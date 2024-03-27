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M's涮涮屋簡介

有關注我們的朋友都知道我們很常吃鍋,朋友都戲稱我們快變成鍋物達人了,今天來到M's涮涮屋桃園店,M's涮涮屋主要以個人套餐,價格非常親民$218起主餐+菜盤還有飲料吧,重點是很佛心不收服務費,另外還有各種2~3人組合套餐可以選擇,點肉套餐只要$97就可以海鮮六選一,飯後還有甜點唷!桃園店雖然開幕沒多久但用餐時段幾乎是滿座唷!所以假日建議先訂位,另外店門口還貼心的擺了周邊停車位的說明喔!

M's涮涮屋用餐環境介紹

M's涮涮屋就在大馬路邊非常好找,11:30開門前我在外面就看到有人候位所以幾乎不用看地址就能找到,餐廳有兩層樓,1F座位特別設置個人吧檯一個人吃飯也不用併桌唷!後方就可以看到廚師備餐,2樓的用餐區域整層非常寬敞桌與桌之前也不會受影響或打擾唷!二樓大多是4~6人座位蠻適合小家庭或三代同堂用餐聊天

現場備有飲料吧!用餐都可以自取蜂蜜水.檸檬水.奶茶.紅茶.茶包.可可等,還有獨家特調醬汁(哇!這完全符合小幫手的口味唷!),而且提供特調的水果醬油,這我很喜歡,他們的調味台上沒有沙茶醬有需要可以向服務人員索取唷!

M's涮涮屋菜單



M's涮涮屋餐點選擇組合超級多,而且套餐都附有一大盤菜飯後還有甜點,飲料吧還是自助的唷!另外點肉還可以低價加點海鮮超級讚的!!

今天我們是三位用餐我超級推薦可以直接點龍蝦套餐(我在門口就被這道菜吸引眼球啦!)

豺狼小幫手餐點及食記分享

今天我們三個人總共點了波士頓龍蝦王$1288(五花牛.嫩煎牛)以及梅花豬套餐$228+超值海鮮$97選了金目鱸魚,這餐點的份量三個人真的吃超級飽的而且牛豬海鮮龍蝦都吃到了~~

波士頓龍蝦王套餐$1288,這套餐超級豐富的除了波士頓龍蝦外還有海鮮五品,肉盤可以選兩種$300以內任選(超額可補)另外菜盤附餐甜點都是兩份唷！

M's涮涮屋的龍蝦是選用加拿大高壓冷凍波龍，哇！看到沒？龍蝦蟹高超多而且烹煮後肉還是超級飽滿且不黏殼，口感非常鮮甜Ｑ彈大大口咬下去超級滿足的

龍蝦套餐搭配的海鮮五品（蛤蜊．鮮蚵．白蝦．野生花枝．鯛魚）也沒在給你小氣的，每一種都非常新鮮可以吃到海鮮的甜味量非常夠吃

五花牛油花豐富，但吃起來一點都不油膩。每一片的厚度相當扎實。嫩肩牛瘦肉居多，比較有咬勁。下鍋煮後大口吃肉超級讚！

梅花豬套餐$228+超值海鮮$97選了金目鱸魚：梅花豬算是比較瘦不會太油，切的也是有厚度的下鍋煮後可以吃出肉本身的Ｑ度很有口感，另外超級推薦一定要記得加點超值海鮮，我們加＄９７選了金目鱸魚，鱸魚片沒有刺整整五大片非常新鮮好吃，那魚皮滿滿的膠質超讚的！套餐的蔬菜盤菜量也很多大多是當季蔬菜菇類還有一隻白蝦，沒有太多的加工餃類算是健康食材很好我喜歡．

附餐我們點了冬粉跟烏龍麵，我記得一般火鍋店的烏龍麵都要加＄１５～＄２０這裡不用加價喔！而且烏龍麵好Ｑ好好吃，另外餐後每個人還附了甜點，有仙草及冰淇淋兩種選擇，這喜歡還可以再請服務人員提供唷～



今天整體用餐我們覺得很讚！很推薦來的朋友直接點龍蝦套餐非常超值吃的很滿足，（當天我在現場看到蠻多桌都點了龍蝦套餐，還有一組小孩一入座就跟爸爸說我要吃龍蝦！我要吃龍蝦！可見這是招牌）另外超值海鮮也很推薦，點肉盤只要加＄９７．＄１４２就可以同時吃到海鮮真的蠻划算的，M's涮涮屋的用餐環境我也很喜歡不論是聚餐或招待客人都很適合全家大小一起來，價格實惠又不收服務費～～哈哈開心一起吃飯又不用洗碗筷～～讚！

M's涮涮屋餐廳地址及相關資訊

M's涮涮屋桃園店

地址:330桃園市桃園區大興路211號

電話:03-358-0597

營業時間：週一至週五11:30-15:00,17:30-22:30,週六週日11:30-22:30

ＩＧ https://www.instagram.com/mshotpottaoyuan

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