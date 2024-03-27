2024/02/24(六)

來呷飯川食堂 高雄市鳳山區文衡路493號 07 777 7080 營業時間：11:30~14:30／17:30~21:30 可訂位，加一成服務費 臉書

來呷飯川食堂在南部有好多家分店，網路上評價不錯，這天揪了爸媽一起來用餐，吃這種菜色就是要找多點人才吃的多，他們家的份量都少少的，適合4~5人一起享用，可以吃到較多樣的菜色。

單價大多落在一百多，平價又好吃，難怪生意好，一定要訂位，才不會撲空。

毛家紅燒肉208元

這道超下飯，瘦肉不柴，入味好好吃，肥瘦剛好，大家都額樂。

白飯也煮的很好，添飯添的圓圓的，看起來就很可口。

梅醬弄雞158元

淡淡的酸甜梅汁，這道是較清爽口味。

麻辣酸菜魚198元

來吃川菜只要有酸菜魚，幾乎都必點，鱸魚份量不少，肉質新鮮沒腥味，下面還有吸飽湯汁的粉絲，又是下飯的一道菜色。

酸蘿蔔土雞湯188元

湯的味道很棒，讓人忍不住一口接一口，雞肉不多，大約就四塊。

陳麻婆豆腐128元

麻香辣很夠味，拌飯吃很讚。

綠花椰菜炒臘肉158元

花椰菜有軟，我不愛硬的，搭配臘肉鹹香好吃。

紅糖地瓜滋粑68元

銅版價很划算，本以為是像麻糬咬了會黏黏的，但一咬就斷，ＱＱ的，口感不像麻糬，淋上紅糖漿，甜甜的蠻好吃的。

飯後來道甜點很加分，而且又便宜。

『高雄。川辣道麻辣鍋物』～麻辣小龍蝦／適合多人聚餐／多道招牌菜

『高雄。品湘湖南小館』～鳳山曹公國小旁／鹹香重口味／無辣不歡

『高雄。有你真好湘菜沙龍』～日式建築／鼓山店／限時一個半小時

『高雄。金東北私房菜／酸菜白肉鍋』～瀋陽姑娘好手藝／左營高鐵站前／好評如潮／切記預約先訂餐



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