今天拜訪是位於台中文心南路上的「大漁迴轉壽司」，雖然早就聽耳聞大名，但一直沒有機會拜訪。這次終於有機會來吃，這家評價破千則的台中南區超人氣迴轉壽司。

從鮮美的食材到師傅精湛的料理技巧，現點現做的握壽司、日本料理，每一樣都讓人讚不絕口，難怪讓不少人忍不住一次又一次的回訪。

大漁迴轉壽司創始店在哪裡

大漁迴轉壽司創始店就在台中市南屯區文心南路57號上，店家提供了停車場，但位子不算多。

對了！第一次來的朋友，可能會像我一樣，因為沒有提前做功課，而不知道大漁迴轉壽司創始店有店自有停車場。所以，在此提醒來用餐的朋友，別忘了這裡有提供停車場哦！

大漁迴轉壽司創始店用餐環境

一踏入大漁迴轉壽司，首先映入眼簾的是充滿現代感的吧檯區。

如果你喜歡看壽司的製作過程，想近距離看師傅們的好手藝，這裡的搖滾區，絕對是你的首選。

在這，你可以一邊品嚐由師傅握出來的新鮮壽司，一邊欣賞他的精湛技術。

比較特別的是，與一般迴轉壽司不同，大漁迴轉壽司採用的是，日本引進的迴轉壽司智慧型輸送系統，可以直接將現做的壽司送入獨立包廂，不僅保有用餐的隱私，也減少了餐點被接觸的機會，讓人在享受美食的同時更加安心。

推一下他們家的茶，很好喝喔！

大漁迴轉壽司創始店最新菜單

大漁餐飲集團在台中擁有豐富的餐飲經驗，歷經二十多年的磨練，創業之初便與日本千葉線的一家專售鮪魚的店鋪結為姊妹店，進行深入的技術交流。

另外，嚴選的漁獲在進貨後，還會經過4至7天的冰溫熟成，將魚肉風味發揮到極致。

點餐方式，同時有傳統紙本與現代化平板電腦點餐系統，讓顧客可以輕鬆選擇想要吃的料理。

無論是價格介於40至200元之間的握壽司，還是一品料理、刺身、特色推薦料理，甚至是飲料和甜點，都能在平板上一目了然，操作上非常直覺喔！

最有趣的是，每當換季或節日時，他們都會推出不同的特色餐點，其中不乏期間限定的特色料理，像是這次要來吃的「春の旬彩料理美食」，就是這幾天才推出的喔～

活動期間從3月20日到5月31日，天氣漸暖，現在正是品嚐美食的絕佳時機啊～

其他菜單。

大漁迴轉壽司創始店餐點介紹

春戀握壽司

六款精選的壽司，分別是，干貝握壽司、花枝握壽司、牡丹蝦握壽司、蘆筍握壽司、鱈魚肝軍艦及蟹肉棒握壽司。

干貝握壽司 ：來自北海道的頂級干貝，非常厚實。輕輕一咬，干貝的鮮甜瞬間充滿口腔，與醋飯的柔和酸甜完美交融，真的好好吃啊！

：來自北海道的頂級干貝，非常厚實。輕輕一咬，干貝的鮮甜瞬間充滿口腔，與醋飯的柔和酸甜完美交融，真的好好吃啊！ 花枝握壽司 ：新鮮的花枝，吃起來好彈牙，也感受得出鮮甜味。

：新鮮的花枝，吃起來好彈牙，也感受得出鮮甜味。 牡丹蝦握壽司 ：豐腴的牡丹蝦，蝦肉不只鮮嫩還充滿彈性，色澤也很漂亮，還弄成了兔子造型，相當可愛，咬下去那一刻，蝦肉的自然甜味與醋飯，恰到好處的搭配，讓我念念不忘。

：豐腴的牡丹蝦，蝦肉不只鮮嫩還充滿彈性，色澤也很漂亮，還弄成了兔子造型，相當可愛，咬下去那一刻，蝦肉的自然甜味與醋飯，恰到好處的搭配，讓我念念不忘。 蘆筍握壽司 ：蘆筍清脆爽口，散發著淡淡甜味。

：蘆筍清脆爽口，散發著淡淡甜味。 鱈魚肝軍艦 ：細膩的鱈魚肝，口感滑嫩，濃郁的風味在口中緩緩散開，搭配上清爽的醋飯，更是平衡了鱈魚肝的濃厚香氣，值得推薦！

：細膩的鱈魚肝，口感滑嫩，濃郁的風味在口中緩緩散開，搭配上清爽的醋飯，更是平衡了鱈魚肝的濃厚香氣，值得推薦！ 蟹肉棒握壽司：是我最愛的蟹肉棒握壽司！！！。

明太子透抽燒

明太子的微辣鹹香，是層層堆疊的好滋味，與透抽本身的海味相互映襯。

這透抽實在完美，充滿了彈性，搭配明太子醬，讓人越嚼越香。

松葉蟹三味蘿美卷

松葉蟹三味蘿美卷以蟹肉為主，加上新鮮爽脆的羅美生菜、鮭魚卵，以及蟹膏點綴，不但提升了美感，更增添了些許的奢華感，讓這道料理彷彿像藝術品般，賞心悅目。

味道方面，蟹肉的鮮嫩與羅美生菜的爽脆成了鮮明的對比。

而那一粒粒的鮭魚卵，在口中爆開後，與蟹肉、生菜、蟹膏的味道一起，帶來層次分明的口感即風味，真的很推薦大家來吃看看。

戀愛細語

細如絲線的山藥細麵，每一根都是輕柔、滑順的口感。

如同戀愛中細膩的感動，讓人一次又一次細細品味。

山藥本身的獨特的口感，在切成細麵的情況下表現得淋漓盡致，而這份美味，還加入了紅酒醬汁，營造出了一種深邃的迷人風味。

品嚐「戀愛細語」，就如同愛情中，看似微不足道卻又重要的瞬間，需要我們去細細品味、慢慢細語。

唯一愛戀

巧妙的將鮪魚生魚片捏成愛心形狀。

軟嫩無比的鮪魚生魚片，新鮮滋味在舌尖上綻放。

我覺得這道菜，也蠻有意思的，當我們吃的時候，會將這個愛心對半分，不僅創意十足，也寓意著兩人之間的深厚情感。

美式壽司-極上盛合

這道美式壽司，源於大漁的創辦人在美國用餐的經歷。

讓他決心要把這獨特的”壽司”帶回台灣，與客人分享。把各式各樣的新鮮食材組合在一起，創造出這套，不但霸氣又美味的美式壽司。

帝王蟹三味捲：給我的第一印象就是「奢華」。新鮮的帝王蟹肉，搭配彈牙的鮭魚卵，一口咬下去，蟹肉的鮮甜與鮭魚卵的Q彈，讓人彷彿上天堂啊！

松露和牛捲：和牛油花豐富，同時也烤得恰到好處、柔嫩多汁，上面再放上黑松露，瞬間提升了這壽司的檔次，實在是太讓人驚豔了。

北海道馬糞海膽紫蘇揚：海膽的濃郁與紫蘇葉結合，呈現出了獨特多層次的口感。

海膽有夠多的啊！！！

蒜香辣子大干貝：北海道大干貝本身就很鮮美，與主廚特調的蒜香辣油相輔相成，微辣香氣，不僅沒有蓋過干貝的鮮味，反而讓它更加突出，過癮！

中鮪魚肚掛青魽：這壽司的獨特之處在於「細膩的口感」。鮪魚與青魽，搭配上黃瓜丁與蛋丁，讓人在咀嚼的過程中，能細細品味那不同於以往壽司的獨特。

三品盛合刺身

有鮪魚、鮭魚以及紅甘，三種魚肉都切的好厚。

鮪魚：的肉質很緊實，隨著咀嚼慢慢散發出海味，那種鮮美，真的是一種享受。

鮭魚：吃起來也是超級甜，脂肪會在口中化開。

紅甘（甘鯛）：肉質比鮪魚和鮭魚來得更細嫩，味道清爽並帶有微微的甜味。

瞧這生魚片，切得不僅厚實，也好大一片…！

海草蛤蠣味噌湯

味噌湯喝起來偏甜，而且還能帶出蛤蜊的鮮味。

細膩而不膩的甜味，配合海草的清新與蛤蠣的鮮，真的暖心又暖胃～～～

大漁迴轉壽司創始店評價心得

吃完後，我想給大漁迴轉壽司滿滿的五顆星評價。每一道料理，我都能感受到食材的新鮮，以及主廚對於料理創新的熱情。

無論是精緻的美式壽司捲，還是松葉三味羅美卷，不僅保留了食材原有的特色，更巧妙的融入創新的元素，

喜歡台中日本料理餐廳的朋友，這家南屯好事多附近的「大漁迴轉壽司」，很推薦來吃看看～以上，跟大家分享囉。

大漁迴轉壽司創始店店家資訊

大漁迴轉壽司 ( 創始店 )

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：408台灣台中市南屯區文心南路57號( 地圖 )

電話：04 2471 6668

營業時間

星期一: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00,

星期二: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00,

星期三: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00,

星期四: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00,

星期五: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00,

星期六: 11:00 – 21:00,

星期日: 11:00 – 21:00

星期一: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00, 星期二: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00, 星期三: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00, 星期四: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00, 星期五: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00, 星期六: 11:00 – 21:00, 星期日: 11:00 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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