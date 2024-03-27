火鍋界的PRADA「二本松涮涮屋」推出新品牌囉！號稱壽喜燒界愛馬仕「橋山壽喜燒」一開幕便廣受老饕訂位，特別使用關西壽喜燒烹調，搭配日本A5和牛肉品與全程桌邊服務免動手，吸引許多政商名流與名媛貴婦朝聖，還有飯後必吃招牌限量萬丹紅豆鍋餅與菊花豆腐～讓人一吃上癮！<本文作者：大胃米粒>

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橋山壽喜燒在哪裡？

開業將近五年的「二本松涮涮屋」因嚴選頂級食材加上主打桌邊服務，被喻為火鍋界的PRADA，近期2024年開設新品牌「橋山壽喜燒」，地點就在「二本松涮涮屋」後方巷弄，一開幕就受到許多老顧客預約滿位！

「橋山壽喜燒」地點位於台北市大安區瑞安街120巷3弄1號，離近捷運忠孝復興站與開平餐飲學校，因平時採預約制，大家想吃一定要先訂位喔！

橋山壽喜燒｜店內環境

「橋山壽喜燒」整體氛圍採濃厚日式清水模加上木作風格，讓人隨手拍都覺得非常上鏡！

走進「橋山壽喜燒」第一眼就能感受滿滿高級感～整體裝潢都是老闆特別訂製，一整塊大理石桌面充滿質感！

除了一樓用餐區，B1也有附設包廂區，若是家族多人聚餐不想受到打擾，記得可以提前跟店家預訂，沒有多收包廂費用，真的相當佛心！

橋山壽喜燒｜菜單價位

「橋山壽喜燒」消費方式主要以壽喜燒鍋物套餐為主，每人依照個人喜好選擇愛吃的肉品

每份套餐組合包含：湯底／開胃前菜／綜合菜盤／日本越光米／有機放牧蛋／飲品／甜點

由於這邊主要採預約制服務，我們這次特別選了平日午餐時段到訪，已有幾桌客人預約用餐，擺放整齊的醬料與菜盤，就算一個人用餐也能享受精緻鍋物！

橋山壽喜燒｜有機放牧蛋、日本越光米

套餐內的有機放牧蛋跟日本越光米都可以免費無限續，搭配漬蘿蔔小菜，相當開胃！

橋山壽喜燒｜湯品

還有軟綿的手做豆腐味噌湯真的非常好喝！

橋山壽喜燒｜前菜

前菜「和風蟹肉鮭魚卵豆腐」則是店家自製豆腐搭配爆漿鮭魚卵與肥美蟹肉，米粒特別喜歡這個日式和風醬汁，讓整個海味特別突出，入口即化的軟綿豆腐很適合長輩享用，非常好吃！

「松露山藥海膽佐小豆島醬油」可是人氣NO.1，現磨山藥泥加上法式松露醬與一整塊海膽，搭配喻為日本醬油之鄉的小豆島醬油，品嚐前記得先做攪拌，將所有食材融合在一塊！

這時便可優雅舉起高腳杯飲用，冰涼黏滑的山藥泥與海膽真的太鮮美了，加上香氣濃厚的松露醬與醬油畫龍點睛，每一口都是天然頂級享受！

橋山壽喜燒｜酒類

話說吃火鍋有肉有菜，若與家人好友相聚歡樂，還可來壺美酒助興，「橋山壽喜燒」特別嚴選各國酒款，在這想喝清酒／啤酒／威士忌／紅白酒通通有！

其中還有多款日本夢幻清酒之王稱呼的「十四代清酒」純米大吟釀或是女生喜歡的梅酒，搭配壽喜燒鍋相當對味！

橋山壽喜燒│日本A5和牛芯芯

首先第一道肉盤「日本A5和牛芯芯」又被稱為夢幻赤身，屬於和尚頭（牛後腿）最稀有的部位，具有清爽的油香和甘甜細膩的肉質，適合不愛厚重油脂的女生朋友！

橋山壽喜燒│日本A5和牛肋眼上蓋

「日本A5和牛肋眼上蓋」無須多言，光看這個大理石油花就知道有多迷人，店家每塊切得特別厚實，尤其大理石油花粉嫩欲滴，有夠誘人，放在室溫立馬開始滲出油脂！

店員分享一般日式壽喜燒有分關東吃法(先加醬汁)／關西吃法(先炒肉)，這裡則以關西壽喜燒方式，接著壽喜鍋內先用牛油潤鍋後，放入日本三盆糖炒至焦化

再將日本A5和牛微煎後，倒入壽喜燒醬汁，瞬間產生大量煙霧～整間包廂香氣逼人！

頂級日本和牛只需燙至變色約五分熟度即可～沾上有機生雞蛋，入口滿嘴油脂，天啊～和牛真的太好吃了！尤其店家應該有事先修筋，每塊肉片都是軟嫩彈牙，完全沒有難咬的筋膜！

全程我們都是動嘴免動手，開心享受宛如貴婦般的尊貴服務，在這宴請長輩或長官真的非常有面子！

綜合蔬菜盤則是精選約數十種新鮮季節蔬菜，像是一般火鍋餐廳少見的日本大蔥／金滑菇／鱈寶，在「橋山壽喜燒」居然都能吃到，天然養生健康，難怪深受老饕喜愛！

其中這裡還有店員分享日本和牛吃多較為膩口，這時可以包上日本大蔥一起品嚐，增添清爽層次，果然有人服務就是過癮！

由於店內主打桌邊服務，蔬菜煨煮入味後，店員會幫饕客盛盤方便食用！

每種蔬菜吸飽和牛油脂與壽喜燒醬汁精華甜味，真的很好吃！

米粒個人好喜歡「橋山壽喜燒」循序漸進的桌邊服務，店員會先讓饕客一下吃肉盤一下換菜盤，讓味蕾不斷保持驚喜狀態，完全不會一下子就吃膩～這點相當貼心！

橋山壽喜燒│蛋飯

最後如果還沒吃飽，「橋山壽喜燒」還會準備這道「蛋飯」收尾，配料有白飯／蔥花／雞蛋／福神漬／香鬆

先將壽喜鍋所有蔬菜撈起後剩下少許醬汁，倒入蛋液後，加入所有配料，快速熄火保持五分嫩度！

蛋飯口感吃起來就像親子丼，甜鹹醬汁配上滑嫩蛋花與爽脆福神漬，明明已經八分飽居然還是吃得精光！

橋山壽喜燒│甜點

休息一會兒，飯後甜點登場！相當搞剛的經典名菜－菊花豆腐(又稱文思豆腐)先前在「二本松涮涮屋」就曾吃過！主廚精心雕刻的豆腐宛如菊花般盛開，糖水充滿桂花釀香氣配上入口即化的豆腐，美得讓人難忘！

再來這道手工蛋黃酥據說受到不少長輩喜愛，口感外酥內糯，鹹蛋黃香氣不斷再嘴裡縈繞！

再來是「二本松涮涮屋」與「橋山壽喜燒」鎮店甜點，每日限量的萬丹紅豆鍋餅，滿滿紅豆餡搭配外層芝麻酥餅，好吃到掉渣！像米粒平時不太喜歡甜膩的中式糕點，但這紅豆鍋餅比好多中餐廳還厲害，保證讓人驚呼！

橋山壽喜燒│飲品

這裡還有抹茶控必喝的日本頂級抹茶，微微苦甘濃厚～很適合秋冬季節品飲！

若是初訪客人一定要點這裡的功夫茶（雲南普洱茶／文山包種茶／斯里蘭卡紅茶／木柵鐵觀音／凍頂烏龍茶）任選！我們點選文山包種茶，茶香厚韻回甘，配上熱呼呼的紅豆鍋餅相當解膩！

如此美好的用餐體驗讓我們太喜歡了！紛紛跟好友分享下回聚餐一定要再來這裡！

飯後結帳還會贈送集點卡，之後來店可以免費換肉盤或海鮮！看完大胃米粒分享頂級尊榮服務與嚴選壽喜燒嗎～大家快來朝聖壽喜燒界愛馬仕「橋山壽喜燒」！



(本文為邀約體驗，內文為用餐真實感受。)

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橋山.壽喜燒by二本松

▋地址 : 台北市大安區瑞安街120巷3弄1號

▋電話 : (02) 2708-6835

▋營業時間 : 周一~周日 12:00~14:30、17:30~22:30 (周二公休)

▋粉絲團 : 橋山壽喜燒

▋線上訂位網址 : 橋山壽喜燒

▋注意事項 : 每人低消為一份套餐／尖峰時間用餐限90分鐘／線上訂位每位$300訂金(訂金3日內取消不退還)／壽星優惠，頂級黑毛豬，頂級板腱牛，提拉米蘇三選一

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