2024.03.11

台南美食【丸飯食事處】丸碰餅結合烤鰻魚和東坡肉玉子燒太可愛又好吃│北門商圈│中西區美食

台南美食，丸飯食事處，又有新菜色啦！

以台南名物「碰餅」為發想，端上桌超吸睛.

搭配烤鰻魚和東坡肉玉子燒，海陸碰餅的概念.

帶有鹹甜交織風味，又有米飯增加飽足感～

還有超大尾炸蝦鮭魚蝦塔塔，真是創意十足.

就連甜點也很有台灣味道，麵茶煉乳番薯丸.

用餐空間寬敞舒服，來個好拍好吃特色料理吧！

台南美食「丸飯食事處」丸碰餅結合烤鰻魚和東坡肉玉子燒太可愛又好吃

丸飯食事處│餐廳外觀

就位在興華街上.近北門路口.

從台南火車站走過來大約十分鐘左右.

周邊停汽車也都有收費停車場.

所以交通相當方便.

主要用餐空間是在二樓.

一樓空間打造了粉紅色網美燈牆.

還有樓梯地方都是愛拍照女孩IG打卡點.

丸飯食事處│室內環境

室內環境簡約清新風格～

讓人一眼就覺得舒服！

立刻感受到放鬆氛圍.

丸飯食事處│菜單品項

店內招牌餐點就是蝦蝦飯啦！

共有二款蝦蝦飯.分別是沖繩蝦蝦飯和夏威夷蝦蝦飯.

另有其他主餐可以做為吃飯選擇.

像是唐揚雞、和風炸豬排、韓式燒肉等等.

餐點多樣化.適合聚餐呢.

還有炸銀絲捲甜點也是熱門品項.

最後就是必點顏色超美的汽泡飲～

好喝又好拍！

女生最愛.

丸飯食事處│新品菜色

丸碰餅，真的是玩碰餅，太有趣的擺盤！

搭配烤鰻魚玉子燒、東坡肉玉子燒.

裡頭放入米飯增加飽足感.

新品火箭蝦蝦也能單點，炸蝦鮭魚卵塔塔，超誘人！

昭和風 丸碰餅

整份套餐非常豐盛.

烤鰻魚玉子燒、東坡肉玉子燒.

以及炸蝦鮭魚卵塔塔、麵茶煉乳番薯丸、野菜醬沙拉、安平蝦餅.

生菜沙拉擺盤也很高級感覺.

新鮮葉菜、小黃瓜、玉米筍、紫洋蔥.

淋上特製醬汁很清爽又開胃.

這二大塊丸碰餅的主題菜色，難怪成為網路話題！

結合日本昭和風擺裝飾，以及台南名物碰餅創意發想.

而且二種都是我愛吃的，實在是太想快快開動.

碰餅裡面放有米飯.

多了米飯Ｑ香，吃起來很有飽足感.

東坡肉油亮厚塊，吃起來彈嫩好入味.

和米飯配在一起超下飯.

烤鰻魚刷醬烤過，非常入味.

魚肉鮮嫩又細緻，滿嘴都是鰻魚香.

麵茶煉乳番薯丸，放在傳統竹藍中.

很有台灣味道，淋上香噴麵茶粉，微甜滋味.

甜滋滋的煉乳香，和番薯丸搭配一起好Ｑ香.

炸蝦鮭魚卵塔塔，配菜居然也是新品！

超大尾的炸蝦，外衣香脆，蝦肉彈脆.

底層鮭魚卵放得好滿，嗶嗶嚗嚗超有海味.

沾上塔塔醬更有滋味.

就要這樣沾上厚厚的塔塔醬和鮭魚卵一起吃！

吃不過癮的話，可以另外單點火箭蝦蝦哦！

名稱是不是也很逗趣，真的像是火箭.

飲品也很美麗又好喝.

其他菜色也很推薦，二大球米飯擺盤賣相真好.

外皮金黃酥脆不油膩.

肉質鮮嫩也有厚度，吃起來濕潤香嫩.

海鮮都很新鮮，份量十足.

廣島炸牡蠣

每次用餐都會點個一盤.

一盤有三個廣島炸牡蠣.

搭配醬料非常推薦.

金黃外衣炸得很脆，而且不油膩.

裡頭軟軟綿綿的吃得到新鮮美味.

擠上檸檬汁可以解膩更能提香哦.

日式酥炸竹筴魚

喜歡海鮮的可以單點這份鮮魚.

還滿喜歡他們家的炸海鮮都好好吃.

魚肉細綿多汁搭配脆脆麵衣好有口感.

除了特色飲品也有紅茶可以點哦.

丸飯食事處每次推出新品，總能讓大家目光一亮.

這次推出有著昭和風的丸碰餅，又有台南人氣碰餅.

有趣的搭配烤鰻魚和東坡肉，趣味吃法又好拍照.

假日相約吃飯就來丸飯食事處，感受不一樣的餐食.

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