2024.03.24
羅東排餐【天牛私廚牛排】比手掌大的安格斯肋眼牛排超多汁又嫩.海陸雙拼大份量超滿足│羅東車站│羅東美食
宜蘭排餐，羅東美食，天牛私廚牛排.
位於羅東火車後站、羅東轉運站附近.
提供各式肉品，海鮮排餐，大力推薦雙拼組合.
餐廳環境寬敞舒服，大面玻璃空間優美.
騎車前來很好停車，服務人員親切招待.
逐桌詢問搭配辣醬，大推一定要加更提味.
假日用餐一位難求，多人聚會氣氛超歡樂.
羅東火車站附近聚餐美食「天牛私廚牛排」比手掌大的安格斯肋眼牛排超多汁又嫩.海陸雙拼大份量超滿足
天牛私廚牛排│餐廳外觀
天牛私廚牛排位於羅東火車站後站附近.
距離羅東轉運站也不遠，走過來大約十分鐘.
藏在巷弄內的高質感美式餐廳.
大面玻璃還沒入內就能感覺寬敞明亮氛圍.
餐廳附近還滿好停車，機車直接停放門口.
天牛私廚牛排│室內環境
走入室內，就有餐廳人員上前接待，詢問訂位名字，並且帶位.
餐廳人員態度都好親切，帶領入座，提供菜單詳細說明排餐品項.
櫃台這邊可以看到多位名人簽名呢！真的超高人氣！
提供二、四人桌位，也能彈性安排座位，適合多人聚餐.
記得提前電話訂位，平日晚上和假日常常一位難求.
當天用餐，就有大家族一起吃飯，整個氣氛超歡樂！
我還發現牆面有好幾台冷氣，夏天吃排餐也不擔心用餐很熱.
牆面掛著推薦吃法！一定要好好遵守，才能吃到肉類最好滋味.
天牛私廚牛排│菜單品項
天牛私廚牛排的完整菜單，拍下來給大家參考！
了解餐廳用餐須知，記得要先好好閱讀.
成人每人低消一份排餐，用餐時間９０分鐘.
所有主餐包含：螺旋脆皮濃湯、麵、蛋、餐後飲品.
麵條：油麵／手工蕾絲麵（限量供應）.
醬汁：蘑菇醬／黑胡椒醬（醬汁建議拌麵用）.
主要排餐有１２款可以選擇，可以選擇超值雙拼，來個海陸雙拼超滿足.
另外還有兒童餐、小點／炸物.
飲品也能單點咖啡、酒精飲品、冷飲、熱飲.
天牛私廚牛排的肉品非常建議不淋醬，沾鹽吃更美味！
桌面有ＱＲ ＣＯＤＥ掃碼點餐.
加入ＶＩＰ會員，可享續麵免費、壽星好禮.
桌面都有準備調味醬，玫瑰鹽、番茄醬、辣椒醬、黑胡椒粉.
螺旋脆皮濃湯
來到天牛私廚牛排最讚的是，排餐即享螺旋脆皮濃湯.
不需另外單點，一人一份真的好讚！
酥脆蓬鬆的螺旋脆皮，沾上濃湯非常好吃.
當日濃湯濃郁順口，還有火腿、玉米配料.
撒上黑胡椒粉，濃湯味道更有層次.
熱呼呼的非常燙口，卻又忍不住一口接一口.
芭樂絲，清甜脆口很解膩.
紅茶
排餐飲品是紅茶，清甜順口，香氣四溢.
紅茶可以續杯，餐廳人員在用餐期間會逐桌詢問超級貼心.
蘑菇醬和黑胡椒醬可以另外盛裝.
安格斯肋眼牛排＋鮭魚（雙拼排餐）
天牛私廚牛排最夯人氣的安格斯肋眼牛排.
搭配鮭魚來個海陸雙拼，吃得更是飽足！
安格斯肋眼牛排，點了五分熟，還能看到血水，肉質切下超嫩.
簡單的黑胡椒粉增添香氣，沾鹽帶出肋眼牛肉的鮮甜.
肉質滑嫩香甜，飽滿鮮美牛肉香氣，吃上一口就愛上！
真的吃上一口渾厚十足的肋眼牛香，就能了解為何這麼頗受人氣！
比手掌還大的安格斯肋眼牛排，份量超巨無霸！
就連厚度都是讓人豎起大拇指，口感和香氣都讓人滿意.
真的只要沾上一些玫瑰鹽，瞬間牛肉風味又更不同境界！
餐廳人員逐桌詢問是否需要辣醬，真的要加！
不論配麵、配肉、配鮭魚都有夠好吃.
辣香飽滿又帶辣勁.
配菜有花椰菜、干貝、雞蛋，還有印上天牛的地瓜！
鮮甜細嫩的干貝，鐵板煎蛋就是香！
麵條淋醬蘑菇好濃郁，黑胡椒香也很夠味.
超大塊的鮭魚也好厲害，附上檸檬可以解膩又提味.
鮭魚煎得厚塊，魚肉紮實中帶嫩，香氣十足.
香煎鮮嫩透抽＋鮭魚（雙拼排餐）
喜歡海鮮朋友大推透抽及鮭魚，海鮮雙拼.
光看這份量覺得太過癮.
非常大塊的鮭魚好適合二人分食，魚肉厚度很夠，豐厚魚香又香嫩.
香煎鮮嫩透抽（雙拼排餐）
二尾香煎鮮嫩透抽，真的太霸氣.
不只超肥美的，就連肉質厚度都很足夠.
透抽口感滑嫩帶Ｑ，吃起來自然甜味太讚啦！
而且帶有厚度，所以口感更是厚嫩，鬚鬚帶有嚼感.
配菜都是一樣！有花椰菜、地瓜、干貝、雞蛋！
餐後飲品、甜點.
我們其中一份套餐有升級，左邊冰淇淋是套餐升級的甜點.
餐後甜點
甜點小巧，蛋糕綿密有巧克力香！
加價升級套餐，甜點也不一樣哦！
oreo餅乾香草冰淇淋，甜滋滋的冰淇淋.
香濃沁涼超滿足.
除了紅茶可以續飲，也能單點酒飲、氣泡飲、咖啡.
甜蜜泡泡／水蜜桃
水蜜桃香非常沁涼香甜，配上牛排也能轉換口味.
盛夏光年／百香果
酸甜滋味，清爽的百香果香氣，顏色也很美.
有來羅東旅遊，尋找羅東聚餐美食餐廳.
不妨就來天牛私廚牛排，享用海陸雙拼.
多人一起聚餐也沒問題.
歡愉聊天氣氛超棒.
【天牛私廚牛排】
時間：11：00～20：00
電話：（03）955-6652
粉絲團：天牛私廚牛排
地址：宜蘭縣羅東鎮陽明路6號
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