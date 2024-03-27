愛吃鬼好朋友跟我說我愛吃的老麵攤在光復北路開新分店了！

這對我來說真是非常好的消息，

因為我家離這邊比較近我就可以經常來了，

而且因為新開幕現在點餐加點飲料都半價真的非常划算，

但不知道這個優惠到甚麼時候所以大家趁早趕快來試試吧！

老麵攤光復店 和本店不同的是這裡只賣泰式料理喔，

而且這裡裝潢非常有南洋風很美很好拍喔，

這次吃到他們家的Pad Thai(泰式炒河粉)非常好吃，

河粉本身就Q彈有嚼勁再加上他們在最上面撒上重點花生碎跟在泰國吃得非常像，

一下子就讓我回到泰國的感覺，

這家目前大概只有中午吃飯時間需要排一下，

其他時間好像還好不太需要排隊，

趕快來介紹喔～

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Kanokwan 老麵攤 光復店 店家環境

▲ 店家就在光復北路上介於南京東路和健康路中間這邊

▲ 裝潢很有南洋風很好拍喔

▲ 竟然還分吃麵的湯匙和吃飯的湯匙

▲ 他們家也有泰國小吃桌上的四件套

▲ 他們是需要自助回收的喔～

▲ 這就是老麵攤的由來，

有興趣的朋友可以仔細閱讀一下

Kanokwan 老麵攤 光復店 菜單價格

▲ MENU(拍攝於2024/03/19，一切以店內為主)

Kanokwan 老麵攤 光復店 餐點推薦

Pad Thai NT.135

很多人都不知道Pad Thai是甚麼？！

Pad Thai其實就是泰式炒河粉，

如果在泰國看到就可以直接點下去喔；

這裡的Pad Thai非常貼心把許多小的配料都放在炒河粉旁邊，

像是：糖、辣椒粉、花生碎、檸檬…等等，

都可以依自己口味加進去拌喔，

他們的河粉是屬於Q彈有嚼勁的那種還有點鑊氣，

整個吃起來真的跟我在泰國吃得很像喔，

有讓我一秒到泰國的感覺～

雙條A(打拋豬+紅咖哩豬肉飯) NT.175

他們非常貼心還有這種雙主餐系列，

朋友就喜歡打拋豬也喜歡紅咖哩豬肉，

剛好點這個餐一次可以都享受到，

他們的打拋豬應該是中辣對我來說稍微辣了一點，

但紅咖哩豬肉飯對我來說味道剛好，

下次再來我應該會直接點紅咖哩豬肉飯來吃～

椰子汁 NT.70 & 泰式冰奶茶 NT.70(現在買餐加點只要半價都35元)

他們的泰奶算是還蠻濃郁的喔，

也跟在泰國喝得差不多，

但唯一的缺點就是冰塊不是碎冰，

小小扣分了一點，

而椰子汁還算不錯也有一點果肉，

喝了非常解渴降火很不錯～

Kanokwan 老麵攤 光復店 店家資訊

Kanokwan 老麵攤 光復店

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61556925256777

營業時間：週一到週六 11:00–16:00、週五 11:00–15:00​(週日休息)

店家電話：02 27128627

店家地址：105台北市松山區光復北路154號



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