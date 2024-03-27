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『高雄。來呷飯川食堂』～鳳山文山特區／平價小份量川菜

2024-03-27 17:39:22 銀菁夢 人氣：104
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窩客好文

銀菁夢

發表篇數：656篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

造訪商家：來呷飯川食堂 鳳山店
phone07-7777080
place高雄市鳳山區文衡路493號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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來呷飯川食堂12.jpg

2024/02/24(六)

來呷飯川食堂　高雄市鳳山區文衡路493號　07 777 7080　營業時間：11:30~14:30／17:30~21:30　可訂位，加一成服務費　臉書

來呷飯川食堂01.jpg

來呷飯川食堂在南部有好多家分店，網路上評價不錯，這天揪了爸媽一起來用餐，吃這種菜色就是要找多點人才吃的多，他們家的份量都少少的，適合4~5人一起享用，可以吃到較多樣的菜色。

 

來呷飯川食堂02.jpg

單價大多落在一百多，平價又好吃，難怪生意好，一定要訂位，才不會撲空。

 

來呷飯川食堂03.jpg

毛家紅燒肉208元
這道超下飯，瘦肉不柴，入味好好吃，肥瘦剛好，大家都額樂。

 

來呷飯川食堂04.jpg

白飯也煮的很好，添飯添的圓圓的，看起來就很可口。

 

來呷飯川食堂05.jpg

梅醬弄雞158元
淡淡的酸甜梅汁，這道是較清爽口味。

 

來呷飯川食堂06.jpg

麻辣酸菜魚198元
來吃川菜只要有酸菜魚，幾乎都必點，鱸魚份量不少，肉質新鮮沒腥味，下面還有吸飽湯汁的粉絲，又是下飯的一道菜色。

來呷飯川食堂07.jpg

來呷飯川食堂08.jpg

酸蘿蔔土雞湯188元
湯的味道很棒，讓人忍不住一口接一口，雞肉不多，大約就四塊。

 

來呷飯川食堂09.jpg

陳麻婆豆腐128元
麻香辣很夠味，拌飯吃很讚。

 

來呷飯川食堂10.jpg

綠花椰菜炒臘肉158元
花椰菜有軟，我不愛硬的，搭配臘肉鹹香好吃。

 

來呷飯川食堂11.jpg

紅糖地瓜滋粑68元
銅版價很划算，本以為是像麻糬咬了會黏黏的，但一咬就斷，ＱＱ的，口感不像麻糬，淋上紅糖漿，甜甜的蠻好吃的。
飯後來道甜點很加分，而且又便宜。

 

 

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高雄美食 高雄餐廳 鳳山美食 鳳山餐廳 來呷飯川食堂 文山特區餐廳
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