一帶有許多美味的餐廳。雖然附近餐飲選擇豐富，但要找到像用六快煮鍋這樣在價位、環境和氛圍上都相當出色的餐廳並不容易，以用六快煮鍋的水準來看它在這條路上應該是無出其右了

用六快煮鍋｜用餐環境

用六快煮鍋永和店用餐環境整潔明亮，桌與桌之間也很寬敞舒適，牆面也是妝點色彩繽紛的色塊塗鴉，用餐氣氛營造很明亮活潑

用六快煮鍋｜自助區

自助區提供各種沾醬、飲料、冰沙自取，用六快煮鍋是台北知名火鍋“22:02火鍋樂活”的品牌，所以這裡可以吃到獨門的怪味醬，醬料有花生和蒜的風味，風味十分特別，餐具選用也很繽紛，光看心情就很好，內用免費的飲料也很有誠意，無糖茶花綠茶、柚子優格冰沙和青梅冰沙喝到飽

另外內用滷肉飯吃到飽，這裡的滷肉可是老師傅秘方滷製，肥瘦相間的滷肉還有濃郁的醬滷香，老實說這讓人吃到飽根本太佛心，單賣滷肉飯都可以了，懂吃的還會加辣油就變成麻辣滷肉飯了

用六快煮鍋｜菜單

用六快煮鍋目前有六種鍋物：蔬菜養生鍋、辛香胡椒豬肉鍋、霸王麻辣豬肉鍋、韓式泡菜豬肉鍋、酸菜鮮魚豬肉鍋、黑鑽海蜆豬肉鍋，肉類以豬肉為主，想吃更多也可以加價加量也可以加價換牛肉，大概100多元的價位，外加自助吧吃到飽，真的非常平價啊

用六快煮鍋都是單鍋料理現煮，然後肉類跟葉菜類是分開煮，這樣才能保持肉的嫩度，小地方也很是用心

用六快煮鍋｜鍋物介紹

跟朋友一起來索性六種鍋物全都點了！用六快煮鍋的鍋子、餐具配色也好可愛！就是走一個粉嫩的馬卡龍色調，盛裝熱騰騰的鍋物，配料都是堆得滿滿的，光看就讓人食指大動呢

霸王麻辣豬肉鍋，特別使用自家熬製的大骨高湯作為湯底，堅持純天然、無任何添加物。湯頭的特點在於其辛辣卻不刺激，帶有微微的麻感而不油膩，一鍋中充滿了各種均衡營養的蔬菜，與麻辣的香氣完美融合，在寒冷的冬天享用，特別能溫暖心暖胃

值得一題是用六的豆包，是特別尋覓而來的豆包，比起一般油炸的豆皮，口感更加水嫩，豆香氣也比一般豆皮要來的足，超好吃的

肉類強烈建議沾他們的怪味醬，結合酸、甜、辣、麻、香五種風味的怪味醬，更加提升肉類的味覺感受

辛香胡椒豬肉鍋，榮登今日我心目中第一名的湯底，這個真的非常讚！高湯與胡椒香交互在口中釋放，而且可以提升鍋中食材的味道層次還不搶戲，平價就能吃到這種水準的胡椒鍋，真的有強ㄟ！

黑鑽海蜆豬肉鍋，被譽為海中黑鑽的海蜆豐盛地堆疊著，慷慨地加了大量的海蜆，讓人感到物超所值。海蜆的鮮美味道深深融入湯底中，湯頭既濃郁又帶有一絲清甜的海洋風味，令人食指大動！

酸菜鮮魚豬肉鍋，我覺得這鍋在我心目中跟胡椒鍋可是不分上下（可能我愛好重口味），酸菜鮮魚豬肉鍋大方地使用鱸魚，而且還是厚切又不少塊，最棒的還是他的酸菜湯底，選用大埤酸菜，古法醃製而成，是酸菜鮮魚鍋中不可或缺的靈魂，其獨特的酸香風味，搭配上鮮嫩的鱸魚，使得每一口都帶來開胃爽口的美妙滋味

韓式泡菜豬肉鍋，連韓式泡菜都是自家醃漬的！鍋裡還放了很多泡菜、蔬菜跟豬肉，湯頭相當濃郁，吃的時候可以把豬肉拌入湯中，讓豬肉混著酸辣的泡菜湯底，味覺口感豐富，配料也吸收滿滿的湯頭酸香味道，一鍋喝下去暖暖又有飽足感

蔬菜養生鍋，純素者也能食用唷，蔬菜養生鍋以其豐富多樣性和天然均衡的特性，對於經常外食的現代人來說，成為了補充蔬食的理想選擇，特別是用六快煮鍋以單鍋烹調烹調，由廚師一次性完成烹飪，避免了食物被重複過度加熱，從而能夠保留蔬菜最新鮮的口感和美味

用六快煮鍋自2023年8月開幕至今，現已有永和店、誠品南西、微風台大醫院店三家門市，因應不同市場，不同分店有微調餐飲內容與價格，用六快煮鍋在永和市街邊店，有滷肉飯、冰沙、飲料喝到飽的自助吧，放眼個人鍋物界，用六快煮鍋超有市場競爭力，真希望有昭一日也能開到桃園來啦

用六快煮鍋永和店

地址:新北市永和區福和路190號

營業時間：周一至周五 11:00~15:00及17:00~21:30 假日11:00~21:30

電話：(02)86605518

微風台大醫院店

地址：台北市中正區中山南路7號B1 6號櫃位

營業時間：10:30 ~21:30(周一至周日)

電話：(02)2395-2298

誠品生活南西店

地址：台北市中山區南京西路14號B1美食街

營業時間：11:00~22:00 (五六至22:30)

四月份開幕

用六快煮鍋。華泰名品城中壢店

營業時間：11:00~21:00 (六日/例假日至22:00)

地址：320桃園市中壢區春德路189號2樓1136櫃位

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