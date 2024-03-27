住在桃園平鎮區的朋友可要來看看這篇文章！尤其是平鎮南勢的朋友們，這篇主要就是來分享南勢這區域的小吃美食，有早餐、午餐、晚餐、宵夜等等，Ann和榜哥不私心的分享我們常吃的店家給大家參考，當然也還會持續更新！

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范媽媽客家麵食館

只要家裡沒有開火煮飯或是我們周末假日出去玩，晚上回來要吃晚餐，首選真的就是范媽媽客家麵食館，店家親切又熱情，餐點不論外帶內用都可以，用餐時間真的可以看到不少人在這排隊內用或是等待外帶餐點，而餐點選擇也是很多樣化，有各式麵類、湯類、飯類、鹹湯圓、切盤小菜等；來到范媽媽客家麵食館一定一定要點蘿蔔糕，我們全家人都超愛他們家的生煎蘿蔔糕，兩面都會煎到恰恰，熱熱吃超好吃！太晚來生煎蘿蔔糕可是會吃不到喔！

范媽媽客家麵食館

營業時間：11:00-14:00 17:00-20:00(週六休)

營業地址：桃園市平鎮區南安路128號

營業電話：03-455-1826

品味達客麵食館

只有平日才吃得到的品味達客麵食館也是Ann和榜哥蠻推薦的麵店，只要平日有休假，我們夫妻倆就會想來吃品味達客麵食館。因為只營業平日，所以在中午用餐時間真的生意好到爆炸，不論內用外帶都是要花時間等候才吃得到，而餐點選擇很多樣化，有湯麵類、羹麵類、乾麵類、湯類以及各式滷味小菜，品味達客麵食館的招牌是煙燻鴨肉，鴨肉都會有淡淡的煙燻味，滷味小菜也是入味又好吃。

品味達客麵食館

營業時間：08:30-14:00(週六日休)

營業地址：桃園市平鎮區興安路112號

營業電話：03-439-3572

板橋蔬菜鹹水雞

Ann和榜哥平常日都是自己開火煮晚餐，遇到周末假日懶得開火煮晚餐吃時，都會來找板橋蔬菜鹹水雞報到，買到老闆都知道我要吃什麼，也知道我們夫妻倆平常很愛喝！板橋蔬菜鹹水雞的老闆真的很親切，鹹水雞的餐點選擇很多樣化，餐點都是每天準備，有時候生意太好也會提早收攤，口味都可以客製化調整，像是我們就是吃大辣不要太鹹，每次都點個200元就很夠我們夫妻倆吃。

板橋蔬菜鹹水雞

營業時間：17:30-22:00(週日休)

營業地址：桃園市平鎮區南京路4號

四季烤鴨

本來在中壢新中北路二段的四季烤鴨，現在搬到Ann和榜哥家附近，讓我們一家人吃烤鴨又多了一個選擇！而且搬新家的四季烤鴨，店面比之前乾淨許多且現在的點餐方式很先進，改成自動點餐機。除了一般的一鴨二吃，熱炒鴨架的部分還能再加價加料喔，可以選擇加入高麗菜、洋蔥、甜不辣、玉米筍、米血糕等配料，這天我們就是點選了一隻全家餐(一隻鴨+7種配料以及飲料)回月桂姐家吃，人多吃起來就是好吃！

四季烤鴨

營業時間：10:00-20:00(周一休)

營業地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段45號

營業電話：03-403-1003

葉家滷味

Ann和榜哥晚餐、宵夜選擇之一的葉家滷味，是屬於加熱式滷味，湯頭味道很夠，不會讓人覺得很死鹹，餐點的選擇也是很多樣且價位標示的很清楚。愛吃辣的朋友，葉家滷味的辣千萬不要錯過，想自我挑戰的朋友可以直接點他們家的大辣，是真的挺有挑戰性，一般來說中辣就很有辣度。榜哥超喜歡再把魯味的湯汁再去煮冬粉或是拌飯吃。

葉家滷味

營業時間：18:30-00:30(週日休)

營業地址：桃園市平鎮區上海路161號

J精緻C越南美食

在平鎮南勢這區域想吃道地的越南料理，那就一定要來J精緻C越南美食品嘗看看！平日下午時段有休息，假日則是直接從11點營業到晚上；而我們最常點選的就是生菜捲、炸春捲、牛肉河粉三寶、海南雞腿飯等，價位都標示的很清楚，店內環境乾淨明亮，餐點內用外帶都可以；愛吃辣的朋友，J精緻C越南美食的生辣椒可千萬不要錯過喔！

J精緻C越南美食

營業時間：平日:11:00-14:30 16:30-20:30

假日11:00-20:30(周一休)

營業地址：桃園市平鎮區上海路157號

營業電話：0979-697-785

美玉雲南米干

想吃雲南美食又不想大老遠跑去忠貞市場的朋友，可以來美玉雲南米干品嘗喔！店內環境乾淨明亮，餐點選擇很多樣，而餐點內用外帶都可以，價位標示的非常清楚，餐點份量挺大份，用餐時間總是可以看到不少人在內用餐。最常點選的餐點就是碗豆粉、月亮蝦餅、綜合米干(巴巴絲)等。

美玉雲南米干

營業時間：09:00-20:30

營業地址：桃園市平鎮區大興街16號

營業電話：03-439-5982

和記燒臘店

平鎮南勢超有名的和記燒臘店，還沒營業就可以看到不少人在等候，更不用說是用餐時間了，若能避開用餐時間來買便當是最適合不過，那天為了拍攝影片特集，榜哥足足等了快1個小時才買到便當。燒臘的主餐很多樣可以選擇，我們自己還蠻喜歡吃他們家的三寶飯，裏頭的三寶雞、鴨、叉燒味道都還算不錯，份量夠也算便宜。

和記燒臘店

營業時間：11:00-14:00(週日休)

營業地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段282號

營業電話：03-403-1321

宏大腸麵線

鄰近平鎮大潤發，在平鎮農會正對面的宏大腸麵線，是我們偶爾想吃麵線以及肉圓時會來買的早餐，麵線有大中小碗可以點選，就只有大腸沒有蚵仔，大腸處理的還算不錯，肉圓則是以一粒來計價，算屬中規中矩，他們家的麵線湯頭不會讓人吃了之後會口乾舌燥，內有黑木耳、紅蔥頭、筍絲等，愛吃辣的朋友可以加辣讓餐點更加分喔！

宏大腸麵線

營業時間：06:00-11:00

營業地址：桃園市平鎮區南東路1號

蔥抓餅



位在南平路快接近中豐路的蔥抓餅是Ann和榜哥蠻常買來吃的早餐或是下午點心，因為除了早餐時間吃得到以外，平日下午也還是能吃到，但假日就只有賣早餐時間啦！除了蔥抓餅可以選擇，來這也能買到桃園人才吃得到的可口涼麵。

蔥抓餅

營業地址：桃園市平鎮區南平路20號

營業時間：06:00~售完(每日) 15:00左右~售完(平日下午)

營業電話：03-4396942

肉圓、大腸麵線



每到假日8點半只要來到莊敬公園集會所廣場，一定可以看到人潮在排隊，要吃這美食可要有耐性的等候，才可以吃到這好吃的肉圓或是大腸麵線。一份內餡很澎湃的肉圓，雖然有點偏油，但整體的口感還不錯；而大腸麵線，建議一定要加辣，不喜歡吃大腸的朋友可以事先跟老闆告知，這時候就會減10元。

肉圓、大腸麵線

營業地址：平鎮莊敬里公園(桃園市平鎮區自強街77-85號)

營業時間：08:30~售完(六日)

陳記手工小籠包



位在南豐路上的陳記手工小籠包也是Ann和榜哥常常會買的早餐喔！小籠包一籠內有6顆，麵皮香Q，內餡肥瘦肉適中，不論是原味吃或是沾醬吃都很不錯。話說他們家還有獨特的醬汁可以添加喔！

陳記手工小籠包

營業地址：桃園市平鎮區南豐路37號

營業時間：05:00~11:00

早點站



位在南平路技嘉對面的早點站，可也是從早餐賣到中餐，整個就是包了兩餐。老闆親切又熱情，而Ann和榜哥最常買他們家的炒麵跟鴨肉飯，一份炒麵便宜又大碗，重口味的朋友就一定要加辣；一份鴨肉飯則是榜哥最常外帶當點心的餐點，鴨肉的香味淋上香氣十足的醬汁，就算冷了也還是好吃。

早點站

營業地址：桃園市平鎮區南平路180-2號

營業時間：05:00~13:00(周日休息)

營業電話：0919-504995

分享了以上位在南勢、山仔頂的小吃美食，真的是Ann和榜哥家附近的美食，如果再南勢這區看到我們千萬不要太驚訝！當然還有很多好吃還不錯的店家、攤販我們沒介紹到，就讓我們一步一步的帶著大家一起繼續吃吃喝喝。