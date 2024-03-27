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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北咖啡廳推薦：大安森林公園站～2J CAFE超美森林系下午茶的絕佳選擇

台北咖啡廳推薦：大安森林公園站～2J CAFE超美森林系下午茶的絕佳選擇

2024-03-27 20:56:24 饅頭弟 人氣：97
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2124篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：2J CAFE
phone02-2700-3783
place台北市大安區建國南路二段79巷9號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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這間2J CAFE就在大安森林公園站附近，藏身在小巷裡頭

它的外觀簡直就像是一座小森林，樹木葉綠藤蔓在建築周圍盤旋，一看就超美

看完杜鵑花後，可以來這裡喝喝下午茶，悠閒地度過下午時光

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2J CAFE的低消就是一杯飲品，而且他們的飲料選擇相當多，有咖啡、氣泡飲、牛奶等各種選擇

平日來的時候不用擔心時間限制，所以人潮也相當多，不需要提前預約，隨時都能找到位置坐下享受

2J CAFE

電話：02 2700 3783

地址：台北市大安區建國南路二段799號（大安森林公園站 四號出口 步行約6分鐘）

營業時間：週日-11:30-22:00 / 週五六 11:30-00:00

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 水果茶是一種充滿清新的口感和令人愉悅的飲品。每一口都帶來了水果的天然甜美

清爽的茶底與新鮮水果的結合，賦予了這款茶飲獨特的層次感和豐富的口感

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焦糖瑪奇朵是一種讓人愛不釋手的咖啡，柔軟的奶泡與濃郁的咖啡交織出絲滑的質感

香濃的焦糖醬，融入咖啡中，為整杯瑪奇朵帶來了一絲微妙的甜蜜

每一口都充滿了層次豐富的口感，絕對是一種無法抗拒的享受！

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這款檸檬塔一吃絕對會成為你的心頭好！

它的酸甜味道猶如清新的檸檬在口中綻放，搭配著酥脆的塔皮，每一口都是一種享受

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這款起司蛋糕絕對值得一試，濃郁的起司香氣，柔軟細緻的口感令人愛不釋手

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我個人真的很推薦這款鹹食醬烤牛肉口袋餅，它有一種令人驚艷的口感

每一口都充滿了烤牛肉的濃郁香氣，那酥脆的外皮包裹著柔嫩的牛肉，讓人一口接一口停不下來

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2J CAFE的超美森林系環境餐點整體感給人留下深刻的印象

進入2J CAFE，彷彿步入一個迷人的森林世界，被茂密的綠蔭所包圍，令人心曠神怡

。這樣的環境讓用餐體驗更為愉悅，讓人放鬆身心

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174844-319

文章標籤
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