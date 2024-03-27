2024.03.12
高雄聚餐【大群土雞料理】月世界美食團體聚餐.鳳梨苦瓜雞、香脆鮮嫩的豆乳雞超推薦│附設停車場│田寮美食
高雄美食，大群土雞料理，適合團體聚餐.|
以現點現煮土雞料理為主，環境寬敞超舒服.
多道菜色，份量澎派，假日晚上生意超好.
適合家族聚餐、活動聚會，也很好停車喔.
高雄田寮美食團體餐廳「大群土雞料理」月世界美食聚餐推薦！鳳梨苦瓜雞、香脆鮮嫩的豆乳雞超推薦
大群土雞料理│餐廳外觀
大群土雞料理位於田寮月世界附近.
從田寮交流道開車過來大約十分鐘.
餐廳備有大片空地可以停車.
就連遊覽車也是一輛接一輛開進來呢！
不論家庭或家族聚餐，活動或團體用餐也很適合.
大群土雞料理│室內環境
整個餐廳非常明亮，我們在五點左右前來.
已經有好幾桌用餐客人，生意真的很好.
以大圓桌為主.
由服務人員帶位入座，再自己填單到櫃檯結帳.
以大柱子為中間分成左右二邊座位區.
抬頭一看，上面有熱氣球，旁邊吊牌寫著桌號.
之前月世界就是舉辦熱氣球活動.
我們也有來參觀呢！
冰箱內有飲料和酒飲都能自由取用.
記得要去結帳哦.
大群土雞料理│菜單品項
各式台菜、飯麵青菜、山產、湯品、全雞乾類、全雞藥膳類.
也可加價選擇一雞二吃、二雞三吃、三雞四吃.
選購公雞需另加價.
我們直接選擇二道全雞料理.
分別是鳳梨苦瓜雞和豆乳雞.
沒有吃完打包回家可以再吃二餐.
一雞二吃真的會不夠吃啊！
豆乳雞
一大盤全雞豆乳雞，份量十足.
外皮炸得乾爽，不會太油.
雞肉肉質紮實中帶鮮嫩口感有肉汁.
每一塊豆乳雞可以吃到豆乳香氣.
爽脆的麵衣都有豆乳香氣好涮嘴.
忍不住一塊接一塊，結果打包都剩不到一半！
整盤疊高高的豆乳雞看起來好過癮！
鳳梨苦瓜雞
一大鍋全雞的鳳梨苦瓜雞.
等湯頭滾了，鳳梨醬汁釋放味道.
苦瓜和雞肉才能燉煮更入味.
一整隻的雞肉切得好多塊，撈著香氣飄了出來.
雞肉煮得很嫩超大塊，挺緊實的口感，不會很乾柴.
越煮雞肉才會越有鳳梨香氣.
苦瓜也燉得較為軟嫩，帶有鳳梨香氣更好吃.
湯頭大概要煮一段時間才有濃濃甘甜風味.
可以免費幫忙加湯哦.
建議打包回家繼續熬煮，還能自己加火鍋料.
又能再吃一餐，而且超澎派一鍋.
炒麵
麵條Ｑ彈入味，有蔬菜肉絲紅蘿蔔絲.
鹹香夠味，麵條很入味.
把麵放入碗裡，還要林上湯汁.
大口吸吮吃起來口感好棒.
裡面高麗菜炒得很脆又香甜.
推薦點盤炒麵和大家一起分著吃.
炒青菜
炒得葉菜很嫩，鹹香涮嘴，配麵也好吃.
當天剛好是莎媽生日，帶蛋糕來餐廳一起慶祝！
特別從大甲裕珍馨買的草莓蛋糕.
搭配一個玫瑰蛋糕！
假日想吃土雞料理.
不妨來大群土雞料理吃豆乳雞.
【大群土雞料理】
時間：10：00～20：00
公休：星期二
電話：（ 07）636-7688
地址：高雄市田寮區西德路68之1號
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